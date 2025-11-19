　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

賴年底過境美國？　國台辦喊話華府：別向台獨發出錯誤信號

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮（2025.11.19） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／綜合報導

美國學者近日提到，台灣政府可能希望盡快安排賴清德總統過境美國，以免受到川普訪陸的影響。大陸國台辦表示，堅決反對賴清德的「竄美活動」，並敦促美國「慎之又慎」處理台灣問題。

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）於美國時間日前舉行線上座談，「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）分析，台灣政府可能希望盡快安排賴清德過境美國，且最好在年底前完成，避免因2026年川普訪問大陸而受到影響。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（19）日於例行記者會上表示，「我們堅決反對賴清德以任何由頭、任何形式竄美活動」，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報有關規定，慎之又慎處理台灣問題，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。她稱，正告賴清德當局，妄圖「倚美謀獨」枉費心機，注定失敗。

此前，賴清德原定8月過境美國，訪問巴拉圭、瓜地馬拉和貝里斯等友邦，但《紐約時報》引述知情人士稱，川普政府要求賴清德取消紐約過境行程，賴清德隨後取消整個出訪計劃。

▼賴清德總統。（圖／總統府提供）

▲▼總統賴清德回應鳳凰颱風因應作為。（圖／總統府提供）

另一方面，國民黨新任黨主席鄭麗文近日於中央黨部與美國在台協會（AIT）處長谷立言舉行會談。據國民黨轉述，谷立言重申，美國從未尋求台海對抗或衝突，當前首要目標是避免戰爭，並確保任何兩岸分歧的處理都以和平、無脅迫的方式進行。

朱鳳蓮回應，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。「台獨」是台海和平的最大威脅。她說，「我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報有關規定，妥善處理涉台問題，在台灣問題上謹言慎行。」

▼美國在台協會（AIT）處長谷立言日前與鄭麗文會面。（圖／國民黨提供）

▲美國在台協會（AIT）處長谷立言與鄭麗文會面。（圖／國民黨提供）

11/17 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

美關切陸「全球抓捕」沈伯洋　國台辦正告台獨：心存僥倖必遭懲治

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

賴年底過境美國？　國台辦喊話華府：別向台獨發出錯誤信號

閩南狼告央視、八炯諷懸賞金少　國台辦：跳梁小丑將付出違法代價

雙城論壇生變？國台辦「支持舉辦」保持溝通　痛批民進黨不得人心

檢舉台獨打手至今有上萬封線索！　國台辦：絕對保護舉報人個資

陸司長手插口袋送客原因曝　簡短受訪稱：會談氣氛「嚴肅且不滿意」

聯合國安理會改革會議　陸代表傅聰：日本無資格要求入常

台工商界會見宋濤喊「九二共識」大方說　100%台企業界挺兩岸不能斷

廣東國際模特大賽「大媽」爆冷奪冠　全網超傻眼：是選財力嗎

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

女清潔隊員上班被輾死！慈父認屍頻拭淚　肇事司機鞠躬：對不起

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

彰化肇逃車禍

金井正彰談話結束離開陸外交部！　陸官員雙手插口袋送客

夏于喬父親涉跨國吸金判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

