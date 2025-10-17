　
大陸 大陸焦點 特派現場

中共軍委副主席何衛東被開除黨籍軍籍　涉嚴重職務犯罪、數額巨大

▲▼中共中央軍委會副主席何衛東。（圖／翻攝解放軍報）

▲中共軍委副主席何衛東。（圖／翻攝解放軍報）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國防部17日公布，中央軍委副主席何衛東、軍委政治工作部前主任苗華等9人涉嫌嚴重職務犯罪，數額特別巨大，已被開除黨籍、軍籍，並移送軍事檢察機關依法審查起訴。

大陸國防部發言人張曉剛提到，經黨中央、中央軍委批准，中央軍委紀委監委陸續對中央政治局委員、中央軍委副主席何衛東，中央軍委委員、軍委政治工作部前主任苗華，軍委政治工作部前常務副主任何宏軍，軍委聯合作戰指揮中心前常務副主任王秀斌，東部戰區前司令員林向陽、陸軍前政委秦樹桐、海軍前政委袁華智、火箭軍前司令員王厚斌、武警部隊前司令員王春寧9人立案審查調查。

▼中共軍委政治工作部前主任苗華。（圖／翻攝中國軍網）

▲大陸中央軍委委員苗華涉嚴重違紀違法，遭停職檢查。（圖／翻攝中國軍網）

張曉剛指出，經查，這9人嚴重違反黨的紀律，涉嫌嚴重職務犯罪，數額特別巨大，性質極為嚴重，影響極其惡劣，依據相關黨內法規和法律法規，黨中央決定給予9人開除黨籍處分，將涉嫌犯罪問題移送軍事檢察機關依法審查起訴。

張曉剛說，其中，給予何衛東、苗華、何宏軍、王秀斌、林向陽、秦樹桐、袁華智、王春寧8名中央委員開除黨籍處分，待召開中央委員會全體會議時予以追認。此前，中央軍委已決定給予以上9人開除軍籍處分。

張曉剛強調，對何衛東、苗華、何宏軍等人的嚴肅查處，再次表明瞭黨中央、中央軍委將反腐敗鬥爭進行到底的堅定決心，彰顯了軍中絕不允許有腐敗分子藏身之地的鮮明態度，是黨和軍隊反腐敗鬥爭取得的重大成果，人民軍隊更加純潔鞏固、更具強大凝聚力戰鬥力。

何衛東、苗華落馬的消息已流傳超過半年，早在今年3月就有外媒報導何衛東可能落馬，今年5月時更有媒體發現何衛東在大陸國防部官網上的資訊已全被刪除；不過，中共官方一直未正面證實相關消息，直到四中全會的前一周才透過國防部公布。

10/15 全台詐欺最新數據

580 2 7819 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相關新聞

中共四中全會傳十月下旬召開　港媒：將懲處三位軍方高層

中共四中全會傳十月下旬召開　港媒：將懲處三位軍方高層

每逢月底，中共中央政治局通常都會召開會議。香港《星島日報》今（29）日報導，7月30日的政治局會議，決定10月在北京召開中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議（四中全會），主要議程是研究關於制訂國民經濟和社會發展第十五個五年（2026-2030年）規劃的建議。

苗華被免去中央軍委委員職務

苗華被免去中央軍委委員職務

中國國防部官網中央軍委名單　苗華遭除名

中國國防部官網中央軍委名單　苗華遭除名

中共軍委副主席傳落馬！官網報導已清空

中共軍委副主席傳落馬！官網報導已清空

中共中央軍委委員苗華停職檢查5個月後 人大委員資格遭罷免

中共中央軍委委員苗華停職檢查5個月後 人大委員資格遭罷免

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」
應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

