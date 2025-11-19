高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／綜合報導

日本首相高市早苗日前在國會答辯時表示，台海若發生武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本在特定情況下可能出兵。對此，大陸國台辦重申反對立場，並向台灣民眾喊話稱，要「充分認清日本相關行徑的危險性、危害性」。

對於高市早苗言論，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（19）日於例行記者會上再度進行回應。她表示，高市早苗公然拋出涉台挑釁言論，妄圖介入台海局勢、否定抗戰勝利成果、為軍國主義招魂，是對國際正義的踐踏，對戰後國際秩序的挑釁，對中日關係的嚴重破壞，不得不令國際社會強烈質疑和擔憂。

朱鳳蓮強調，台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉。日方應立即停止干涉中國內政，停止挑釁越線，不要在錯誤的道路上越走越遠。她稱，希望廣大台灣同胞充分認清日本相關行徑的危險性、危害性，同大陸一道堅決粉碎一切「台獨」分裂行徑和外來干涉，守護中華民族共同家園，維護中華民族根本利益和自身安全福祉。

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像）

對於高市早苗涉台言論，賴清德總統表示，中國對日本進行的複合式攻擊，嚴重衝擊印太的和平穩定，呼籲國際社會持續關注，也呼籲中國應該要克制，展現大國的風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者。

對此，朱鳳蓮強調，台海局勢緊張的根源在於民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁。她稱，近期有許多外國媒體、專家學者發聲批評賴清德當局魯莽冒進，一再進行謀「獨」挑釁，是台海「和平破壞者」、「麻煩製造者」。

朱鳳蓮說，正告民進黨當局，「倚外謀獨」是枉費心機的迷夢，任何勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁的行徑都必將遭到迎頭痛擊，「任何數典忘祖、背棄民族的人都將被釘在歷史的恥辱柱上」。