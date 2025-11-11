　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德宣示「333諾貝爾計畫」：30年內、3領域要增3位諾貝爾得主

▲▼總統賴清德。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德昨天宣布啟動「台灣橋樑計畫」，從今年到明年，一共邀請31位諾貝爾奬得主來台；今天再宣布，「333諾貝爾計畫」，目標30年內，在物理、科學與醫學等三大領域中，至少增加3位諾貝爾奬得主。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德10日出席「2025年總統科學獎」頒獎典禮時，宣布啟動「333諾貝爾計畫」，目標在未來30年內，讓台灣在物理、科學、醫學等三大領域中，至少增加3位諾貝爾奬得主。

賴清德表示，「總統科學獎」從2001年設立，今年已邁入第十三屆。歷屆得獎人都懷抱對學術研究的熱誠，全心全意投入科研創新，不僅在國際上享有盛名，也讓台灣的國際競爭力，不斷向上提升。
 
賴清德感謝梁賡義院士的堅持與努力，他說，梁院士從小就熱愛數學，當大一其他同學考慮畢業出路，紛紛準備轉系時，他則是更加確認自己對數學的興趣，堅持走下去，後來在生物統計領域大放異彩，所提出的「廣義估計方程式」（Generalized Estimating Equations，GEE），不但為統計方法學帶來劃時代的突破，而且影響無數臨床與公共衛生決策。
 
賴清德指出，無論是科學研究、人才培育、還是參與公衛決策，梁院士總是鍥而不捨、勇往直前，並在疫情中引導快篩、藥物與疫苗研發，對台灣的科學教育、公共衛生與社會安定，做出卓越的貢獻。
 
接著，賴清德介紹被譽為「高熵合金之父」、全球前百分之2的頂尖科學家—葉均蔚院士。他說，同樣要感謝葉院士對科學的堅持，30年前，葉院士提出顛覆傳統思維的高熵合金構想，遭他人認為觀念有誤時，不但沒有放棄，反而更積極投入研究，一步一步實驗、驗證，開創出全新的材料科學典範，帶動全球高熵合金研究的潮流。
 
賴清德指出，現在高熵合金已經廣泛應用在智慧機械、綠能、生醫、國防、以及太空科技等領域，對推動基礎科學、產業創新與高階人才培育，都具有深遠的影響和貢獻。
 
賴清德提到，諾貝爾和平獎得主曼德拉曾經說過：「在事情完成之前，一切都看似不可能」（It always seems impossible until it’s done.）。他強調，今天兩位得獎者的故事告訴大家，只要對未知的世界保持熱情與好奇，認真從基礎研究做起，並堅持努力到最後一刻，成功終將屬於我們，科學如此，其他領域也一樣。

賴清德表示，根據瑞士洛桑管理學院今年公布的《世界競爭力年報》，台灣在69個受評比國家中，排名第6，是近十年來的最佳表現。其中，「科學建設」位居全球前5名，「每千人研發人力」更高居全球第2，展現堅實的科研基礎與研發能量。他認為，能有這樣的表現，都是無數科學家與教育工作者、政府與民間，長期攜手合作，做好科學教育扎根工作的成果。

賴清德指出，未來政府將持續做好基礎科學教育，推動「高等教育深耕計畫」，促進高教多元發展，協助大學追求國際一流地位，以及發展研究中心。
 
賴清德說，昨天「台灣橋樑計畫」也已經啟動，由台灣大學和中研院共同主導，與全國10所頂尖學術機構一起推動，從今年到明年，一共邀請31位諾貝爾奬得主來台，以公開演講、小型討論等多元形式，進行國際學術交流。
 
賴清德表示，未來將繼續努力，加深台灣與世界的合作連結，將台灣建構成為全球知識創新的重要樞紐。政府也會在科學領域採取策略性的做法，結合民間力量，致力培育人才，提供更好的研究環境，讓台灣為世界的科學發展，做出更多貢獻。

因此，賴清德宣示，希望在30年內水到渠成，台灣在物理、化學、醫學等三個領域內，至少增加三位諾貝爾獎得主；而今天在場就有兩位潛在可能人選。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 7676 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「桃園2百貨」颱風天確實停業！　7年櫃姐感動：有心了
快訊／明晨增至9縣市停班課達標　鳳凰最新風力預測上修
桃園強風「垃圾桶路上跑」！　他急煞車：像飛彈亂竄
李四川或黃國昌都贏蘇巧慧！　趙少康曝白黨內民調
辛龍新歌痛訴喪妻5年心聲！　「瞬間的失去，彷彿是誰突然鬆手」
點名9縣市「周三放颱風假」　沒放請100隻烤雞！店家一早傻住

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

吳宗憲嗆「惡法亦法」政院就要編預算　卓榮泰傻眼：你認了？

推李四川或黃國昌都贏蘇巧慧　趙少康曝白民調「藍白合則兩利」

鄭麗文「拜共諜」連黨內都不滿　趙少康：一切以台灣選民為重

不會打「票投王育敏支持鄭麗文」　蔡易餘登記嘉義縣長初選盼良性競爭

賴清德宣示「333諾貝爾計畫」：30年內、3領域要增3位諾貝爾得主

北北基市民咕嚕咕嚕…　吳思瑤批決策碎裂：一致性遭藍營市長推翻

曝民調最慘時僅領先柯志恩5%　賴瑞隆：若柯挺鄭麗文路線人民不會接受

追芬普尼毒雞蛋來源　陳駿季：今明應該會有結果

替卓榮泰難過！賴士葆嘆遭王世堅吃豆腐　卓：我不是砲灰也不是豆腐

黃國昌騎自行車完成北高360　四叉貓揪疑點：沒活動識別號碼牌？

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

柯基幼犬練習聽指令　哥在一旁偷打Pass幫忙

吳宗憲嗆「惡法亦法」政院就要編預算　卓榮泰傻眼：你認了？

推李四川或黃國昌都贏蘇巧慧　趙少康曝白民調「藍白合則兩利」

鄭麗文「拜共諜」連黨內都不滿　趙少康：一切以台灣選民為重

不會打「票投王育敏支持鄭麗文」　蔡易餘登記嘉義縣長初選盼良性競爭

賴清德宣示「333諾貝爾計畫」：30年內、3領域要增3位諾貝爾得主

北北基市民咕嚕咕嚕…　吳思瑤批決策碎裂：一致性遭藍營市長推翻

曝民調最慘時僅領先柯志恩5%　賴瑞隆：若柯挺鄭麗文路線人民不會接受

追芬普尼毒雞蛋來源　陳駿季：今明應該會有結果

替卓榮泰難過！賴士葆嘆遭王世堅吃豆腐　卓：我不是砲灰也不是豆腐

黃國昌騎自行車完成北高360　四叉貓揪疑點：沒活動識別號碼牌？

《暗黑破壞神IV》11賽季解鎖傳送　跑圖地獄結束階級系統加入

不讓糖尿病找上門！控制血糖日常飲食攻略一次學會

天心50歲了！慶生「合身背心包出細腰」絕美狀態全被拍 私下影片曝

奈及利亞「極端組織」內戰！為爭地盤互殺　至少200人死亡

氣象署啟動飛機追風觀測　提升「鳳凰」預報準確度

近50年首次！　日本擬2026年調漲簽證費

村上隆大弟子Mr.來台開展！高雄限定元素「香蕉眼睛少女」萌翻

快訊／明晨增至9縣市停班課達標　鳳凰最新風力預測上修

颱風天確實停業！全讚爆「桃園2百貨」　7年櫃姐感動：有心了

日本動畫約70%作品「虧損製作」...協會籲改善動畫師工作室待遇

好感男VS反好感男的晨間習慣

政治熱門新聞

停班課「北北基桃」不同調　新北市府：依科學數據做出決策

北市僅12里放颱風假挨轟　她逆風相挺

北北基桃颱風假不同調　侯友宜曝原因

陸全球通緝沈伯洋　總統府：粗暴行為！中國對台灣沒有任何管轄權

明是否放颱風假北北基桃今還討論？　蔣萬安：一樣依照慣例

陳昭姿助台灣成IPAC會員國　蕭美琴手寫感謝信曝光

北北基市民咕嚕咕嚕…　吳思瑤批決策碎裂：一致性遭藍營市長推翻

游淑慧首曝「新壽解約成本明細表」　除草、圍籬調整都要北市還

鳳凰颱風撲台　蔣萬安令：停止上班課「及早評估」

黃國昌爆只顧「4大金釵」　白營基層怨：淡水河以南沒在管

快訊／北市士林北投這「12里」停止上班上課

王世堅稱「95％會連任」　蔣萬安1句話回應

快訊／鳳凰颱風進逼　新北僅烏來、瑞芳等7區停班停課

侯友宜揭新北今風雨最強　郊區陣風達8級以上、北海岸估4米大浪

更多熱門

相關新聞

中國古陶瓷鑒定第一人 北京故宮研究泰斗耿寶昌離世！享耆壽103歲

中國古陶瓷鑒定第一人 北京故宮研究泰斗耿寶昌離世！享耆壽103歲

北京故宮博物院昨（10）日發出訃告，知名古陶瓷研究專家、文博界泰斗耿寶昌於當日清晨在北京辭世，享耆壽103歲。耿寶昌與馬未都、李鑒宸齊名，是中國古玩文物界全能型鑑寶專家，他還被譽為「中國古陶瓷鑑定第一人」與「人間國寶」，一生致力於古陶瓷研究與文物鑑定，為古文物領域留下深遠影響。

東部雨量「一片紫爆」！天氣粉專：現在是最瘋狂的時候

東部雨量「一片紫爆」！天氣粉專：現在是最瘋狂的時候

鳳凰越來越虛「2地區皮仍要繃緊」　粉專預估：周四全員下莊

鳳凰越來越虛「2地區皮仍要繃緊」　粉專預估：周四全員下莊

卓榮泰感慨：蕭美琴站上國際舞台　國民黨卻是站上國共舞台

卓榮泰感慨：蕭美琴站上國際舞台　國民黨卻是站上國共舞台

陳水扁：恭喜蕭美琴IPAC演說　期待賴總統成為在歐洲議會演說第一人

陳水扁：恭喜蕭美琴IPAC演說　期待賴總統成為在歐洲議會演說第一人

關鍵字：

總統科學獎研究教育台灣賴清德諾貝爾獎

讀者迴響

熱門新聞

簡廷芮、王品澔爆私情！粿粿「不當行為」外洩全因人妻大嘴巴

快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準

更／鳳凰今晨登陸！全台停班課一覽

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

快訊／8地區明晨達停班課標準　最新風雨預測出爐

簡廷芮「曖昧王品澔對話證據」被發現

快訊／鳳凰05：30發陸警　今將減弱變輕颱

鳳凰路徑南修穿尾　暴風圈將罩南台

專訪／炎亞綸首揭交往阿本細節　講到內心傷痛眼眶紅了

鳳凰加速「登陸點南修」　影響程度變了

即／鳳凰穿台是否停班課　台南8縣市宣布

台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！

快訊／國泰世越銀行總經理劉俊豪59歲逝世　震驚金融圈

快訊／鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

辛龍復出發誓「不再談戀愛不結婚」

更多

最夯影音

更多
宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊
2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面