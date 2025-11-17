赤崁風華帶進校園！　成功、勝利國小攜手打造文資教育新風景

▲成功國小以VR與模型創作結合課程，帶領學生重新理解赤崁周邊的文化脈絡。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南這座被時間輕輕熏過的城市，向來以文化古都自豪，如今更把這份底蘊往下一代深深植下，中西區成功國小與東區勝利國小今年參與文化部文化資產保存教育推動計畫，把文資從古蹟走回教室，用課程、體驗與科技，讓孩子在日常中遇見歷史、理解城市、成為文化公民。

市長黃偉哲表示，文化資產保存絕不是讓建築靜靜站在那裡，而是把它化成「活的教材」。他強調，文資教育應從小扎根，學校就是連結過去與現在的重要橋梁，透過探索與互動，引導孩子認識、理解並繼承城市記憶，讓古老府城的故事能一路說給未來聽。

教育局長鄭新輝則說，地方文化資產是最貼近學童、也最具活化可能的教材。透過跨領域課程、實作、數位工具，學生不只是在學習內容，更在參與文化，能從歷史事件和地景中建構自己的觀點，「鑑往知來、看見自己與城市的關係」。



位於赤崁文化園區旁的成功國小，今年啟動「成功赤崁首部曲—重現赤崁的最後一哩路」計畫，把社會、藝文、健體三領域整合為五大子課程。學生走進古蹟踏查、用數位工具讀歷史、以VR重返大航海時代，再親手製作古蹟模型，把赤崁的故事從讀本變成親身體驗。

校長陳建銘說，文化資產教育最根本的是認同感，「我們即將搬回新校舍，剛好能透過這套課程讓孩子重新理解赤崁周邊文化脈絡，把這片土地看得更清楚、也更親切。」

五年級陳同學分享，透過VR重回荷蘭人建造普羅民遮城的年代，「感覺比課本更真實，好像歷史真的被我碰到了。」六年級吳同學則說，為了完成大天后宮螭首導覽，查了好多資料，「看到螭首就像看到老朋友一樣。」

而東區勝利國小則從東門城出發，執行「探索東城—運糖之路」計畫，帶學生穿越百年街廓、重新認識「滿街是糖、甜到冒火」的府城過往。校長賴銘傳指出，東門周邊曾是府城最繁華的城門之一，糖商、業主聚集，廟宇、教會、學院交織，是文化與信仰最豐富的區域。

學校結合教師團隊、文史專家與社區資源，以「東門街大火三天」為主軸設計創新活動，把地景融入闖關任務，引導學生用觀察、體驗、實作、思辨與討論五感接觸地方史。最後，透過繪製東門大街印象地圖，讓學生把看過、感受過的文化記憶內化成自己的城市印象。

孩子們的步伐走在老街上，卻像同時踏在過去與未來之間。當他們用自己的方式記錄與解讀城市，文化不再只是褪色的石牆，而是能在下一代心裡繼續燃亮的小小火苗。