生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明收假日北東迎「涼雨彈」　下周末東北季風接力再降溫　

▲▼丹娜絲颱風逐漸遠離台灣，中央氣象署宣布解除陸上警報，北市街頭仍有局部風雨。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,強風警報,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲東北季風明天再度增強，北東濕涼。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(26日)光復連假收假日，東北季風增強，北東有降雨機會，局部低溫探21度，要到下周四東北季風減弱，溫度才會短暫回升，不過11月1日再有另一波東北季風接力，北部和宜蘭將再迎來一波降溫。

氣象署預報員曾昭誠表示，明天東北季風增強，持續至下周三，下周四、下周五減弱，11月1日東北季風再次增強。

明天開始東北季風增強，曾昭誠說明，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有比較廣泛的短暫雨，雨勢與今日相比稍微小一些，北部、東半部、恆春半島明天也有下雨的機會，其他地區多雲，南部、中部山區午後有局部短暫陣雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

曾昭誠進一步指出，下周一桃園以北、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲，午後山區有零星短暫陣雨；下周二、下周三降雨比較多，宜蘭有短暫雨，且有局部大雨機會，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲，午後山區有零星短暫陣雨。

下周四、下周五東北季風減弱，環境轉為偏東風，曾昭誠表示，基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲，山區午後有零星短暫陣雨。

11月1日下個周六東北季風再增強，曾昭誠說明，桃園以北、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲，山區午後有零星短暫陣雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度部分，曾昭誠指出，下周三之前，北部、宜蘭整天約21到25度，沒有太大變化，低溫普遍為21到22度，下周四、下周五東北季風減弱，白天溫度可回升到26度到28度；11月1日東北季風增強，北部、宜蘭溫度將再下降至21度到25度。

曾昭誠表示，中南部未來一周氣溫沒有太大影響，清晨低溫約22到25度，白天高溫可到28到32度。

10/24 全台詐欺最新數據

北台灣濕涼！3地還有大雨　下周四降雨才趨緩

北台灣濕涼！3地還有大雨　下周四降雨才趨緩

今天(25日)東北季風減弱，不過水氣多，北海岸、宜蘭、大台北山區仍有大雨，明天東北季風增強，未來一周迎風面地區有雨，北台灣整天濕涼，下周四後降雨才會趨緩。

北東濕涼！東北季風周日殺到　下周2天「局部低溫見1字頭」

北東濕涼！東北季風周日殺到　下周2天「局部低溫見1字頭」

東北季風連發「北東陰雨」　下周最涼探20度

東北季風連發「北東陰雨」　下周最涼探20度

未來一周迎風面有雨　北部低溫下探20度

未來一周迎風面有雨　北部低溫下探20度

今年冬天為「超冷冬」？中國專家解釋

今年冬天為「超冷冬」？中國專家解釋

天氣氣象署東北季風氣溫降溫低溫陣雨大雨

