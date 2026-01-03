　
蒐證外遇小心踩雷！手機翻拍曖昧訊息也恐觸法　最高關3年

▲▼網戀,聊天,手機,傳訊息,傳簡訊,滑手機。（圖／CFP）

▲手機翻拍訊息抓出軌，可能觸法。（示意圖／CFP）

文／蘇家宏、游婉琪
摘自／寶瓶文化《在愛情裡，守好你的法律陣線

●偷拍外遇當證據，可以嗎？

一名丈夫懷疑擔任養生館經營者的妻子與顧客發生婚外情，便私下在館內休息室裝設針孔攝影機，蒐集了一個多月的錄影作為證據，最終對妻子提起侵害配偶權的民事訴訟。

儘管太太主張丈夫違法取證、侵害隱私，且該影片在先前的離婚訴訟中未被法院採用，但這次卻被法官接納、作為侵害配偶權損害賠償的依據。最終，法院判決妻子須賠償新台幣40萬元。

情侶,夫妻,性愛,床,外遇,劈腿,婚外情,出軌（示意圖／CFP）

▲裝針孔偷拍可能觸法。（示意圖／CFP）

●同一個證據，為何在不同訴訟中，有不同結論？

你可能會問：明明是同一份影片，為何兩件訴訟中，法官的見解不同？

在民事訴訟中，要不要採用某項證據，法官會經由多方考量後裁定。民事訴訟目的是在解決紛爭，先前的離婚案之所以不採用此影片證據，是因為法官認為兩人婚姻關係已經沒有修復可能，透過其他事項即足以判成兩人離婚。

而在先生提出的侵權損害賠償案件中，儘管證據具有爭議性，但考量妨礙他人婚姻要舉證不容易，在損害賠償的訴訟中確實需要這個影片作為依據，因此採用了該份證據來進行判決。

由此可知，兩位法官認定的基礎事實不同，所以在證據上的採納也有所不同。換句話說，證據「是否合法」與「能否採用」，是兩回事。

法院會視案件性質、證據取得方式與雙方主張進行綜合衡量，因此一個證據的效力判定與否，在兩個不同的民事案件中並不一定相同喔！

●偷拍有風險，恐觸「妨害祕密罪」

請留意，即便在民事訴訟中，可能因為有「錄影」獲得勝訴，但蒐證行為若侵害他人隱私，仍可能構成刑事犯罪。

根據《刑法》第315-1條，無故以錄音、錄影、拍照等方式蒐集他人非公開的活動、言論或談話，可處3年以下有期徒刑。也就是說，即便出發點是為了維護婚姻權益，如果蒐證行為過當，還是有觸法風險。

上述案例中，丈夫在高度私密的空間裡偷拍，雖得到了賠償，但有違法取證的疑慮，妻子或其他休息室使用者在知道犯行的6個月追訴期內，都有權利提起「妨害祕密罪」的告訴。

這個案例告訴我們，蒐集外遇證據時，務必注意適度與正當性。千萬別為了取證而違法行事，以免還沒贏得民事損害賠償訴訟，卻先成了刑事被告。

▲無故破解密碼、擅入他人的電腦或手機，都侵犯隱私權。（示意圖／CFP）

●手機翻拍曖昧訊息也可能觸法

現代外遇證據多半藏在手機裡，如果以自己的手機翻拍對方的通訊紀錄、鹹濕照片存證，會不會也違法？

在大眾認知裡，我們都清楚偷拍他人裙底、裸照屬於犯罪行為，然而，在討論抓姦、抓外遇時，卻時常會自行把這些侵犯另一半隱私的行為「除罪」，將竊錄來的證據「合理化」。

其實，按照《刑法》中妨害電腦使用罪、妨害祕密罪等規定，只要未經對方同意，都不能「無故」破解密碼、擅入他人的電腦或手機，或是翻拍、截圖來竊錄他人間非公開的對話，這些行為都是在侵犯他人隱私權，涉及刑事責任，最高可以處3年以下有期徒刑。

不過，法院也會評估行為是否有「法律上的正當理由」。若是為了舉證配偶違背忠誠義務，不少法院見解認為配偶間此種舉證行為不具有正當性，因而成立犯罪；但也有部分見解認為有正當理由，不構成犯罪。依個案與法官不同，認定上會有所差異。

●錄音蒐證可否採用？須個案判斷

有些人會私下錄音、保存外遇對話內容，如果自己是通話的一方，法院通常會認為可以當作證據，但關於偷錄其他人的對話是否為有效證據，法院會以個案來判斷。

法院通常會在以下兩者間取得平衡：

⮞被錄音、錄影者的隱私權、肖像權與通訊自由。
⮞錄音者為了維護權益所面臨的舉證困難。

因此，除非錄音手段極端不當，例如威脅、限制對方行動自由，或明顯違反社會道德、侵害社會法益，否則一般私下錄音仍可能被接受、作為民事訴訟上的證據。不過還是要提醒大家，每個案件狀況不同，須就實際情形判斷。

●蒐證後，別亂傳！

務必留意的是，即使從對方的手機蒐集到了外遇證據，無論是曖昧訊息或錄音檔，都不可任意外流。

別忘了，蒐證的目的是要透過法律追究另一半及外遇對象的法律責任，若是因為太生氣，一時情緒激動而將內容公開，有可能構成妨害名譽罪或違法散布他人隱私，同時也會被追究竊錄行為的正當性，反而對己不利。

●暖男律師的有愛小叮嚀：蒐證前諮詢律師，避免得不償失

婚姻關係中遭受背叛，需要蒐集足夠證據來保護自身權益，但「怎麼蒐證」非常重要。如果過程中不慎觸法、反遭提告，即便民事上勝訴，仍可能面臨刑事責任，得不償失。

如果有意提告侵害配偶權、離婚、監護爭議等，在法律行動前，制定合法的蒐證策略，才能真正守住自身的權益與尊嚴。

▲▼寶瓶文化《在愛情裡，守好你的法律陣線》。（圖／寶瓶文化）

★本文摘自寶瓶文化《在愛情裡，守好你的法律陣線：結婚、離婚、不婚、再婚，感情裡的法律幸福指南》，作者蘇家宏（暖男家事律師、財富傳承專家）、游婉琪（採訪撰稿、新聞資歷16年）。每一段沒「說清楚」的感情、沒「離乾淨」的婚姻，就像一顆未爆彈。談愛，不必犧牲。唯有法律，浪漫不再與風險同行。說清楚、講明白的感情是成熟；預立婚前協議，是對自己和對方的尊重。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

