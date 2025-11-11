嘉大校園重要里程碑「賢德樓」啟用　打造學生友善校園新地標

▲嘉大賢德樓位於世賢路上臨近民生南路。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學持續深化校園建設與學生服務，為提供更舒適、安全且具人文關懷的住宿環境，於11月11日舉行「賢德樓」啟用典禮，是嘉大整併25年來第一棟全新的學生宿舍。

嘉義市教育處郭添財處長、王美惠立法委員服務處林聖哲特助、嘉義市陳姿妏議長室涂純綺秘書、陳家平議員、黃敏修議員代表、王浩議員代表、嘉大師長與學生代表，以及郭書勝建築師事務所、翔宏營造有限公司代表等貴賓親臨現場，共同見證嘉大校園發展的重要里程碑。

▲嘉大校長林翰謙表示，新大樓打造將兼具人文關懷與永續理念的全新學生宿舍 。（圖／嘉義大學提供）

啓用典禮在新民校區搖滾音樂研究社熱力四射的演出中揭開序幕，展現嘉大學生的青春活力。隨後播放《賢德樓-回顧與展望》影片，帶領與會貴賓共同回顧自規劃、設計到施工歷程的挑戰與突破，展現嘉大與建築團隊的堅持與努力。

林翰謙校長致詞表示，賢德樓的落成，代表嘉義大學在學生住宿品質與校園環境提升上邁出重要一步。這棟建築凝聚了眾人心力，展現嘉大對學生學習與生活全方位照顧的決心。他特別感謝營造團隊、建築師及嘉大同仁的努力，讓嘉大再添一座兼具美學與功能的新地標。

賢德樓為地上八層、地下ㄧ層的鋼筋混凝土建築，地下一樓設有停車場及機房，一至二樓為招商空間，三至八樓為宿舍樓層，共設180間雙人套房與18間單人套房，總床位達378床。每學期4.5個月單人房收費35,000元；雙人房每人23,000元。建築設計採南北向配置以減少日曬，並設置小窗促進空氣對流；外觀以簡約質樸的綠建材為主體，搭配保留原有綠樹與草皮空間，落實永續環保理念。

林校長進一步指出，賢德樓的啟用不僅能有效提升住宿品質，更象徵嘉義大學對學生需求的回應與重視。他強調，學校將持續推動校園設施改善與空間優化，打造兼具學習與生活品質的友善校園，讓嘉大成為學生心中最溫暖的第二個家。

典禮最後在剪綵儀式與貴賓合影中圓滿落幕，與會來賓並參觀宿舍內各項設施，對賢德樓明亮舒適的空間與細膩設計皆給予高度肯定。嘉大以實際行動落實「以學生為本」的教育理念，持續打造更完善的校園生活環境，展現邁向永續與卓越的堅定步伐。