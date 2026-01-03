　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

115年度總預算卡關　2992億無法動支、10大新計劃政策受衝擊

▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

▲115年度總預算持續卡關，隨著新年度到來，有不少新興計畫與政策將受到影響，規模粗估達2992億。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

2026年新年到來，但對執政黨來說仍挑戰不斷。115年度中央政府總預算案至今仍未付委審查，藍白黨團強力要求行政院依修法通過的「軍人待遇條例」、「警察人員人事條例」，編回相關預算；而政院則提起釋憲反擊，依釋憲結果「該怎麼辦就怎麼辦」。以我國政體，預算未通過仍可有條件執行運作，但新興資本支出及新增計畫皆不得動支，經政院盤點，受影響規模達到2992億，當中不乏包含民生相關施政，若總預算案持續卡關，對國人生活的衝擊將越發明顯。

相關修法有違憲疑慮因此聲請釋憲

行政院會去年8月21日通過「115年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表」，受新版財劃法釋出財源給地方的影響，115年度歲入編列2兆8623億，較114年度大減3025億。歲出部分，編列3兆350億，社會福利占8318億、教育科學文化占5566億、國防支出占5488億。

依據《預算法》第51條規定，總預算案應於會計年度開始1個月前，由立法院議決，並於會計年度開始15日前由總統公布。所謂政府會計年度，是指每年1月1日開始、到同年12月31日。也就是說，依法，115年度總預算案理論上要在114年的11月前由立法院議決，並由總統在12月中旬公布。

目前的僵局在於，立法院不滿行政院未依法編列三讀通過的「軍人待遇條例」、「警察人員人事條例」等預算；行政院則認為，考量軍警待遇調整涉及不同公務員的公平性，且相關修法有違憲疑慮，因此聲請釋憲，若釋憲結果未違憲，將追溯補齊。

如今憲法法庭已重啟運作，2日先從人權議題著手做成判決，針對《刑事訴訟法》第416條做出解釋，認定被告的辯護人為被告利益，得對審判長、受命法官所為的羈押處分聲請撤銷或變更。但憲法法庭何時會觸及到政治性議題，推展速度牽涉整體社會氛圍，後續仍有待觀察。

根據主計總處統計，由於115年度總預算未審議通過，因此今年度編列2兆8623億總預算，不得動支的預算高達2992億、約占10.45%。當中包含新興計畫1017億；以及新年度經常性經費、延續性計劃較舊年度高時，僅能在舊年度範圍內動支經費，此部分影響1805億；第一、第二預備金及災害準備金無法動之，計170億。

▲▼115年度總預算新興計畫概算表。（圖／記者陳家祥製）

▲115年度總預算新興計畫概算表。（圖／記者陳家祥製）

僅能在舊年度範圍內動支經費

在新興計畫方面，主要由中央自辦部分380億、地方受益部分637億組成。主要受影響部分包含：直轄市及縣市財政均衡補助款321億，主要是保障地方政府115年所獲配統籌稅款、一般性補助款及計畫型補助款加總，較114年只增不減，若總預算未通過，中央將無法協助整體獲配金額低於114年度的地方政府，影響地方財務調度能力。「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」147億（含地方補助款98億）；AI新十大建設102億（含地方補助款5億元）；TPASS行政院通勤月票執行計畫75億（含地方補助款59億）。

此外，還有防疫整備及疫苗產業深耕、智慧醫療及產業加值、藥物韌性整備等「健康台灣」計畫70億；新材料循環產業園區申請設置計畫60億（將影響高雄大林蒲地區居民遷村計劃）；每胎10萬的生育給付差額補助41億；補助校舍整建與排水污水系統改善21億元（含地方補助款3億）；佈建公共化托育設施14億（皆為地方補助款）；台灣品牌賽事精選計畫8億。

另一方面，新年度經常性經費、延續性計劃較舊年度高時，依規定僅能在舊年度範圍內動支經費，經統計各部會預算115年度較114年度增加計1805億，雖未立即產生影響，惟預算仍受到侷限，將影響施政計畫的推動。

根據主計總處盤點，國防部超過114年度預算部分計725億，倘預算遲未通過，將影響各型機艦、戰甲砲車等裝備維保及彈藥、油料等籌補，不利部隊戰演訓任務執行。

交通部部分，超過114年度預算部分計248億，若預算遲未通過，將影響桃園鐵路地下化、花東地區6鐵路雙軌電氣化、嘉義市區鐵路高架化、台南市區鐵路地下化、嘉義縣市鐵路高架化延伸、國旅加碼補助等。

經濟部方面，超過114年度預算部分計148億，在預算遲未通過狀況下，將影響先進半導體及新興通訊等相關技術研發之進程，不利補助企業推動創新研發及吸引國際大廠來台設立研發中心。

外交部部分，超過114年度預算部分計108億，預算未通過將延誤我與友邦及友國合作項目之執行時間或錯失合作機會，亦無法結合優勢產業拓展多層次外交關係，限縮台灣的國際空間。

衛福部超過114年度預算部分計103億元，倘預算遲未通過，將影響韌性國家醫療整備、住院整合照護服務、COVID-19疫苗與抗病毒藥物採購等計畫推動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱
快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

美軍空襲委內瑞拉活捉馬杜洛總統夫婦　外交部：當地200餘僑胞均安

長照3.0卡關　賴清德拜廟喊話立委：正經工作不做國家不會進步

賴瑞隆政見會引用廣告金句真情喊話　網友：對高雄最有想法看完決定支持他

高市早苗高支持度「絕非偶然」　駐日代表曝親身接觸經驗

立法院通過譴責案　卓榮泰：譴責我尊重「不譴責中國我無法接受」

大巨蛋門票折抵成效差　議員：振興經濟成效差、店家參與度不足

邱議瑩政見會展現超強台風　網友讚：自信滿滿遊刃有餘

中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃」　民進黨譴責要求立即撤除

政見會被問是否脫黨參選直接跳過　林岱樺：制度公平就沒有這選項

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

美軍空襲委內瑞拉活捉馬杜洛總統夫婦　外交部：當地200餘僑胞均安

長照3.0卡關　賴清德拜廟喊話立委：正經工作不做國家不會進步

賴瑞隆政見會引用廣告金句真情喊話　網友：對高雄最有想法看完決定支持他

高市早苗高支持度「絕非偶然」　駐日代表曝親身接觸經驗

立法院通過譴責案　卓榮泰：譴責我尊重「不譴責中國我無法接受」

大巨蛋門票折抵成效差　議員：振興經濟成效差、店家參與度不足

邱議瑩政見會展現超強台風　網友讚：自信滿滿遊刃有餘

中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃」　民進黨譴責要求立即撤除

政見會被問是否脫黨參選直接跳過　林岱樺：制度公平就沒有這選項

福利天花板！EXO CHEN來台「1對1自拍」逾千人　衝下台合唱歌迷

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

政戰學院院慶　復興崗傳唱《九條好漢在一班》

「華航林依晨」Ivy生了！　寶寶超萌小手照曝光：母子均安

外籍單車旅客迷途求助　池上警英語說明安全路線獲好評

打造全齡運動新據點！　斗南小東休閒運動中心ROT案招商啟動

台東市跨年發生疑似不當碰觸事件　警方第一時間介入

水舞、光雕、音樂齊發　斗六圓環化身2026年第一座城市舞台

張麗善會勘西螺大橋公園　盼串起老街到西螺大橋觀光軸線

川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看

【愛會消失的對嗎】目睹奴才偷摸別隻貓　白底虎斑傻眼：渣男！

政治熱門新聞

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

美國幾乎100％會協防台灣！胡振東：不會登台

立法院表決通過要求吳釗燮請辭！國安會遺憾　籲在野黨停止內耗

5名大法官憲法法庭作判決　法界霧煞煞

高雄警局長林炎田傳將接任北市警局長

柯文哲宣布任張啓楷競選總幹事　還要在嘉義市「Long Stay」

幕後／習近平、李在明會晤將提台灣議題！　8項要求＆承諾曝光

曹西平遺產不給兄弟　吳宗憲提案修法：廢除手足特留分

苗博雅用「媽媽生子」比喻1.25兆軍購　痛批藍白欺騙不懂的人

狼高官性侵少女　邱于軒：社安網變破網

高雄初選完會團結？綠營3候選人公開承諾　林岱樺未回應

綠委提案修兩岸條例　改「台灣與中華人民共和國」、刪「國家統一」

挺軍購卻遭網友洗版　黃暐瀚反問：2028藍營執政需不需要國防？

更多熱門

相關新聞

柯文哲罕見「綠白會」民進黨團　綠委：人工生殖法、總預算同樣重要

柯文哲罕見「綠白會」民進黨團　綠委：人工生殖法、總預算同樣重要

白委陳昭姿力推代理孕母入法卡關，而行政院通過《人工生殖法》版本將代孕脫鉤，前民眾黨主席柯文哲昨陪同陳昭姿拜會民進黨團、黨團總召柯建銘，綠營當面呼籲過總預算，柯文哲也認同要處理。綠委林楚茵今（3日）表示，樂見不同政黨針對法案實質討論，但現在已經是2026年，但今年的總預算還沒辦法審查，不只人工生殖法重要，總預算與國防預算更是與民眾福祉息息相關。

柯文哲稱老柯「老大」可喬總預算　柯建銘：還是你頭腦比較清楚

柯文哲稱老柯「老大」可喬總預算　柯建銘：還是你頭腦比較清楚

立院通過卓榮泰譴責案　行政院：別因政治算計耽誤國家發展

立院通過卓榮泰譴責案　行政院：別因政治算計耽誤國家發展

拚明院會先處理1.25兆國防特別條例、總預算　陳培瑜元旦夜排議場

拚明院會先處理1.25兆國防特別條例、總預算　陳培瑜元旦夜排議場

駁2張紙討1.25兆軍購　他列3真相嘆：讀書用腦不犯法

駁2張紙討1.25兆軍購　他列3真相嘆：讀書用腦不犯法

關鍵字：

行政院總預算

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面