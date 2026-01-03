115年度總預算卡關　2992億無法動支、10大新計劃政策受衝擊

▲115年度總預算持續卡關，隨著新年度到來，有不少新興計畫與政策將受到影響，規模粗估達2992億。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

2026年新年到來，但對執政黨來說仍挑戰不斷。115年度中央政府總預算案至今仍未付委審查，藍白黨團強力要求行政院依修法通過的「軍人待遇條例」、「警察人員人事條例」，編回相關預算；而政院則提起釋憲反擊，依釋憲結果「該怎麼辦就怎麼辦」。以我國政體，預算未通過仍可有條件執行運作，但新興資本支出及新增計畫皆不得動支，經政院盤點，受影響規模達到2992億，當中不乏包含民生相關施政，若總預算案持續卡關，對國人生活的衝擊將越發明顯。

相關修法有違憲疑慮因此聲請釋憲

行政院會去年8月21日通過「115年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表」，受新版財劃法釋出財源給地方的影響，115年度歲入編列2兆8623億，較114年度大減3025億。歲出部分，編列3兆350億，社會福利占8318億、教育科學文化占5566億、國防支出占5488億。

依據《預算法》第51條規定，總預算案應於會計年度開始1個月前，由立法院議決，並於會計年度開始15日前由總統公布。所謂政府會計年度，是指每年1月1日開始、到同年12月31日。也就是說，依法，115年度總預算案理論上要在114年的11月前由立法院議決，並由總統在12月中旬公布。

目前的僵局在於，立法院不滿行政院未依法編列三讀通過的「軍人待遇條例」、「警察人員人事條例」等預算；行政院則認為，考量軍警待遇調整涉及不同公務員的公平性，且相關修法有違憲疑慮，因此聲請釋憲，若釋憲結果未違憲，將追溯補齊。

如今憲法法庭已重啟運作，2日先從人權議題著手做成判決，針對《刑事訴訟法》第416條做出解釋，認定被告的辯護人為被告利益，得對審判長、受命法官所為的羈押處分聲請撤銷或變更。但憲法法庭何時會觸及到政治性議題，推展速度牽涉整體社會氛圍，後續仍有待觀察。

根據主計總處統計，由於115年度總預算未審議通過，因此今年度編列2兆8623億總預算，不得動支的預算高達2992億、約占10.45%。當中包含新興計畫1017億；以及新年度經常性經費、延續性計劃較舊年度高時，僅能在舊年度範圍內動支經費，此部分影響1805億；第一、第二預備金及災害準備金無法動之，計170億。

▲115年度總預算新興計畫概算表。（圖／記者陳家祥製）



僅能在舊年度範圍內動支經費

在新興計畫方面，主要由中央自辦部分380億、地方受益部分637億組成。主要受影響部分包含：直轄市及縣市財政均衡補助款321億，主要是保障地方政府115年所獲配統籌稅款、一般性補助款及計畫型補助款加總，較114年只增不減，若總預算未通過，中央將無法協助整體獲配金額低於114年度的地方政府，影響地方財務調度能力。「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」147億（含地方補助款98億）；AI新十大建設102億（含地方補助款5億元）；TPASS行政院通勤月票執行計畫75億（含地方補助款59億）。

此外，還有防疫整備及疫苗產業深耕、智慧醫療及產業加值、藥物韌性整備等「健康台灣」計畫70億；新材料循環產業園區申請設置計畫60億（將影響高雄大林蒲地區居民遷村計劃）；每胎10萬的生育給付差額補助41億；補助校舍整建與排水污水系統改善21億元（含地方補助款3億）；佈建公共化托育設施14億（皆為地方補助款）；台灣品牌賽事精選計畫8億。

另一方面，新年度經常性經費、延續性計劃較舊年度高時，依規定僅能在舊年度範圍內動支經費，經統計各部會預算115年度較114年度增加計1805億，雖未立即產生影響，惟預算仍受到侷限，將影響施政計畫的推動。

根據主計總處盤點，國防部超過114年度預算部分計725億，倘預算遲未通過，將影響各型機艦、戰甲砲車等裝備維保及彈藥、油料等籌補，不利部隊戰演訓任務執行。

交通部部分，超過114年度預算部分計248億，若預算遲未通過，將影響桃園鐵路地下化、花東地區6鐵路雙軌電氣化、嘉義市區鐵路高架化、台南市區鐵路地下化、嘉義縣市鐵路高架化延伸、國旅加碼補助等。

經濟部方面，超過114年度預算部分計148億，在預算遲未通過狀況下，將影響先進半導體及新興通訊等相關技術研發之進程，不利補助企業推動創新研發及吸引國際大廠來台設立研發中心。

外交部部分，超過114年度預算部分計108億，預算未通過將延誤我與友邦及友國合作項目之執行時間或錯失合作機會，亦無法結合優勢產業拓展多層次外交關係，限縮台灣的國際空間。

衛福部超過114年度預算部分計103億元，倘預算遲未通過，將影響韌性國家醫療整備、住院整合照護服務、COVID-19疫苗與抗病毒藥物採購等計畫推動。