　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉大校園重要里程碑「賢德樓」啟用　打造學生友善校園新地標

▲▼ 嘉大賢德樓啟用　打造兼具人文關懷與永續理念的全新學生宿舍 。（圖／嘉義大學提供）

▲嘉大賢德樓位於世賢路上臨近民生南路。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學持續深化校園建設與學生服務，為提供更舒適、安全且具人文關懷的住宿環境，於11月11日舉行「賢德樓」啟用典禮，是嘉大整併25年來第一棟全新的學生宿舍。

▲▼ 嘉大賢德樓啟用　打造兼具人文關懷與永續理念的全新學生宿舍 。（圖／嘉義大學提供）

嘉義市教育處郭添財處長、王美惠立法委員服務處林聖哲特助、嘉義市陳姿妏議長室涂純綺秘書、陳家平議員、黃敏修議員代表、王浩議員代表、嘉大師長與學生代表，以及郭書勝建築師事務所、翔宏營造有限公司代表等貴賓親臨現場，共同見證嘉大校園發展的重要里程碑。

▲▼ 嘉大賢德樓啟用　打造兼具人文關懷與永續理念的全新學生宿舍 。（圖／嘉義大學提供）

嘉大校長林翰謙表示，新大樓打造將兼具人文關懷與永續理念的全新學生宿舍 。（圖／嘉義大學提供）

啓用典禮在新民校區搖滾音樂研究社熱力四射的演出中揭開序幕，展現嘉大學生的青春活力。隨後播放《賢德樓-回顧與展望》影片，帶領與會貴賓共同回顧自規劃、設計到施工歷程的挑戰與突破，展現嘉大與建築團隊的堅持與努力。

林翰謙校長致詞表示，賢德樓的落成，代表嘉義大學在學生住宿品質與校園環境提升上邁出重要一步。這棟建築凝聚了眾人心力，展現嘉大對學生學習與生活全方位照顧的決心。他特別感謝營造團隊、建築師及嘉大同仁的努力，讓嘉大再添一座兼具美學與功能的新地標。

▲▼ 嘉大賢德樓啟用　打造兼具人文關懷與永續理念的全新學生宿舍 。（圖／嘉義大學提供）

賢德樓為地上八層、地下ㄧ層的鋼筋混凝土建築，地下一樓設有停車場及機房，一至二樓為招商空間，三至八樓為宿舍樓層，共設180間雙人套房與18間單人套房，總床位達378床。每學期4.5個月單人房收費35,000元；雙人房每人23,000元。建築設計採南北向配置以減少日曬，並設置小窗促進空氣對流；外觀以簡約質樸的綠建材為主體，搭配保留原有綠樹與草皮空間，落實永續環保理念。

▲▼ 嘉大賢德樓啟用　打造兼具人文關懷與永續理念的全新學生宿舍 。（圖／嘉義大學提供）

林校長進一步指出，賢德樓的啟用不僅能有效提升住宿品質，更象徵嘉義大學對學生需求的回應與重視。他強調，學校將持續推動校園設施改善與空間優化，打造兼具學習與生活品質的友善校園，讓嘉大成為學生心中最溫暖的第二個家。

▲▼ 嘉大賢德樓啟用　打造兼具人文關懷與永續理念的全新學生宿舍 。（圖／嘉義大學提供）

典禮最後在剪綵儀式與貴賓合影中圓滿落幕，與會來賓並參觀宿舍內各項設施，對賢德樓明亮舒適的空間與細膩設計皆給予高度肯定。嘉大以實際行動落實「以學生為本」的教育理念，持續打造更完善的校園生活環境，展現邁向永續與卓越的堅定步伐。

▲▼ 嘉大賢德樓啟用　打造兼具人文關懷與永續理念的全新學生宿舍 。（圖／嘉義大學提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 7676 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大馬警長證實：黃明志、謝侑芯「有超友誼親密關係」
LIVE／鳳凰颱風登陸時間延後　氣象署最新說明
賴清德：中國對台沒有管轄權！沈伯洋是捍衛主權　韓國瑜應站出來
仙塔律師現身！　完妝亮相笑臉拒認罪
快訊／走山危機！蘇澳河水暴漲山壁滲水　急撤107人
驚見大量熊腳印！　札幌急宣布「圓山公園封閉兩週」
快訊／亞棒總發聲明：中國CPB聯賽未設上海兄弟隊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南安平疑似落水死亡！69歲李男遭發現成浮屍　南消打撈上岸

嘉大校園重要里程碑「賢德樓」啟用　打造學生友善校園新地標

3C親子衝突升溫？　台南推網癮預防與介入輔諮中心曝成效

嘉義縣長初選即將開打　蔡易餘參戰「拚出黃金10年」

日月潭泳渡、竹山鎮封街成電影場景　TCCF參展呈現協拍成果

基隆推捐發票換月曆11/15開跑　邱佩琳：以行動傳愛迎馬年

溢流口持續沖刷下切！馬太鞍溪堰塞湖10小時水位下降6.8公尺

抓出胃癌元凶　衛福部明年擴大公費篩檢幽門螺旋桿菌

屏東翁與家人吵架負氣離家　東港警地毯式搜尋4小時助團圓

高齡事故歸零！ 屏東警跨域合作推道安宣導　萬丹成果亮眼

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

柯基幼犬練習聽指令　哥在一旁偷打Pass幫忙

台南安平疑似落水死亡！69歲李男遭發現成浮屍　南消打撈上岸

嘉大校園重要里程碑「賢德樓」啟用　打造學生友善校園新地標

3C親子衝突升溫？　台南推網癮預防與介入輔諮中心曝成效

嘉義縣長初選即將開打　蔡易餘參戰「拚出黃金10年」

日月潭泳渡、竹山鎮封街成電影場景　TCCF參展呈現協拍成果

基隆推捐發票換月曆11/15開跑　邱佩琳：以行動傳愛迎馬年

溢流口持續沖刷下切！馬太鞍溪堰塞湖10小時水位下降6.8公尺

抓出胃癌元凶　衛福部明年擴大公費篩檢幽門螺旋桿菌

屏東翁與家人吵架負氣離家　東港警地毯式搜尋4小時助團圓

高齡事故歸零！ 屏東警跨域合作推道安宣導　萬丹成果亮眼

《殺人者報告》、《家母螳螂》為何收視狂飆？以暴制暴成社會宣洩怒氣的出口

林口教育升級！侯友宜視察南勢國中　啟動文小五「教托社三合一」新設校

「同名同姓」支持者遭影射太子集團成員　邱議瑩轟：網軍惡意造謠

不是普通朋友！　大馬警長：黃明志、謝侑芯「有超友誼親密關係」

熱火威金斯「壓哨空接爆扣」絕殺騎士！　賈蘭德疑舊傷復發退場

坐台妹被舔臉逼做S自衛反擊！警喊：我沒差...要她「想清楚再告」

「用身體換住宿」人設竟是經歷　AV女優淚揭童年黑暗史

賴清德視察災變中心　提醒花蓮縣團隊「每次災害要強化應變能力」

「益品書屋」舊址養蚊2年鍍金　新租客月付50萬進駐

10噸重鋼卷滾落！拖板車出包　基隆港務局磚牆遭砸破慘況曝光

【心臟爆擊】媽剛打開門就被2狗輪流撒嬌 激動搖尾超可愛XD

地方熱門新聞

桃園宣布11日放颱風假網熱議　蘇俊賓曝原因

高雄15層高樓深夜突竄惡火　上百居民緊急疏散

溢流口遭沖刷下切　馬太鞍溪堰塞湖水位下降6.8公尺

抓出胃癌元凶　衛福部明年擴大公費篩檢幽門螺旋桿菌

長庚「早產兒回娘家」　Q寶媽分享照護巴掌孩

桃園鐵路地下化進度及經費追加　魏筠關切

桃園廚餘管理　楊朝偉建議補助家戶購置廚餘機

中央普發1萬　桃園推出「百倍奉還」活動

展晟照明捐104萬救災器材！黃偉哲：為消防增添最強後盾

鳳凰來襲 桃園市水務局啟動防汛應變

謝國樑勘查暖暖興隆街坍方現場　岩壁裂縫待評估封路防災

外送專法公聽會！業者喊：外送員非低薪血汗　月入可達6萬6

近1500身心障選手熱情參與第73屆南投縣適性體育運動競賽　

台南警力不足？陳以信提第12項政見：台南4年補足400名警力

更多熱門

相關新聞

基隆校園午餐嚴格把關　防杜農藥超標蛋流入校園

基隆校園午餐嚴格把關　防杜農藥超標蛋流入校園

國內近日傳出雞蛋農藥超標事件，引發民眾關注校園午餐食材安全。基隆市教育處今（10日）表示，經衛生福利部清查確認，疑慮蛋產品未流入基隆市，家長與學生可安心食用。市府也已要求各校比對蛋品編號、排除疑慮產品，並持續採用具CAS認證與溯源標章的雞蛋，嚴格把關校園食安。

21年投入逾5.2億！信義房屋「社區一家」打造台灣最長壽社造行動　1422件提案創新高見證無限可能

21年投入逾5.2億！信義房屋「社區一家」打造台灣最長壽社造行動　1422件提案創新高見證無限可能

桃園機場論壇聚焦航廈設施升級

桃園機場論壇聚焦航廈設施升級

上課遭6歲童開槍　女師獲賠3億

上課遭6歲童開槍　女師獲賠3億

一餐啟動代謝力！佳格健康營養研究所成立　攜手產官學醫社打造全民健康生態圈

一餐啟動代謝力！佳格健康營養研究所成立　攜手產官學醫社打造全民健康生態圈

關鍵字：

嘉大學生宿舍永續人文校園

讀者迴響

熱門新聞

簡廷芮、王品澔爆私情！粿粿「不當行為」外洩全因人妻大嘴巴

快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

快訊／8地區明晨達停班課標準　最新風雨預測出爐

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

快訊／明晨增至9縣市停班課達標　鳳凰最新風力預測上修

簡廷芮「曖昧王品澔對話證據」被發現

專訪／炎亞綸首揭交往阿本細節　講到內心傷痛眼眶紅了

快訊／鳳凰05：30發陸警　今將減弱變輕颱

鳳凰路徑南修穿尾　暴風圈將罩南台

鳳凰颱風路徑南修　明天延後至傍晚登陸高屏地區

鳳凰加速「登陸點南修」　影響程度變了

點名9縣市「周三放颱風假」沒放請100隻烤雞！店家一早傻住了

冬眠失敗　北海道熊「闖屋吞嬰」釀4死

快訊／國泰世越銀行總經理劉俊豪59歲逝世　震驚金融圈

更多

最夯影音

更多
宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊
2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面