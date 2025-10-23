未來一周迎風面有雨　北部低溫下探20度

▲東北季風持續影響，明天水氣多，北東有雨。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

受東北季風影響，加上低壓帶水氣輸入，明天(24日)光復節連假首日水氣偏多，北東有雨，其中北海岸、宜蘭、大台北有局部大雨或豪雨可能；下波東北季風周日接力，將帶來一波降溫，北部、東北部下周一、二最涼，低溫探20度。

中央氣象署資深預報員林定宜表示，未來一周有兩波東北季風，其中第一波已經開始，預計周六減弱，周日再度增強；下波東北季風「會更涼一點」，北部、東北部低溫可降至20到21度，特別是下周一、下周二最涼，中南部則是早晚涼，白天高溫可上升到30度以上。

▲▼一周溫度和降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

林定宜指出，明天水氣會比今天多，主要巴士海峽有個低氣壓，雖不會直接影響台灣，但外圍水氣將來到台灣附近，配合東北季風，造成明天水氣偏多，北海岸、宜蘭、大台北都有短暫陣雨，且有局部大雨或豪雨發生機率，桃園、花蓮也有短暫陣雨，並有局部大雨可能，竹苗、台東、中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

周六東北季風稍減弱，北部、東北部天氣仍涼，林定宜表示，因水氣仍多，基隆北海岸、東北部、北部山區、東部山區仍有陣雨，且有局部大雨發生機率，北部、東部、東南部及恆春半島有短暫陣雨，中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

下波東北季風周日增強，林定宜說，下波東北季風帶來雨勢不會比現在大，迎風面地區仍會下雨，基隆北海岸、東北部、大台北山區有短暫雨，北部、東部、東南部、恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後南部、中部山區有局部短暫陣雨。

林定宜指出，未來一周迎風面地區都容易下雨，想見到太陽得往中南部地區走。此外，明天和周六基隆北海岸、東北部、東部沿海及馬祖有長浪發生的機率。