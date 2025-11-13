陸祕密培訓課如「大型催眠秀」　學員上半天痛哭...下半天轉性唱跳

▲貴陽一祕密培訓課程宛如大型催眠現場。（圖／翻攝大風新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

貴州貴陽一名吳先生近日爆料，親人參加名為《突破性領導力》的神祕課程後，性情大變，不僅對家庭疏離，甚至沉迷其中不願離開。陸媒記者歷時兩個月暗訪調查，發現該課程實為類似一種情緒操控式的「催眠培訓」，學員在密閉環境中被引導情緒崩潰、再被灌輸所謂「正能量」，以達成某種目的。

《大風新聞》報導，吳先生親人參加的課程由貴人薈商學主辦，宣稱可「開發潛能、提升領導力」。為揭開真相，記者繳納3900元（人民幣，下同）偽裝成學員參與，發現課程地點設於花溪區某酒店，共有38名學員參加，培訓為期五天。

開班第一天，「教師」要求學員們互相傾吐私事，並在眾人面前公開個人隱私，聲稱能「打破心理防線、激發領導力」。

到了第二天，課程氣氛轉為極端情緒化。學員在昏暗燭光中講述痛苦經歷，場內哭聲此起彼伏，形同集體「情緒釋放」。然而，時間到了下午，現場卻突變為蹦迪（舞廳）般的狂歡場景，由教師帶頭高喊「越來越好」，近乎瘋狂地鼓勵學員們放聲唱跳，場面宛如「大型催眠秀」一般。

不少學員原以為報名的是商業領導課，結果只收穫「心靈福報」等抽象說辭。課程結束後，仍有部分學員選擇報名進階班，整場培訓宛如「上午痛哭、下午狂歡」的情緒操控循環。