中央軍委副主席張升民同出席　張又俠：推進「十五五」軍隊現代化

▲中央軍委副主席張升民會見宣講團成員並聽取報告。（圖／翻攝央視）

記者任以芳／北京報導

大陸國防部今（3日）釋出最新消息，「全軍學習貫徹黨的二十屆四中全會精神宣講」首場報告會今天在北京舉行。中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，與新任中央軍委副主席張升民共同出席並聽取報告，這也是張升民接替何衛東後首次在官媒公開報導出席活動。張又俠、張升民發言時強調確保各級編制好、實施好軍隊建設「十五五」規劃，重申貫徹軍委主席負責制，把思想與行動統一到黨中央決策部署。

大陸國防部官網釋出最新消息，「全軍學習貫徹黨的二十屆四中全會精神宣講」首場報告會今天在北京舉行。中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠在「全軍學習貫徹黨的二十屆四中全會精神宣講」首場報告會上指出，要把學習、宣傳、貫徹全會精神作為當前重大政治任務，引導全軍官兵深刻領會習近平主席重要講話精神，完整準確、全面理解《建議》部署，更加堅定自覺擁護「兩個確立」。

▲中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠。（圖／翻攝 央視）

張又俠強調，要緊貼強軍實踐講深講透，聚焦強固政治優勢與落實戰略任務的重點方向，深入闡釋全會精神，確保各級編制好、實施好軍隊建設「十五五」規劃，推動如期實現建軍一百年奮鬥目標，全面提升國防和軍隊現代化水準。

張又俠在會上緊扣宣講主題，結合軍隊實際情況，對全會精神進行系統闡釋與深入解讀。他指出，要深刻領悟並全面貫徹習近平重要講話及規劃《建議》部署，自覺用全會精神統一思想與行動，凝聚推進強國復興與強軍建設的堅定力量。

張又俠進一步指出，必須牢牢把握「十五五」時期國防現代化的根本要求，把新時代政治建軍方略落實到規劃建設中，為軍隊現代化提供政治保障。「他要求統籌推進重點任務，加快先進戰鬥力建設、深化改革創新，推進軍事治理現代化。」

首次公開亮相的張升民則強調，要以強烈政治擔當做好宣講工作，準確闡釋全會精神，結合軍隊實際提升說服力與感召力，引導官兵深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，貫徹軍委主席負責制，把思想與行動統一到黨中央決策部署。

消息指出，中央軍委委員劉振立宇也出席參加。報告會以電視電話會議形式舉行，在八一大樓設主會場，在軍委機關各部門和軍委聯指中心設分會場，1.1萬多名官兵聽取報告。宣講團10位成員會後將分5個組赴全軍巡回宣講。