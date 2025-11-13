　
地方 地方焦點

安全駕駛教育從青少年做起！　南市推校園機車安全宣教

▲台南市教育局推動「校園機車安全宣教計畫」，學生透過模擬操作學習防禦駕駛觀念。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市教育局推動「校園機車安全宣教計畫」，學生透過模擬操作學習防禦駕駛觀念。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

青少年是交通事故的高風險族群，為強化學生安全駕駛觀念、保障通學安全，台南市教育局於今年9至10月間推動「2025年度校園機車安全宣教計畫」，針對國高中生舉辦50場宣導與體驗活動，參與學生超過2000人次，課程結合安駕實作與交通知識教學，協助學生建立防禦駕駛觀念，期望有效降低無照駕駛與肇事案件發生。

市長黃偉哲表示，市府結合跨局處資源，從「人、車、環境、教育」四大面向著手，全力打造安全交通城市。機車是青少年常見代步工具，也潛藏風險；透過校園宣導與模擬訓練，學生可在安全可控環境中體驗駕駛狀況，學習遵守交通規則與防禦駕駛技巧，保障自己與他人安全。黃市長強調，交通安全教育不僅是觀唸的傳遞，更是城市治理的重要根基。

▲台南市教育局推動「校園機車安全宣教計畫」，學生透過模擬操作學習防禦駕駛觀念。（記者林東良翻攝，下同）

教育局長鄭新輝指出，今年首度爭取交通部補助經費，將宣導深入校園，建立學生正確騎乘與守法觀念。宣導物件涵蓋全市公私立高中職學生，並擴及有騎乘微型電動車需求的國中族群，同時鼓勵學生合法考照、避免無照駕駛。教育局也督導各校教師每年完成4小時交通安全研習，並納入親職教育，共同打造友善的通學環境。

土城高中學生郭于潔分享，她印象最深的是模擬路考與公車駕駛體驗。「原來公車司機有那麼多死角，內輪差一轉彎就可能奪命！」她說，現場用三角錐模擬行人被輾過的畫面，讓她深刻體會遵守交通規則的重要性。

▲台南市教育局推動「校園機車安全宣教計畫」，學生透過模擬操作學習防禦駕駛觀念。（記者林東良翻攝，下同）

教育局補充說明，本計畫由市立土城高中與南市學生校外生活輔導會協辦，開放全市48所高中職及部分國中申請參與，課程內容包含駕照資格、無照駕駛風險、常見肇事原因與安全駕駛技巧等。透過互動教學與實作體驗，加深學生學習印象，有助提升風險感知與行車安全意識。

安全駕駛教育青少年校園機車安全宣教

