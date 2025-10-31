全台2地週末「下探17度」！熱帶擾動恐發展成颱　專家曝對台影響

▲吳聖宇表示，周末至下周一受東北風影響，北部夜間低溫下探17至19度。（圖／記者黃克翔攝）



記者柯振中／綜合報導

隨著東北季風增強，北台灣31日起天氣轉涼，迎風面地區如基隆北海岸、宜蘭、花東及恆春半島將出現短暫陣雨。氣象專家吳聖宇指出，週末至下週一（11月1日至11月3日）東北季風持續影響，中北部、東北部夜間低溫更下探17至19度，民眾早出晚歸需注意保暖。此外，沿海及離島地區將有6至8級強陣風，提醒外出與海邊活動者留意安全。

根據氣象觀測資料顯示，微弱鋒面在清晨通過台灣後，北部風向由西南轉為偏北，風力增強至陣風4至5級，顯示東北季風已抵達。北部山區因地形抬升降雨較多，平地則降雨有限。31日起北部及東部將有局部短暫陣雨，中南部維持多雲到晴。白天高溫北部約24至26度，中部28至30度，南部仍達30至32度。

吳聖宇指出，週末至下週一（11月1日至3日）東北季風仍影響全台，迎風面如北部、宜蘭及花東雲量多並有短暫雨。中南部天氣穩定，適合安排戶外活動。中北部、東北部白天氣溫維持23至25度，夜間低溫降至17至19度；中南部及花東日夜溫差大，空曠地區清晨氣溫可能降至20度上下，提醒民眾注意早晚溫差變化。

風勢方面，自北海岸至西半部沿海、東南部與恆春半島皆可能出現6至8級強陣風，各離島亦有同樣情形，海邊風浪偏大需注意安全。預估下週二、三（10月4至5日）東北季風稍減弱，但華南雲雨帶東移將為北部與東部帶來明顯降雨，中部亦有局部降雨機會，北台灣因雨勢增多，白天回暖不易。

吳聖宇提醒，未來仍需關注菲律賓東南方熱帶擾動的發展，目前預報顯示該系統有機會移入南海，並可能發展為熱帶性低氣壓或輕度颱風。雖然直接影響台灣的機率不高，但外圍水氣若北擴，仍可能帶來間接影響。專家建議民眾密切留意最新氣象資訊，暫時無須過度擔心。