大陸 大陸焦點 特派現場

下半年首場「寒流」來了！　大風、雨雪、降溫準備狂襲中國

▲南京雪景。（圖／CFP）

▲南京雪景。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

11月以來，中國大部地區氣溫明顯偏高，不少地方最高溫較往年同期提升1至3℃，部分華北、華東地區甚至比常年高出4℃以上。氣象部門指出，本輪偏暖格局將在中旬出現明顯轉折，未來10天冷空氣勢力逐步增強，中東部地區溫度將由偏高轉為偏低，14日至17日下半年首場寒潮將全面影響多地。

據《人民日報》報導，本次寒潮過程具有降溫幅度大、影響範圍廣、持續時間長等特點。氣象部門預計，14日至17日，中國北方及中東部大部地區氣溫將普遍下降6至10℃，內蒙古中西部、陝西南部、重慶北部及江南中東部部分地區降幅可達12至14℃，部分高海拔地區降溫幅度可能更為明顯；18日清晨，最低氣溫0℃線將明顯南壓至蘇皖南部及湖北北部一帶，這將是入冬以來最深入的低溫線位置。

▲大陸冷氣團。（圖／CFP）

▲大陸冷氣團。（圖／CFP）

氣象分析顯示，14日至15日，寒潮前沿主要影響新疆北部、甘肅、寧夏及內蒙古中西部地區；16日至17日冷空氣進一步東移南下，將覆蓋華北、東北、黃淮及江淮等地，並持續推動氣溫快速下滑；受冷空氣入海影響，16日至19日中國東部及南部海區將陸續出現6至8級大風、陣風9至10級，部分海域風力可能更強，需加強海上作業安全管理。

降水方面，本輪寒潮過程伴隨雨雪天氣發展。消息指出，14日新疆北部、青藏高原東部將出現小到中雪或雨夾雪，局部有大雪至暴雪；15日至16日，內蒙古東部、黑龍江及吉林中東部將迎來新一輪降雪，內蒙古東北部及黑龍江西北部部分區域可能出現大到暴雪，局地積雪深度將明顯增加。隨著冷空氣進一步南下，西南地區東部、西北地區部分區域也可能出現降溫與雨雪天氣。

▲北京故宮雪景。（圖／CFP）

▲北京故宮雪景。（圖／CFP）

氣象專家表示，今年11月偏暖格局與持續偏弱的冷空氣活動有關，但中旬起冷暖轉折會非常明顯，尤其是華北、華東及中部地區，白天最高溫將從先前的偏暖迅速跌至偏低區間，局地最大降幅可能接近「斷崖式」，對交通、農業、能源需求與民生都將造成一定衝擊。

民生方面，氣象部門提醒，寒潮過程將伴隨4至6級偏北風，部分地區陣風可達7至8級，局時段可出現9至10級大風。建議民眾居家時檢查門窗緊閉情況，戶外活動避免靠近臨時搭建物、老舊樹木及高空懸掛物，以防強風造成意外。

▲華北雨季。（圖／CFP）

▲華北降雨。（圖／CFP）

此外，多地將面臨雨雪道路濕滑、能見度下降等不利條件，特別是東北、內蒙古及高海拔地區，需注意道路結冰對交通出行的影響。農業生產方面，寒潮過程可能對冬小麥、蔬菜大棚等造成低溫和風害風險，相關地區需提前做好防寒加固工作。

氣象部門呼籲，寒潮將在14日起陸續展開影響，民眾應密切關注當地氣象部門發布的最新預警預報，及時增添衣物並調整作息，做好防寒保暖措施，減少氣溫劇烈變化對身體造成的負擔。

11/12 全台詐欺最新數據

下半年首場「寒流」來了！　大風、雨雪、降溫準備狂襲中國

全台2地週末「下探17度」！熱帶擾動恐成颱

全台2地週末「下探17度」！熱帶擾動恐成颱

隨著東北季風增強，北台灣31日起天氣轉涼，迎風面地區如基隆北海岸、宜蘭、花東及恆春半島將出現短暫陣雨。氣象專家吳聖宇指出，週末至下週一（11月1日至11月3日）東北季風持續影響，中北部、東北部夜間低溫更下探17至19度，民眾早出晚歸需注意保暖。此外，沿海及離島地區將有6至8級強陣風，提醒外出與海邊活動者留意安全。

明收假日北東迎「涼雨彈」　下周末東北季風接力再降溫

明收假日北東迎「涼雨彈」　下周末東北季風接力再降溫

未來一周迎風面有雨　北部低溫下探20度

未來一周迎風面有雨　北部低溫下探20度

今年冬天為「超冷冬」？中國專家解釋

今年冬天為「超冷冬」？中國專家解釋

會有極冷寒冬？ 陸專家推估今年或現「弱反聖嬰現象」：偏冷機率高

會有極冷寒冬？ 陸專家推估今年或現「弱反聖嬰現象」：偏冷機率高

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」
救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

