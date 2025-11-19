港籍男操盤1100萬共諜案！高院裁定「6軍官全羈押」　僅1人免禁見

▲台灣高等檢察署破獲港人丁小琥共諜組織案，起訴7人。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃哲民、閔文昱／台北報導

台灣再爆重大共諜滲透案，高等法院合議庭18日晚間針對港籍男子丁小琥及6名共犯的移審接押進行裁定。經訊問後，法官認定7人涉嫌為大陸地區發展組織、收集與交付國家機密，犯罪嫌疑重大，且罪名最輕本刑均達5年以上重罪，具高度逃亡風險。其中丁、王、譚、呂、邱、楊等6人更被認為仍有串供之虞，裁定全數羈押禁見；至於楊女則無串證疑慮，但仍有羈押必要，裁定羈押但未禁見，全案仍可抗告。

本案源自高等檢察署偵辦的大型共諜網絡。港籍男子丁小琥受中共軍委政治部聯絡局南寧工作站指示，自2023年起多次假藉商務、觀光名義來台，發展共諜組織。他斥資逾1100萬元，以金錢為誘因吸收我國現役、退役軍官共6人，內容涉及陸軍備戰部署、空軍飛指部機密等資訊，甚至遊說現役軍官在戰時採取「消極不抵抗」。

檢方查出，丁男先吸收陸軍退役中校王文豪、飛彈指揮部退役中校譚俊明，再由2人向下擴散，拉攏陸軍裝甲兵指揮部士官長呂芳契、北區測考中心少校參謀官楊博智、飛指部中尉人事官楊千慧及其丈夫邱翰林等人，形成固定且具有層級的滲透網絡。丁男並透過陳姓業者操作地下匯兌，將1112萬餘元匯入台灣，用於支付組織費用及酬庸。

該案自今年7月起由高檢署指揮調查局、憲兵隊、政戰局啟動4波搜索及拘提行動，共7名組織成員均遭聲押至今。高檢署18日偵查終結，依違反《國家安全法》等罪嫌起訴丁男等7人，並求處重刑；同時另針對涉入非法匯兌的丁男與陳姓業者，依《洗錢防制法》、《銀行法》等另案起訴。

國防部則強烈譴責涉案現役與退役軍士官「背叛袍澤、背叛國家」，指出本案由政戰局在內部安全清查時率先發現，並立即啟動國安聯防機制通報，最終成功循線查出上游共諜組織。國防部承諾將持續強化涉密人員調查、接密資格認證與反情報教育，全力堵住中共滲透。