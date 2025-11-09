CNN：俄軍即將攻陷烏克蘭「東部戰略重鎮」　付出慘重代價！

▲今年5月21日，俄軍空襲烏克蘭東部戰略前線波克羅夫斯克，公寓大樓慘遭攻擊。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯部隊近日幾乎完成對烏克蘭東部戰略城市波克羅夫斯克（Pokrovsk）的控制，這場象徵性勝利是俄國總統普丁追求已久的目標，但卻付出慘重代價。儘管波克羅夫斯克的戰略價值已大幅下降，當地烏軍仍激烈抵抗，戰鬥包括城市巷戰交火與炮擊，局勢嚴峻，烏軍幾乎被包圍。

美媒《CNN》引述現場消息，俄軍近日成功滲透城市後，波克羅夫斯克的戰鬥升級。烏克蘭軍隊表示，俄軍以大量兵力持續推進，行動強度極高，一天可有上百組3人小隊進入城市嘗試立足，造成烏軍傷亡增加。烏軍無人機操作員甚至無法完全掌握俄軍行動節奏，撤退風險高。

波克羅夫斯克的戰略意義在夏季之前仍明顯，因其高速公路和鐵路連接烏東多個城市，是烏克蘭軍隊重要物流樞紐。然而，自從俄軍包圍後，基輔已尋找替代供應路線，導致其城市樞紐功能下降。該城亦曾擁有烏克蘭最後的焦煤礦，但今年初已關閉。戰場分析指出，俄軍攻下波克羅夫斯克更多是象徵性勝利，而非實質戰略利益。

▲▼今年11月3日，俄軍向烏克蘭東部頓涅茨克州波克羅夫斯克發動攻擊，道路兩旁樹木倒塌、住宅區升起濃煙。（圖／路透）

烏克蘭總統澤倫斯基本週透露，俄羅斯在波克羅夫斯克周邊集結約17萬兵力，以強化攻勢。雖然戰前波克羅夫斯克人口約6萬，但多數已撤離，目前僅約1200名平民留守。俄羅斯國防部發布影片稱，已將部分居民撤離至俄方控制區。

駐當地烏軍士兵表示，由於兵力與裝甲車不足，撤退難度高，且烏克蘭高層要求盡量守住城市，避免被視為重大失敗。他們指出，延遲撤退可能導致高傷亡，重演2023年巴赫姆特與2024年阿夫迪伊夫卡戰役的慘痛經驗。

戰略分析人士巴羅斯（George Barros）指出，波克羅夫斯克對俄羅斯而言，主要是政治與信息戰略象徵。普丁多次公開宣示攻下該城的消息，意圖將軍事勝利呈現為必然結果。若俄軍攻下波克羅夫斯克，將會成為自2023年5月攻下巴赫姆特以來，俄軍所佔領的最大城市，並可能轉向烏克蘭東北工業城市，繼續向烏軍施壓。

對烏軍而言，儘管波克羅夫斯克陷落幾乎不可避免，但仍持續抵抗。當地士兵表示，撤退將面臨極高傷亡，且需突破俄軍設下的包圍瓶頸，象徵戰與實際戰略利益交織，使這場戰役充滿壓力與挑戰。