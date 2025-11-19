黃國昌被列被告　羅智強批「賴清德清算之刃」：黨檢媒追殺在野

▲羅智強、黃國昌合影 。（圖／國民黨立委羅智強提供）



記者崔至雲／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前被爆以「凱思國際」名義，收受成衣大廠臺雅集團前董座之子200萬元後，利用立委職權，在立法院質詢法務部長鄭銘謙，北檢將黃國昌列為貪污他字案被告。國民黨立委羅智強今（19日）表示，賴清德清算之刃指向黃國昌，砍完國民黨，賴清德的清算之刃，再砍向民眾黨，黨檢媒一體要聯合殲滅在野力量。

羅智強表示，週刊日前以封面報導，黃國昌在立法院的質詢，與廠商間有對價關係，北檢據此將黃國昌列為貪污他字案被告。黃國昌強調，他揭弊從未收受任何利益或好處，面對淪為執政黨鷹犬的台北地檢署，還有綠媒鏡週刊一搭一唱冷飯熱炒，再次發動黨檢媒三位一體替民進黨打擊、追殺政敵的下三濫行徑，不會有絲毫畏懼，儘管放馬過來。

羅智強提到，賴清德一上任就對前民眾黨主席柯文哲痛下司法殺手，硬是把他在看守所關了一年。民進黨發動大罷免，司法成得力助手，辦藍不辦綠，檢調全台抄國民黨黨部，羅織罪名關押國民黨黨工。檢方更起訴國民黨組發會主委、立委許宇甄及立委盧縣一等人，與對付黃呂錦茹的手段如出一轍。全力支援反惡罷的趙少康大哥，因一時失誤亮票，就被檢察官要求法院「從重量刑」。

羅智強說，大罷免後民進黨仍居國會少數，司法追殺變本加厲，黨檢媒一體要聯合殲滅在野力量。如黃國昌所言，他們不會畏懼黨檢媒追殺政敵的下三爛行徑。賴清德秀下限無極限，拿司法當作捍衛政權的武器清算在野，終會被民意反噬。