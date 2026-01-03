太子集團洗錢「國安局前軍官」涉案！　帛琉度假村當水房120萬交保

記者葉國吏／綜合報導

台北地檢署持續偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢案，發現有國安局退休官員涉案。國安局退休官員、帛琉度假村假村登記負責人石濱芳，昨天（2日）被居提到案，訊後諭知120萬元交保，限制出境出海，並實施科技監控。

▲太子集團「帛琉水房」曝光，台籍渡假村老闆石濱芳(左)遭約談。（圖／記者劉昌松攝）

檢調根據美方提供的情報，發現太子集團透過空殼公司「Grand Legend」，與帛琉當地人士王國丹（Rose Wang）合作，假藉興建豪華度假村取得99年土地契約。由黃婕、施亭宇、王蕾絢3名台籍女子負責營運，涉嫌規劃洗錢作業，王蕾絢目前仍滯留海外未歸案。

2日行動中，檢方指揮調查局台北市調查處及基隆市調查站等單位，持法院核發的搜索票，兵分四路搜索石濱芳、江友志等3人相關地點，並拘提石濱芳、江友志等7人到案。石濱芳為帛琉度假村登記負責人，江友志則是太子集團成員。

▲太子集團主席陳志涉嫌在帛琉租用渡假村作為詐騙水房。（資料照／翻攝自Prince Holding）

訊問後，石濱芳以120萬元交保，並被限制出境出海及接受科技監控；江友志則以20萬元交保，其他5名周姓共犯則依涉案情節，裁定15萬元至50萬元不等金額交保。檢方目前已羈押8人，後續將持續追查資金流向。