政治

羅唯仁跳槽英特爾　李艷秋曝3疑點：台美政府寫好劇本逼台積電合作

▲台積電前副總、工研院第14屆院士羅唯仁。（圖／取自工研院）

▲台積電前副總、工研院第14屆院士羅唯仁。（圖／取自工研院）

記者郭運興／台北報導

台積電前資深副總羅唯仁退休後爆出跳槽競爭對手英特爾（Intel），更傳出退休前利用職權，大量獲取台積電2奈米、A16、A14等先進製程技術資料，引起議論。對此，媒體人李艷秋今（19日）點出3疑點認為，只要打開邏輯天線，就會發現根本說不通，只有兩個答案可能成立，第一「羅唯仁貪心不足」，第二「台美政府寫好劇本逼台積電合作」，羅唯仁的背景經歷是天衣無縫的執行者，只是沒想到破口竟然是有人偷偷爆料。

李艷秋表示， 在台積電服務21年退休的副總羅唯仁，涉嫌帶走2奈米以下極機密製程，投靠台積電的對手英特爾，經濟部、行政院、台積電，都沒有回應，這件事太詭異了。

李艷秋認為，反常必有妖，整起事件詭異的是，第一，75歲的羅唯仁是台積電21年的元老，對台積電忠心耿耿，位高權重，身家數十億，剛獲頒工研院院士，張忠謀親授台積最高榮譽勳章，有錢有權有名聲有地位，他帶著機密投靠對手英特爾，要圖什麼？

李艷秋指出，第二，此事發生的背景是，台美關稅談不下來；川普一天一罵，指責台灣偷走美國晶片；首富馬斯克準備和英特爾合作，建立巨大可自給自足的晶片廠；這時剛好有台積高層以退休為名帶走最機密的製程，巧合得令人背脊發涼。

李艷秋指出，第三，羅唯仁七月退休，十月就去英特爾任職，半導體圈不大，高階人才更少，台積電完全不知？大量影印資料，沒人覺得奇怪？到現在一個月了，給不出一個說法？

李艷秋分析，只要打開邏輯天線，大家就會發現這件事根本說不通，只有兩個答案是可能成立的，第一是羅唯仁貪心不足，要更多的錢、權、地位，第二是台美政府寫好劇本逼台積電合作，羅唯仁的背景經歷是天衣無縫的執行者。只是沒想到破口竟然是有人偷偷爆料。

李艷秋說，從經驗可以得知政府及台積電將如何交代這個案子，自己幫他們擬好答案了，「他是美國人，我們無法辦他」、「他沒有簽競業禁止條款，所以投靠對手無法限制他」、「推說他竊走的資料其實沒那麼機密，我們已經在研發更厲害的」、「現在司法已經在辦，我們尊重司法，不再回應」。

最後，李艷秋強調，「賣國賊」是很沉重的必須背負一輩子的罵名，大家不在意羅唯仁賣了什麼，得到什麼，但是大家在意台灣執政者在這件看似竊取機密的間諜案中，賣了什麼？得到了什麼？更在意台灣人民損失了什麼？

▼資深媒體人李艷秋。（圖／翻攝李艷秋臉書）

▲▼資深媒體人李艷秋。（圖／翻攝李艷秋臉書）

羅唯仁跳槽英特爾！護國神山人才外流

羅唯仁跳槽英特爾！護國神山人才外流

台積電前研發大將羅維仁轉戰 Intel 擔任研發副總的消息曝光後，立刻在全球半導體產業投下震撼，除了象徵兩大企業間罕見的人才流動，也牽動台灣半導體的核心競爭力、機密維護與產業長期安全等敏感議題。

羅唯仁跳槽英特爾　經長龔明鑫：初見他印象好、現在感到意外

羅唯仁跳槽英特爾　經長龔明鑫：初見他印象好、現在感到意外

美關切陸「全球抓捕」沈伯洋　國台辦正告台獨

美關切陸「全球抓捕」沈伯洋　國台辦正告台獨

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

賴年底過境美國？　國台辦喊話華府：別向台獨發出錯誤信號

賴年底過境美國？　國台辦喊話華府：別向台獨發出錯誤信號

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉
物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

