何衛東落馬　張又俠：堅決防止做「兩面人」搞偽忠誠

▲中共中央軍委主席張又俠（圖／翻攝 央視新聞聯播）



記者蔡紹堅／綜合報導

中共前中央軍委副主席何衛東上月被證實落馬，中央軍委主席張又俠12日在中共黨媒《人民日報》發文，強調必須全面肅清流毒積弊，堅決防止做「兩面人」、搞偽忠誠。

張又俠該篇文章以「高質量推進國防和軍隊現代化」為標題，文中提到，「十五五」時期國防和軍隊現代化建設，一定要把政治建軍擺在首要位置，做實從思想上政治上建設和掌握部隊的工作，扭住「人」這個決定性因素凝心鑄魂、強基固本，為實現黨在新時代的強軍目標提供堅強政治保證。

文中指出，要強化政治引領鑄忠誠，在真學真懂真信真用習近平新時代中國特色社會主義思想上下功夫，自覺徹底地改造思想，全面肅清流毒積弊，堅決防止做「兩面人」、搞偽忠誠，切實把維護核心、聽黨指揮扎根到官兵頭腦中、落實到解放軍現代化建設全部實踐。

▼中共中央軍委前副主席何衛東（圖／翻攝 央視新聞聯播）



文中提到，突出組織建設強功能，尤其加強高層黨委建設，帶頭把貫徹軍委主席負責制各項要求落到底、落到位，統住戰建備各項任務，破解現代化建設中的矛盾問題，提高黨組織領導力、組織力、執行力，鍛造政治堅定、能力過硬的攻堅指揮部。

文中指出，要從嚴正風肅紀葆本色，大力弘揚黨、軍優良傳統，守住人民軍隊的根和魂，同時堅決把反腐敗鬥爭進行到底，加大風腐同查同治力度，狠剎官兵身邊的不正之風，持續純正政治生態，以新風正氣匯聚推進現代化的強大力量。

針對「十五五」部分，文中還特別提到，要加快先進武器裝備發展，實施國防發展重大工程，加緊國防科技創新和先進技術轉化，研製建造更多制強勝強的「殺手鐧」武器裝備。

文中還指出，深入推進軍隊法治建設，狠抓依法治官、依法治權，糾偏堵漏搞好立改廢釋，加強法規制度供給和執行監督，持之以恆治松、治散、治虛、治軟。