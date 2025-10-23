　
大陸 大陸焦點 特派現場

今年冬天為「超冷冬」？　中國氣象專家解釋：冷暖起伏大

▲中國多地大幅度降溫，出現一夜入冬的狀況。（示意圖／CFP）

▲中國多地大幅度降溫，出現一夜入冬的狀況。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國多地近日受冷空氣影響，大幅度降溫，東北部分地區甚至已出現降雪，冷出常年11月的水平，「今冬是否為超級冷冬」的話題也引起不少人的關注。中國國家氣候中心首席預報員、氣候預測室副主任章大全指出，今年冬季中國氣溫階段性特徵明顯，冷暖起伏大。

據《新京報》報導，章大全指出，根據目前預測結果判斷，今年冬季我國氣溫接近常年同期到偏暖為主，「在氣象界，冷暖冬不是一個『預測概念』，而是對冬季氣溫狀況的一個事後『認定概念』。」

▲北京雪景。（圖／CFP）

▲北京雪景。（圖／CFP）

根據定義，在全國範圍內，超過一半的氣象觀測台站冬季平均氣溫滿足冷冬／暖冬標準，這一年冬季才會被判定為冷冬或是暖冬。根據中國氣象局介紹，自90年代以來，中國一共出現6個冷冬，均出現在2012年之前。

章大全特別指出，在全球暖化背景下，一方面，中國冬季平均氣溫變暖的趨勢十分明顯；另一方面，北極地區氣溫上升的幅度，明顯高於熱帶和副熱帶地區，中緯度南北溫差減小，西風帶大氣環流減弱，受其影響，中國冬季冷暖波動更為劇烈。

章大全表示，近期赤道中東太平洋大部海表溫度較常年同期偏低，處於中性偏冷狀態，預計赤道中東太平洋冷水將持續發展，秋季後期進入「反聖嬰現象（太平洋中東部海水異常變冷的情況）」。

▲安徽下雪。（圖／CFP）

▲安徽下雪。（圖／CFP）

一般而言，發生「反聖嬰」的冬季（當年12月至隔年2月），中國氣溫偏低的機率相對較高。這種情況在上世紀90年代以前尤其顯著，而這些年份北方雪災和南方低溫雨雪冰凍災害的發生風險也較高，如2007／2008年和2017／2018年冬季，均為低溫凍害和雪災偏重年份。

然而，受全球暖化等因素影響，本世紀以來，在「反聖嬰」背景下，中國冬季氣溫偏暖的情況也頻繁發生，甚至出現暖冬，如2020／2021年冬季。

此外，中國冬季氣候不僅與熱帶海溫異常有關，還受到北極海冰、積雪和中高緯度大氣環流系統等的影響，是多因子協同作用的結果，需要結合海洋、冰雪、大氣等監測預測資訊進行綜合研判。

光復節連假濕涼「3地雨繼續下」　周日再一波東北季風

光復節3天連假明天(24日)開跑，東北季風盤據，今天和明天北海岸、宜蘭、大台北山區仍有豪大雨，周六降雨較緩，不過周日又有一波東北季風增強，迎風面北部、東北部降雨再起，且持續到下周二，未來一周氣溫偏涼。

快訊／4縣市豪大雨特報！下到深夜

這波東北季風地形雨更強　鄭明典：還會持續好幾天

川普貿易戰敗給中國　美專家示警：台灣恐成犧牲品

連假明登場！　「雨最大」地區曝

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

