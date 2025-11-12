　
大陸 大陸焦點 特派現場

何衛東落馬　張又俠：堅決防止做「兩面人」搞偽忠誠

▲▼ 中共中央軍委主席習近平延安招開會議，強調槍桿子要始終掌握在對黨忠誠可靠的人手中，軍中絕不能有腐敗分子藏身之地、張又俠、何衛東（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲中共中央軍委主席張又俠（圖／翻攝 央視新聞聯播）

記者蔡紹堅／綜合報導

中共前中央軍委副主席何衛東上月被證實落馬，中央軍委主席張又俠12日在中共黨媒《人民日報》發文，強調必須全面肅清流毒積弊，堅決防止做「兩面人」、搞偽忠誠。

張又俠該篇文章以「高質量推進國防和軍隊現代化」為標題，文中提到，「十五五」時期國防和軍隊現代化建設，一定要把政治建軍擺在首要位置，做實從思想上政治上建設和掌握部隊的工作，扭住「人」這個決定性因素凝心鑄魂、強基固本，為實現黨在新時代的強軍目標提供堅強政治保證。

文中指出，要強化政治引領鑄忠誠，在真學真懂真信真用習近平新時代中國特色社會主義思想上下功夫，自覺徹底地改造思想，全面肅清流毒積弊，堅決防止做「兩面人」、搞偽忠誠，切實把維護核心、聽黨指揮扎根到官兵頭腦中、落實到解放軍現代化建設全部實踐。

▼中共中央軍委前副主席何衛東（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲▼ 中共中央軍委主席習近平延安招開會議，強調槍桿子要始終掌握在對黨忠誠可靠的人手中，軍中絕不能有腐敗分子藏身之地、張又俠、何衛東（圖／翻攝 央視新聞聯播）

文中提到，突出組織建設強功能，尤其加強高層黨委建設，帶頭把貫徹軍委主席負責制各項要求落到底、落到位，統住戰建備各項任務，破解現代化建設中的矛盾問題，提高黨組織領導力、組織力、執行力，鍛造政治堅定、能力過硬的攻堅指揮部。

文中指出，要從嚴正風肅紀葆本色，大力弘揚黨、軍優良傳統，守住人民軍隊的根和魂，同時堅決把反腐敗鬥爭進行到底，加大風腐同查同治力度，狠剎官兵身邊的不正之風，持續純正政治生態，以新風正氣匯聚推進現代化的強大力量。

針對「十五五」部分，文中還特別提到，要加快先進武器裝備發展，實施國防發展重大工程，加緊國防科技創新和先進技術轉化，研製建造更多制強勝強的「殺手鐧」武器裝備。

文中還指出，深入推進軍隊法治建設，狠抓依法治官、依法治權，糾偏堵漏搞好立改廢釋，加強法規制度供給和執行監督，持之以恆治松、治散、治虛、治軟。

何衛東落馬　張又俠：堅決防止做「兩面人」搞偽忠誠

颱風「鳳凰」攜大暴雨狂襲浙江　官方：超8萬人緊急撤離

陸男子「開車叼牙線棒」被監視器拍下開罰　理由：妨礙安全駕駛行為

謝長廷獲頒「旭日大綬章」　陸外交部：涉台問題又一錯誤舉動

陸學生運動會「跑200m突過世」　目擊者嚇：剛起跑就倒下了

漠河現「寒夜光柱」奇景　疊加地磁活動還有極光可看

奶皮糖葫蘆過時了？「固體楊枝甘露」爆紅　 醫警告：女生少吃

太子集團案　中國控美國以「國家級駭客」盜陳志比特幣

湖南百億級「童車產業園」成鬼城　僅5企業入駐...3年只蓋2廠房

藍委徐欣瑩：陸委會可「帶沈伯洋去大陸」澄清誤會也不錯

相關新聞

張又俠、張升民同出席　強調貫徹「十五五」軍隊建設

張又俠、張升民同出席　強調貫徹「十五五」軍隊建設

大陸國防部今（3日）釋出最新消息，「全軍學習貫徹黨的二十屆四中全會精神宣講」首場報告會今天在北京舉行。中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，與新任中央軍委副主席張升民共同出席並聽取報告，這也是張升民接替何衛東後首次在官媒公開亮相。張又俠、張升民發言時強調確保各級編制好、實施好軍隊建設「十五五」規劃，重申貫徹軍委主席負責制，把思想與行動統一到黨中央決策部署。

習近平打破黨政運作慣例　蔡明彥：不信任年輕將領也未做接班布局

習近平打破黨政運作慣例　蔡明彥：不信任年輕將領也未做接班布局

陸人大常委會決定「何衛東下、張升民上」

陸人大常委會決定「何衛東下、張升民上」

《解放軍報》點名高層貪腐份子 「黨指揮槍」強調要強固忠誠品格

《解放軍報》點名高層貪腐份子 「黨指揮槍」強調要強固忠誠品格

中共軍委副主席何衛東被開除　涉嚴重職務犯罪

中共軍委副主席何衛東被開除　涉嚴重職務犯罪

