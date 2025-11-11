賴清德宣示「333諾貝爾計畫」：30年內、3領域要增3位諾貝爾得主

▲總統賴清德昨天宣布啟動「台灣橋樑計畫」，從今年到明年，一共邀請31位諾貝爾奬得主來台；今天再宣布，「333諾貝爾計畫」，目標30年內，在物理、科學與醫學等三大領域中，至少增加3位諾貝爾奬得主。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德10日出席「2025年總統科學獎」頒獎典禮時，宣布啟動「333諾貝爾計畫」，目標在未來30年內，讓台灣在物理、科學、醫學等三大領域中，至少增加3位諾貝爾奬得主。

賴清德表示，「總統科學獎」從2001年設立，今年已邁入第十三屆。歷屆得獎人都懷抱對學術研究的熱誠，全心全意投入科研創新，不僅在國際上享有盛名，也讓台灣的國際競爭力，不斷向上提升。



賴清德感謝梁賡義院士的堅持與努力，他說，梁院士從小就熱愛數學，當大一其他同學考慮畢業出路，紛紛準備轉系時，他則是更加確認自己對數學的興趣，堅持走下去，後來在生物統計領域大放異彩，所提出的「廣義估計方程式」（Generalized Estimating Equations，GEE），不但為統計方法學帶來劃時代的突破，而且影響無數臨床與公共衛生決策。



賴清德指出，無論是科學研究、人才培育、還是參與公衛決策，梁院士總是鍥而不捨、勇往直前，並在疫情中引導快篩、藥物與疫苗研發，對台灣的科學教育、公共衛生與社會安定，做出卓越的貢獻。



接著，賴清德介紹被譽為「高熵合金之父」、全球前百分之2的頂尖科學家—葉均蔚院士。他說，同樣要感謝葉院士對科學的堅持，30年前，葉院士提出顛覆傳統思維的高熵合金構想，遭他人認為觀念有誤時，不但沒有放棄，反而更積極投入研究，一步一步實驗、驗證，開創出全新的材料科學典範，帶動全球高熵合金研究的潮流。



賴清德指出，現在高熵合金已經廣泛應用在智慧機械、綠能、生醫、國防、以及太空科技等領域，對推動基礎科學、產業創新與高階人才培育，都具有深遠的影響和貢獻。



賴清德提到，諾貝爾和平獎得主曼德拉曾經說過：「在事情完成之前，一切都看似不可能」（It always seems impossible until it’s done.）。他強調，今天兩位得獎者的故事告訴大家，只要對未知的世界保持熱情與好奇，認真從基礎研究做起，並堅持努力到最後一刻，成功終將屬於我們，科學如此，其他領域也一樣。

賴清德表示，根據瑞士洛桑管理學院今年公布的《世界競爭力年報》，台灣在69個受評比國家中，排名第6，是近十年來的最佳表現。其中，「科學建設」位居全球前5名，「每千人研發人力」更高居全球第2，展現堅實的科研基礎與研發能量。他認為，能有這樣的表現，都是無數科學家與教育工作者、政府與民間，長期攜手合作，做好科學教育扎根工作的成果。

賴清德指出，未來政府將持續做好基礎科學教育，推動「高等教育深耕計畫」，促進高教多元發展，協助大學追求國際一流地位，以及發展研究中心。



賴清德說，昨天「台灣橋樑計畫」也已經啟動，由台灣大學和中研院共同主導，與全國10所頂尖學術機構一起推動，從今年到明年，一共邀請31位諾貝爾奬得主來台，以公開演講、小型討論等多元形式，進行國際學術交流。



賴清德表示，未來將繼續努力，加深台灣與世界的合作連結，將台灣建構成為全球知識創新的重要樞紐。政府也會在科學領域採取策略性的做法，結合民間力量，致力培育人才，提供更好的研究環境，讓台灣為世界的科學發展，做出更多貢獻。

因此，賴清德宣示，希望在30年內水到渠成，台灣在物理、化學、醫學等三個領域內，至少增加三位諾貝爾獎得主；而今天在場就有兩位潛在可能人選。