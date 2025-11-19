賴年底過境美國？　國台辦喊話華府：別向台獨發出錯誤信號

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／綜合報導

美國學者近日提到，台灣政府可能希望盡快安排賴清德總統過境美國，以免受到川普訪陸的影響。大陸國台辦表示，堅決反對賴清德的「竄美活動」，並敦促美國「慎之又慎」處理台灣問題。

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）於美國時間日前舉行線上座談，「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）分析，台灣政府可能希望盡快安排賴清德過境美國，且最好在年底前完成，避免因2026年川普訪問大陸而受到影響。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（19）日於例行記者會上表示，「我們堅決反對賴清德以任何由頭、任何形式竄美活動」，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報有關規定，慎之又慎處理台灣問題，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。她稱，正告賴清德當局，妄圖「倚美謀獨」枉費心機，注定失敗。

此前，賴清德原定8月過境美國，訪問巴拉圭、瓜地馬拉和貝里斯等友邦，但《紐約時報》引述知情人士稱，川普政府要求賴清德取消紐約過境行程，賴清德隨後取消整個出訪計劃。

▼賴清德總統。（圖／總統府提供）

另一方面，國民黨新任黨主席鄭麗文近日於中央黨部與美國在台協會（AIT）處長谷立言舉行會談。據國民黨轉述，谷立言重申，美國從未尋求台海對抗或衝突，當前首要目標是避免戰爭，並確保任何兩岸分歧的處理都以和平、無脅迫的方式進行。

朱鳳蓮回應，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。「台獨」是台海和平的最大威脅。她說，「我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報有關規定，妥善處理涉台問題，在台灣問題上謹言慎行。」

▼美國在台協會（AIT）處長谷立言日前與鄭麗文會面。（圖／國民黨提供）