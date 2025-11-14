下半年首場「寒流」來了！　大風、雨雪、降溫準備狂襲中國

▲南京雪景。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

11月以來，中國大部地區氣溫明顯偏高，不少地方最高溫較往年同期提升1至3℃，部分華北、華東地區甚至比常年高出4℃以上。氣象部門指出，本輪偏暖格局將在中旬出現明顯轉折，未來10天冷空氣勢力逐步增強，中東部地區溫度將由偏高轉為偏低，14日至17日下半年首場寒潮將全面影響多地。

據《人民日報》報導，本次寒潮過程具有降溫幅度大、影響範圍廣、持續時間長等特點。氣象部門預計，14日至17日，中國北方及中東部大部地區氣溫將普遍下降6至10℃，內蒙古中西部、陝西南部、重慶北部及江南中東部部分地區降幅可達12至14℃，部分高海拔地區降溫幅度可能更為明顯；18日清晨，最低氣溫0℃線將明顯南壓至蘇皖南部及湖北北部一帶，這將是入冬以來最深入的低溫線位置。

▲大陸冷氣團。（圖／CFP）

氣象分析顯示，14日至15日，寒潮前沿主要影響新疆北部、甘肅、寧夏及內蒙古中西部地區；16日至17日冷空氣進一步東移南下，將覆蓋華北、東北、黃淮及江淮等地，並持續推動氣溫快速下滑；受冷空氣入海影響，16日至19日中國東部及南部海區將陸續出現6至8級大風、陣風9至10級，部分海域風力可能更強，需加強海上作業安全管理。

降水方面，本輪寒潮過程伴隨雨雪天氣發展。消息指出，14日新疆北部、青藏高原東部將出現小到中雪或雨夾雪，局部有大雪至暴雪；15日至16日，內蒙古東部、黑龍江及吉林中東部將迎來新一輪降雪，內蒙古東北部及黑龍江西北部部分區域可能出現大到暴雪，局地積雪深度將明顯增加。隨著冷空氣進一步南下，西南地區東部、西北地區部分區域也可能出現降溫與雨雪天氣。

▲北京故宮雪景。（圖／CFP）

氣象專家表示，今年11月偏暖格局與持續偏弱的冷空氣活動有關，但中旬起冷暖轉折會非常明顯，尤其是華北、華東及中部地區，白天最高溫將從先前的偏暖迅速跌至偏低區間，局地最大降幅可能接近「斷崖式」，對交通、農業、能源需求與民生都將造成一定衝擊。

民生方面，氣象部門提醒，寒潮過程將伴隨4至6級偏北風，部分地區陣風可達7至8級，局時段可出現9至10級大風。建議民眾居家時檢查門窗緊閉情況，戶外活動避免靠近臨時搭建物、老舊樹木及高空懸掛物，以防強風造成意外。

▲華北降雨。（圖／CFP）

此外，多地將面臨雨雪道路濕滑、能見度下降等不利條件，特別是東北、內蒙古及高海拔地區，需注意道路結冰對交通出行的影響。農業生產方面，寒潮過程可能對冬小麥、蔬菜大棚等造成低溫和風害風險，相關地區需提前做好防寒加固工作。

氣象部門呼籲，寒潮將在14日起陸續展開影響，民眾應密切關注當地氣象部門發布的最新預警預報，及時增添衣物並調整作息，做好防寒保暖措施，減少氣溫劇烈變化對身體造成的負擔。