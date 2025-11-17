預測俄烏戰爭「最快這時停火」！　芬蘭總統曝3大難關

▲ 川普與史塔布10月在白宮會晤。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）認為，俄烏戰爭在明年春季前停火機會渺茫，歐洲各國必須展現「sisu」（芬蘭語中代表耐性、韌性與勇氣）精神，持續支援基輔對抗俄羅斯侵略。史塔布在《美聯社》專訪中強調，儘管烏克蘭政府正陷入貪腐風暴，歐洲盟友仍不能動搖。

芬蘭與俄羅斯邊界長達1340公里，史塔布深知戰爭風險，且他身為美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基對話的重要橋樑之一，「我能向川普總統解釋芬蘭的歷史經驗，分析戰場形勢，或如何應對普丁」，「只要他能接納我想法的1/10就很好了。」

芬蘭在1940年代經歷兩次對俄戰爭，最終失去約10%國土，並同意保持軍事中立。但芬蘭的損失比預期中少得多，因軍隊憑藉「sisu」精神頑強抵抗，在兵力懸殊情況下仍重創蘇聯紅軍。直到2022年俄烏戰爭爆發，芬蘭才改變中立立場並加入北約。

史塔布坦言，「我對達成停火或啟動和談並不樂觀，至少今年是如此」，若能在明年3月前有所進展「就不錯了」。他也點出達成停火的3大障礙，包括對烏克蘭的安全保障、重建經濟及就領土主張達成某種共識。

白宮10月宣布川普將在布達佩斯會晤普丁，但不到一周後突然取消。史塔布透露，這項決定是在美國國務卿盧比歐與俄國外長拉夫羅夫通話後做出，認為盧比歐可能意識到俄方並無誠意讓步，因而取消會談以避免川普陷入徒勞無功的困境，直言俄羅斯再度失策，錯失良機。

面對俄國在歐洲展開混合戰，包括縱火、破壞和資訊作戰，史塔布警告，莫斯科正試圖動搖歐洲穩定，製造恐慌混亂，「戰爭與和平的界線已經模糊」，呼籲歐洲「像芬蘭人一樣」，以「sisu」精神度過寒冬，保持沉著冷靜、展現韌性。