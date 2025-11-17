台南市勞工局校園巡演開跑　「快樂森林工坊」走進佳里國小

▲台南市勞工局校園巡迴展演前進佳里國小，劇團帶來生動熱鬧的《快樂森林工坊》。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局推動「勞權教育向下紮根」行動不間斷，2025年度下半年第一場「勞動法令校園巡迴展演」17日前進佳里國小，由劇團帶來寓教於樂的《快樂森林工坊》戲劇演出，勞工局長王鑫基、科長吳旻釗、佳里國小校長王聖欽與兩百多名師生一同觀賞，現場互動熱烈、笑聲不斷。

此齣《快樂森林工坊》以森林工廠為背景，將職場常見的勞動議題融入動物角色與生動劇情，把原本艱澀的勞動法令變成孩子容易吸收的生活故事，從尊重、合作到勞動尊嚴，讓小朋友在潛移默化中理解勞動權益的重要性。

王聖欽校長表示，勞動法令對小學生來說本屬抽象，但透過故事劇場呈現，孩子更能理解大人在家庭、學校及職場中的角色，也能提前思考未來面對不同工作環境時，如何維持和諧的勞資關係。他感謝勞工局與真藝術工作室帶來精彩演出，讓孩子收穫滿滿。

勞工局長王鑫基指出，台南長期推動「勞動法令向下紮根計畫」，每年在國小至大專院校辦理巡迴講座，主題橫跨性別平等、求職防騙到勞基法。光是114年度截至10月，已完成72場、宣導人次超過1萬人，獲得校方一致好評。希望透過展演持續提升全民勞權意識。

勞工局長王鑫基表示，隨著勞動型態多元，許多勞工仍不清楚自身權益，因此勞工局也持續推出「職場大小事」系列講座、培育種子講師並滾動修法宣導，協助民眾獲取最新資訊、減少勞資爭議，朝向「希望家園」理念前進。