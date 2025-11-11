15萬俄軍集結！企圖攻占波克羅夫斯克　趁濃霧挺進畫面曝光

Russian Telegram channels have shown Putin’s forces attempting to move closer to Pokrovsk under the cover of bad weather, with dozens of troops advancing through the fog on motorcycles, in damaged vehicles, and on foot. pic.twitter.com/EO96q1NEpd — KyivPost (@KyivPost) November 10, 2025

記者詹雅婷／綜合報導

俄軍一名指揮官11日表示，俄軍已經深入烏克蘭庫皮揚斯克市（Kupiansk），並朝南推進占領多個火車站。在此之際，根據俄軍戰爭部落客發布的影片，可見俄羅斯士兵趁著濃霧進入波克羅夫斯克。

路透報導，這名俄軍指揮官是俄軍第1486摩托步兵旅突擊分隊負責人，他透過國防部發布聲明稱，他的部隊已控制庫皮揚斯克市一處油庫，以及通往庫皮揚斯克-武茲洛維伊（Kupiansk Vuzlovyi）鐵路沿線火車站點，並清剿庫皮揚斯克-索圖瓦爾內（Kupiansk-Sortuvalnyi）火車站的烏軍。

俄羅斯採用鉗形攻勢企圖包圍烏克蘭頓涅茨克地區的波克羅夫斯克市（Pokrovsk）和哈爾科夫地區的庫皮揚斯克市（Kupiansk）。烏克蘭稱，已向波克羅夫斯克以東的米爾諾格拉德運送補給物資。

俄羅斯多名戰爭部落客11日發布未經證實的影片，可見俄軍在濃霧掩護下沿著道路進入波克羅夫斯克。畫面顯示，俄軍士兵搭乘機車、受損車輛或是步行前進。

烏克蘭最高軍事指揮官瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）披露，俄軍正集結約15萬兵力猛攻、試圖攻占波克羅夫斯克，烏軍正利用建築群限制俄軍取得進展，並與俄軍破壞小組對抗。