中共軍委副主席何衛東被開除黨籍軍籍　涉嚴重職務犯罪、數額巨大

▲中共軍委副主席何衛東。（圖／翻攝解放軍報）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國防部17日公布，中央軍委副主席何衛東、軍委政治工作部前主任苗華等9人涉嫌嚴重職務犯罪，數額特別巨大，已被開除黨籍、軍籍，並移送軍事檢察機關依法審查起訴。

大陸國防部發言人張曉剛提到，經黨中央、中央軍委批准，中央軍委紀委監委陸續對中央政治局委員、中央軍委副主席何衛東，中央軍委委員、軍委政治工作部前主任苗華，軍委政治工作部前常務副主任何宏軍，軍委聯合作戰指揮中心前常務副主任王秀斌，東部戰區前司令員林向陽、陸軍前政委秦樹桐、海軍前政委袁華智、火箭軍前司令員王厚斌、武警部隊前司令員王春寧9人立案審查調查。

▼中共軍委政治工作部前主任苗華。（圖／翻攝中國軍網）



張曉剛指出，經查，這9人嚴重違反黨的紀律，涉嫌嚴重職務犯罪，數額特別巨大，性質極為嚴重，影響極其惡劣，依據相關黨內法規和法律法規，黨中央決定給予9人開除黨籍處分，將涉嫌犯罪問題移送軍事檢察機關依法審查起訴。

張曉剛說，其中，給予何衛東、苗華、何宏軍、王秀斌、林向陽、秦樹桐、袁華智、王春寧8名中央委員開除黨籍處分，待召開中央委員會全體會議時予以追認。此前，中央軍委已決定給予以上9人開除軍籍處分。

張曉剛強調，對何衛東、苗華、何宏軍等人的嚴肅查處，再次表明瞭黨中央、中央軍委將反腐敗鬥爭進行到底的堅定決心，彰顯了軍中絕不允許有腐敗分子藏身之地的鮮明態度，是黨和軍隊反腐敗鬥爭取得的重大成果，人民軍隊更加純潔鞏固、更具強大凝聚力戰鬥力。

何衛東、苗華落馬的消息已流傳超過半年，早在今年3月就有外媒報導何衛東可能落馬，今年5月時更有媒體發現何衛東在大陸國防部官網上的資訊已全被刪除；不過，中共官方一直未正面證實相關消息，直到四中全會的前一周才透過國防部公布。