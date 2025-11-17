　
地方 地方焦點

消防署評鑑登場！南消後勤照護成亮點　「零重大傷亡」目標再推進

▲消防署簡任視察溫渭州率專家小組至台南消防局進行114年度安衛評鑑。（記者林東良翻攝，下同）

▲消防署簡任視察溫渭州率專家小組至台南消防局進行114年度安衛評鑑。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

內政部消防署17日辦理2025年度「建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫」評鑑，簡任視察溫渭州率領C-PMO工作安全規劃設計團隊專家學者抵達台南市消防局，從制度推動到分隊駐地安全全面檢視，本次評鑑由消防局長李明峯、職安專責小組與嘉南藥理大學LPMO團隊共同參與，並實地訪視永華及德興分隊。

▲消防署簡任視察溫渭州率專家小組至台南消防局進行114年度安衛評鑑。（記者林東良翻攝，下同）

消防局於會中簡報一年來的職安推動成果，指出因應消防法增訂「消防人員安全衛生防護專章」及中程計畫，已成立災害調查委員會、消防安全衛生防護小組，編撰各項SOP、加強廳舍安全訪視，也持續辦理職安教育訓練、醫療駐點及健康服務，逐步建構制度化、可持續的安全管理體系。此外，全市各分隊皆已強化事故安全官訓練，增購後勤照護設備，讓救災現場的安全網更緊密。

▲消防署簡任視察溫渭州率專家小組至台南消防局進行114年度安衛評鑑。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，台南今年獲得勞動部「國家職業安全衛生獎」與「五星獎」，顯示市府推動職安政策的努力受到肯定。消防工作屬高風險行業，市府將持續投入資源，盼公私協力降低職場傷害，讓城市安全再升級。

▲消防署簡任視察溫渭州率專家小組至台南消防局進行114年度安衛評鑑。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯指出，台南救災環境橫跨高科技園區、傳統製造業及大量老舊建物，職安制度必須貼近實際需求。今年已讓消防人員安全管理逐步制度化與常態化，未來將強化健康促進、後勤照護、現場安全管理，讓「零重大傷亡」不只是目標，而是持續前進的方向。

▲消防署簡任視察溫渭州率專家小組至台南消防局進行114年度安衛評鑑。（記者林東良翻攝，下同）

透過此次評鑑交流，南市消防局與消防署的政策方向更趨一致，未來將持續深化消防安全與健康管理，打造更安心、更可靠的救災環境。

