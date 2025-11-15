基輔遭大規模空襲！　俄軍430架無人機、18枚飛彈狂轟釀8死

▲ 空襲在喬諾莫爾斯克造成2人死亡。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭指控，俄羅斯14日凌晨發動大規模空襲，動用430架無人機和18枚飛彈，轟炸首都基輔及南部城市，造成8人死亡，其中基輔6死、南部黑海城市喬諾莫爾斯克（Chornomorsk）2死，成為開戰以來基輔遭受最大規模攻擊之一。

綜合《路透》等外媒，烏克蘭總統澤倫斯基表示，這波攻勢針對能源設施、住宅大樓和基礎建設，基輔全市9個行政區都受到波及。多數無人機和飛彈被攔截，但墜落的殘骸仍造成高樓公寓、學校、醫療設施和行政大樓受損。

29歲居民安娜塔西亞（Anastasia）回憶空襲瞬間，「那一刻你不知道該先做什麼，該救自己、救孩子，還是跑去幫助別人，因為太多人在尖叫求救。」基輔軍事管理部門負責人表示，全市至少34人受傷，包括2名兒童，送醫的9名傷者中包括一名孕婦。

▲ 基輔遭大規模空襲。（圖／路透）

空襲導致基輔中部、南部敖德薩地區及東部頓內茨克地區出現局部停電。南部喬諾莫爾斯克市場遭俄軍無人機襲擊，造成10人受傷，包括一名兒童，亞塞拜然駐烏克蘭大使館也被伊斯坎德爾（Iskander）飛彈殘骸擊中受損。

澤倫斯基強調，「唯有透過施加壓力，加上制裁與力量，才能迫使俄羅斯結束這場除了他們之外沒人需要的戰爭」，並稱烏克蘭正以遠程打擊回應這些攻擊，「世界必須透過制裁制止這些對生命的攻擊。」

俄國國防部稱此次攻擊是對烏軍襲擊俄境的回應，目標是烏克蘭能源設施和武器生產基地。烏軍無人機隨後攻擊俄羅斯黑海港口新羅西斯克（Novorossiysk ），迫使14日石油出口作業暫停。