烏克蘭炸毀西伯利亞鐵路　阻斷北韓武器供應俄羅斯

▲北韓部隊在庫斯克地區協助俄軍剷除地雷。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

烏克蘭國防部情報總局（HUR）表示，他們近日對俄羅斯西伯利亞鐵路發動攻擊，阻斷了俄軍的軍事供應鏈，其中包括來自北韓（朝鮮）的武器運輸。烏克蘭當局指出，該條鐵路是莫斯科用於獲取武器和彈藥供應的重要物流路線，包括來自北韓的物流供應。

根據《基輔郵報》（Kyiv Post），烏克蘭國防部情報總局指出，本次攻擊發生在俄羅斯東部哈巴羅夫斯克地區，造成西伯利亞鐵路受損。該路線全長逾9000公里，從莫斯科延伸至海參崴，是俄羅斯東部向烏克蘭前線運送軍事物資的關鍵通道。

烏克蘭強調，此次行動深入俄羅斯領土超過6000公里，顯示莫斯科無法完全掌控自身軍事物流網絡。

▲烏克蘭軍方宣稱，深入俄國領土6000公里，炸毀西伯利亞鐵路，阻斷北韓武器供應運輸。（圖／烏克蘭國防部情報總局）

據悉，北韓是克里姆林宮的親密盟友，支援俄羅斯侵略烏克蘭，提供包括先進火箭系統與彈道飛彈在內的軍事援助。《路透社》今年5月透露，北韓已向俄羅斯提供超過2萬個彈藥貨櫃，其中許多被用於攻擊烏克蘭平民目標。

HUR指出，「克里姆林宮的特務部門再次顯示，即便是對於最關鍵的基礎設施，也無法有效控制。」

烏克蘭官員則表示，這次攻擊屬於持續努力的一部分，目的是拆解敵方的物流能力。

俄烏兩國正加大向對方關鍵基礎設施的攻擊力度。俄羅斯瞄準烏克蘭電力設施，威脅烏克蘭冬季用電需求；至於烏克蘭則鎖定油料倉庫，削弱莫斯科的戰爭資金能力。隔夜，烏克蘭還襲擊了俄羅斯黑海港口新羅斯斯克的一個大型油料終端，而致命的俄羅斯無人機再度襲擊基輔。

分析認為，這類攻擊顯示烏克蘭正持續打擊俄羅斯後勤與軍事運輸能力，以為前線作戰提供戰略優勢，也讓克里姆林宮面臨更大後勤壓力。