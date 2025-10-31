　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台2地週末「下探17度」！熱帶擾動恐發展成颱　專家曝對台影響

▲▼寒流、冷氣團、低溫、禦寒、冬至。（圖／記者黃克翔攝）

▲吳聖宇表示，周末至下周一受東北風影響，北部夜間低溫下探17至19度。（圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

隨著東北季風增強，北台灣31日起天氣轉涼，迎風面地區如基隆北海岸、宜蘭、花東及恆春半島將出現短暫陣雨。氣象專家吳聖宇指出，週末至下週一（11月1日至11月3日）東北季風持續影響，中北部、東北部夜間低溫更下探17至19度，民眾早出晚歸需注意保暖。此外，沿海及離島地區將有6至8級強陣風，提醒外出與海邊活動者留意安全。

根據氣象觀測資料顯示，微弱鋒面在清晨通過台灣後，北部風向由西南轉為偏北，風力增強至陣風4至5級，顯示東北季風已抵達。北部山區因地形抬升降雨較多，平地則降雨有限。31日起北部及東部將有局部短暫陣雨，中南部維持多雲到晴。白天高溫北部約24至26度，中部28至30度，南部仍達30至32度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳聖宇指出，週末至下週一（11月1日至3日）東北季風仍影響全台，迎風面如北部、宜蘭及花東雲量多並有短暫雨。中南部天氣穩定，適合安排戶外活動。中北部、東北部白天氣溫維持23至25度，夜間低溫降至17至19度；中南部及花東日夜溫差大，空曠地區清晨氣溫可能降至20度上下，提醒民眾注意早晚溫差變化。

風勢方面，自北海岸至西半部沿海、東南部與恆春半島皆可能出現6至8級強陣風，各離島亦有同樣情形，海邊風浪偏大需注意安全。預估下週二、三（10月4至5日）東北季風稍減弱，但華南雲雨帶東移將為北部與東部帶來明顯降雨，中部亦有局部降雨機會，北台灣因雨勢增多，白天回暖不易。

吳聖宇提醒，未來仍需關注菲律賓東南方熱帶擾動的發展，目前預報顯示該系統有機會移入南海，並可能發展為熱帶性低氣壓或輕度颱風。雖然直接影響台灣的機率不高，但外圍水氣若北擴，仍可能帶來間接影響。專家建議民眾密切留意最新氣象資訊，暫時無須過度擔心。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
463 2 2795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
謝侑芯猝逝遭疑「嗑藥當伴遊」！經紀人怒發聲反擊
全台2地周末「下探17度」！
快訊／北捷板南線「列車異常」月台爆滿　乘客卡隧道中
快訊／范姜彥豐二度聲明！握鐵證怒轟王子
王世堅批廢死假仁假義　質詢轟法務部「我們可能死得比36死刑犯
超慘！粿粿跟王子遊美機票「恐是范姜出的」　生日影片被挖出

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

謝侑芯猝逝遭疑「嗑藥當伴遊」！經紀人怒發聲反擊

快訊／北捷板南線「列車異常」月台爆滿　乘客卡隧道中：好熱

長榮航空放寬空服員請假規定　考核取消「依班表出勤」項目

全台2地週末「下探17度」！熱帶擾動恐發展成颱　專家曝對台影響

20多歲表妹婿罹大腸癌　「無毒教母」譚敦慈點他愛吃食物：不碰

超慘！粿粿跟王子遊美機票「恐是范姜出的」　生日影片被挖出

日本人來台旅遊「曬滿地戰利品」　網笑：有夠台

交通部招商大會11月登場　投資商機首度破3300億元創新高

誤會近40年！蚵仔煎洋芋片「真實身世」揭曉　一票人震驚

周日更冷「北部探19度」　下周有明顯降雨

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

把握今好天氣！　下波「雨變強擴大」時間曝

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

中山隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹為萬聖節拍片取景

騎士見「隧道有鬼」嚇崩！恐怖黑影照瘋傳　監視器拍到3個人

謝侑芯猝逝遭疑「嗑藥當伴遊」！經紀人怒發聲反擊

快訊／北捷板南線「列車異常」月台爆滿　乘客卡隧道中：好熱

長榮航空放寬空服員請假規定　考核取消「依班表出勤」項目

全台2地週末「下探17度」！熱帶擾動恐發展成颱　專家曝對台影響

20多歲表妹婿罹大腸癌　「無毒教母」譚敦慈點他愛吃食物：不碰

超慘！粿粿跟王子遊美機票「恐是范姜出的」　生日影片被挖出

日本人來台旅遊「曬滿地戰利品」　網笑：有夠台

交通部招商大會11月登場　投資商機首度破3300億元創新高

誤會近40年！蚵仔煎洋芋片「真實身世」揭曉　一票人震驚

周日更冷「北部探19度」　下周有明顯降雨

avantgardey捏鼻子喊臭豆腐好吃　2人氣男星驚喜現身跳〈射手〉

「機場一堆外國人入境」　Ultra Taiwan海外售票暴增2倍突破紀錄！

謝侑芯猝逝遭疑「嗑藥當伴遊」！經紀人怒發聲反擊

板南線列車異常「出站又倒退」影響550人　北捷：初判為繼電器異常

楊謹華演網紅媽戲外超保護小孩！　堅持「無法把他們攤在陽光底下」

快訊／北捷板南線「列車異常」月台爆滿　乘客卡隧道中：好熱

長榮航空放寬空服員請假規定　考核取消「依班表出勤」項目

快訊／投信、壽險併購重訊不同調　中信金：投標性質所致

海鯤號浮航測試正常、無滲水情形　台船盼特定媒體善盡查證責任

范姜彥豐二度聲明！怒轟王子「自相矛盾」　握鐵證：不破壞家庭又超越友情？

【想妳了QQ】3周沒見！媽偽裝成路人 柴柴究竟會不會發現呢？

生活熱門新聞

律師：范姜彥豐「1說法」案情可能不單純

粿粿被爆出軌「一沐日拒跟風」　網讚爆

入秋以來最大降溫！　北台灣3地「下探18度」

粿粿被爆出軌「第一時間反應」露餡！

「范姜」是什麼姓？起源曝光　全台僅4千多人

台灣超辣「護理女神」驚傳國外過世！

目睹王子、粿粿調情　網抓包「晏柔中1表情」露餡了

護理女神31歲驟逝！　昔自爆「王姓CEO」追求

普發1萬開放登記！11月新制懶人包　高鐵取消彈性乘車

誰不想當王子老婆？網封HOOK大預言家

王子偷吃粿粿「娶她的機率有多高？」　PTT答案一面倒

粿粿沒幫范姜過　反祝「王子40大壽」

護理女神過世　網傳「馬來西亞失聯多日」

粿粿、王子沒界線！網點名1男星「根本清流」

更多熱門

相關新聞

周日更冷「北部探19度」　下周有明顯降雨

周日更冷「北部探19度」　下周有明顯降雨

未來一周受東北季風影響，周日到下周一為較低溫時間點，北部局部低溫下探19度；下周一到下周三水氣多，降雨有感，桃園以北、東半部雨區廣泛。由於菲律賓東方海面環境適合熱帶系統發展，可能發展為熱帶低壓或颱風，但是否成颱仍待觀察，路徑將朝菲律賓前進，距離台灣較遠。

中國急發「暴雪」預警　居民冷到哀嚎

中國急發「暴雪」預警　居民冷到哀嚎

兩波東北季風「低溫探20度」　下周3天雨區擴大

兩波東北季風「低溫探20度」　下周3天雨區擴大

入秋以來最大降溫！　北台灣3地「下探18度」

入秋以來最大降溫！　北台灣3地「下探18度」

北台灣周末最低溫19度　雨區擴大時間點曝

北台灣周末最低溫19度　雨區擴大時間點曝

關鍵字：

天氣吳聖宇東北季風降溫警報氣象氣象雲

讀者迴響

熱門新聞

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世

王子粿粿定情日曝光！「IG第13張照片」大膽宣主權

不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光...富商老公心碎發聲

快訊／簡廷芮老公反擊了！　切割粿粿王子不倫戀

粿粿爆早住進王子家！范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情

粿粿被爆住王子家！5千萬豪宅屋主是昆凌

粿粿住王子家被拍到鐵證！徵信社58字發聲

快訊／粿粿閨蜜簡廷芮發聲撇不倫

「護理系女神」謝侑芯死因是心臟病！醫院報告出爐

王子不倫粿粿　天后闆妹：那群還有一對沒爆

快訊／蔡依林大巨蛋「只開3場」搶票時間曝

粿粿傳住進王子家！　閨密簡廷芮遭網點名「留言區置板凳」至今神隱

知名肉圓店出現一堆警察　老闆遭上銬

王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始

王子人設崩塌！製作人B2真實反應曝

更多

最夯影音

更多
時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面