會有極冷寒冬？　陸專家推估今年或現「弱反聖嬰現象」：偏冷機率高

▲哈爾濱大雪紛飛。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸北方近日受強冷空氣影響，多地提前「跨秋入冬」，河南鄭州、洛陽等地20日甚至降下初雪，氣候變化的速度讓人猝不及防。大陸相關專家研判，今（2025）年秋冬或將形成一次「弱拉尼娜」（反聖嬰，下同）現象，冬季出現偏冷天氣的機率確實較高。

▲河南平頂山降雪。（圖／CFP）

《央視新聞》報導，根據近期海洋和大氣監測情況，國家海洋環境預報中心預測，今（2025，下同）年冬季，我國渤海、東海南部海溫預計略偏高0.5℃到1℃，黃海、東海中部與北部海溫預計偏高1℃到2℃，南海大部海溫接近常年平均水平。根據監測，今年秋冬季赤道中東太平洋將處於中性偏冷狀態，可能形成一次弱拉尼娜事件。

大陸國家海洋環境預報中心助理研究員史珍解釋，反聖嬰現象是指赤道中、東太平洋海溫長期低於常年平均值，當尼諾3.4區的海溫指數連續五個月低於 -0.5℃，即可判定為拉尼娜事件，「2021年至2023年三重拉尼娜期間，華北多地氣溫創新低，內蒙古遭遇歷史罕見暴雪，全國超過九成地區受影響。」

專家指出，「反聖嬰」出現通常代表冬季偏冷機率升高，但並非必然造成「極寒冬天」，「中國冬季氣候除受拉尼娜影響外，還與東亞冬季風強度、北極海冰變化、歐亞積雪及大氣環流變率等多重因素相關，今年若形成的是弱拉尼娜，其實際影響仍待觀察。」

大陸氣象部門提醒，未來兩天北方大部地區氣溫仍將偏低，南方氣溫也將明顯下滑，體感或如常年11月，民眾應及早做好防寒準備，但無需過度恐慌「極寒冬」的說法。