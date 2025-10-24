　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

《解放軍報》點名高層貪腐份子　「黨指揮槍」強調要強固忠誠品格

▲▼ 中共中央軍委主席習近平延安招開會議，強調槍桿子要始終掌握在對黨忠誠可靠的人手中，軍中絕不能有腐敗分子藏身之地、張又俠、何衛東（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲中共中央軍委前副主席何衛東（圖／翻攝央視新聞聯播）

記者魏有德／綜合報導

中共二十屆四中全會確認對解放軍高級將領何衛東、苗華、何宏軍、王秀斌、林向陽、秦樹桐、袁華智、王春寧、張鳳中等人開除黨籍的處分。《解放軍報》隨後發表評論，強調「黨指揮槍」的核心價值，同時，嚴查貪腐是貫徹習近平全面從嚴治黨、從嚴治軍決策的重要舉措，警示軍中「絕不能讓腐敗分子藏身」，呼籲全軍以此為戒，鍛造忠誠、乾淨、擔當的幹部隊伍。

▲大陸中央軍委委員苗華涉嚴重違紀違法，遭停職檢查。（圖／翻攝中國軍網）

▲中共中央軍委前政治部主任苗華。（圖／翻攝中國軍網）

《解放軍報》報導， 二十屆四中全會審議並通過了中共中央軍事委員會關於何衛東、苗華、何宏軍、王秀斌、林向陽、秦樹桐、袁華智、王春寧、張鳳中嚴重違紀違法問題的審查報告，確認中央政治局之前作出的給予何衛東、苗華、何宏軍、王秀斌、林向陽、秦樹桐、袁華智、王春寧、張鳳中開除黨籍的處分。

評論指出，人民軍隊自建軍以來，始終堅持「黨指揮槍」的根本原則，政治建軍是確保軍隊純潔和戰鬥力的根本保障。全軍要堅決擁護黨中央決定，統一思想認識，堅定信心決心，在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，堅決聽從黨中央、中央軍委和習主席指揮。

評論稱，黨的十八大以來，習近平推動軍隊政治整訓與反腐整頓，「決心之大、力度之大前所未有」，使軍隊「在革弊鼎新中正本清源，在淬火成鋼中向心凝聚」。

▲▼解放軍全軍8個軍兵種的預備役人員也加入大閱兵，佩戴各類顏色軍旗臂章和銀白色軍銜。（圖／翻攝自央視）

▲中共持續貫徹「黨指揮槍」的根本原則。（圖／翻攝自央視）

評論表示，軍中絕不能允許貪腐存在，「軍隊是拿槍桿子的，軍中絕不能有腐敗分子藏身之地。」 何衛東、苗華等人貪腐案，是黨中央正風反腐的延續與深化，目的在於消除政治隱患、重塑軍隊純潔榮光。

評論直言，反腐敗鬥爭「是一場輸不起也決不能輸的重大政治鬥爭」，人民軍隊「越反腐越純潔、越有戰鬥力」。

評論強調，全軍加強思想改造與政治整訓，深化「不敢腐、不能腐、不想腐」的制度建設，強化黨的絕對領導，鍛造「忠誠乾淨擔當」的幹部隊伍，領導幹部特別是高級幹部要以被查處者為鏡鑑，「深挖毒源病根，強固忠誠品格，以過硬作風感召帶動部隊」，確保槍桿子永遠聽黨指揮，為建設世界一流軍隊提供堅強政治保障。

10/23 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

