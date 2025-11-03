　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中央軍委副主席張升民同出席　張又俠：推進「十五五」軍隊現代化

▲現任中央軍委副主席張升民。（圖／翻攝央視）

▲中央軍委副主席張升民會見宣講團成員並聽取報告。（圖／翻攝央視）

記者任以芳／北京報導

大陸國防部今（3日）釋出最新消息，「全軍學習貫徹黨的二十屆四中全會精神宣講」首場報告會今天在北京舉行。中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，與新任中央軍委副主席張升民共同出席並聽取報告，這也是張升民接替何衛東後首次在官媒公開報導出席活動。張又俠、張升民發言時強調確保各級編制好、實施好軍隊建設「十五五」規劃，重申貫徹軍委主席負責制，把思想與行動統一到黨中央決策部署。

大陸國防部官網釋出最新消息，「全軍學習貫徹黨的二十屆四中全會精神宣講」首場報告會今天在北京舉行。中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠在「全軍學習貫徹黨的二十屆四中全會精神宣講」首場報告會上指出，要把學習、宣傳、貫徹全會精神作為當前重大政治任務，引導全軍官兵深刻領會習近平主席重要講話精神，完整準確、全面理解《建議》部署，更加堅定自覺擁護「兩個確立」。

▲▼ 四中全會閉幕、習近平、張又俠、陳敏爾 。（圖／翻攝 央視、新華社）

▲中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠。（圖／翻攝 央視）

張又俠強調，要緊貼強軍實踐講深講透，聚焦強固政治優勢與落實戰略任務的重點方向，深入闡釋全會精神，確保各級編制好、實施好軍隊建設「十五五」規劃，推動如期實現建軍一百年奮鬥目標，全面提升國防和軍隊現代化水準。

張又俠在會上緊扣宣講主題，結合軍隊實際情況，對全會精神進行系統闡釋與深入解讀。他指出，要深刻領悟並全面貫徹習近平重要講話及規劃《建議》部署，自覺用全會精神統一思想與行動，凝聚推進強國復興與強軍建設的堅定力量。

張又俠進一步指出，必須牢牢把握「十五五」時期國防現代化的根本要求，把新時代政治建軍方略落實到規劃建設中，為軍隊現代化提供政治保障。「他要求統籌推進重點任務，加快先進戰鬥力建設、深化改革創新，推進軍事治理現代化。」

首次公開亮相的張升民則強調，要以強烈政治擔當做好宣講工作，準確闡釋全會精神，結合軍隊實際提升說服力與感召力，引導官兵深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，貫徹軍委主席負責制，把思想與行動統一到黨中央決策部署。

消息指出，中央軍委委員劉振立宇也出席參加。報告會以電視電話會議形式舉行，在八一大樓設主會場，在軍委機關各部門和軍委聯指中心設分會場，1.1萬多名官兵聽取報告。宣講團10位成員會後將分5個組赴全軍巡回宣講。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 2 0153 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
國道7連撞現場曝光　29歲BMW女「下車看」被遊覽車撞卡底命
周末可能又有颱風生成　下周最接近台灣
馬郁雯宣布參選北市議員　段宜康力挺爭取民進黨提名
范姜彥豐直播現場喝「粿王飲料」　網友安慰：離開臭粿會更好
閃兵首腦堅稱只收260萬　王大陸將作證對質
泰29男同志「只穿內褲」開淫毒趴！　臥底警混入嚇壞：滿地保險

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中央軍委副主席張升民同出席　張又俠：推進「十五五」軍隊現代化

破跳水史紀錄！全紅嬋3年拿下13個滿分　207C被公認為教科書等級

價格連漲！「糖葫蘆界愛馬仕」一串超260元　陸媒分析爆紅2關鍵

世界最大蒙皮拉伸機亮相！　陸媒：中國航空製造裝備重大突破

「鴻蒙5」用戶突破2300萬　余承東發豪語：下一步要實現上億覆蓋

陸海底撈又現撒尿事件！　鄰桌崩潰：還用擦手的毛巾擦

0分！陸全運會跳水選手大失誤「垂直落水」　尷尬鞠躬致歉

陸自主CJ2000發動機展出　陸媒：C929洲際大飛機就用它

全紅嬋奪冠燦笑衝向觀眾…接「娃娃雨」　新搭檔讚：才練習1個月

全球首條「飛行汽車」量產線落成　小鵬「陸地航母」明年交付

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

山本由伸連兩戰登板奪勝！　賽後曝「不確定能有最佳水平」

河智媛、禹洙漢親臨封王遊行直呼新奇　廉世彬許願：下次想親手拋彩帶

撞擊畫面曝光！新竹老夫妻過馬路　遭酒駕特斯拉撞飛雙亡

韋禮安助陣「理想混蛋⭢鳥蛋」　笑喊：要第一次不太容易了XD

中央軍委副主席張升民同出席　張又俠：推進「十五五」軍隊現代化

破跳水史紀錄！全紅嬋3年拿下13個滿分　207C被公認為教科書等級

價格連漲！「糖葫蘆界愛馬仕」一串超260元　陸媒分析爆紅2關鍵

世界最大蒙皮拉伸機亮相！　陸媒：中國航空製造裝備重大突破

「鴻蒙5」用戶突破2300萬　余承東發豪語：下一步要實現上億覆蓋

陸海底撈又現撒尿事件！　鄰桌崩潰：還用擦手的毛巾擦

0分！陸全運會跳水選手大失誤「垂直落水」　尷尬鞠躬致歉

陸自主CJ2000發動機展出　陸媒：C929洲際大飛機就用它

全紅嬋奪冠燦笑衝向觀眾…接「娃娃雨」　新搭檔讚：才練習1個月

全球首條「飛行汽車」量產線落成　小鵬「陸地航母」明年交付

國道7連撞現場曝光　29歲BMW女「下車看」被遊覽車撞卡底命危

樂天封王岱縈清晨先找媽祖還願　曲曲、若潼夢回2019年

錶上月相與星星暗夜齊發光　Arnold ＆ Son詩意浪漫

黃仁勳南韓「炸雞趴」女兒策畫1個月！選店暗藏《魷魚遊戲》巧思

教部數位學習績優徵選南投傳捷　縣府加碼補助埔中設飛行模擬教室

「名間好物」產業實體店面開幕　四社區協力打造在地特色產品品牌

足協爭議不斷！祕書長趙士強、技術總監陳亮辰卸下職務

超大型油輪已有兩航次日租破10萬美元、均價近8萬　明年上看20萬

范姜彥豐直播現場喝「粿王飲料」　網友安慰「離開偷吃的臭粿會更好」

黃仁勳炸雞局全球關注！背後推手是「暖心千金」

【阿嬤式投餵】外國友人說喜歡這味　一睜眼被台灣人塞爆！

大陸熱門新聞

陸拳師出戰打耳光大賽　被3掌打到昏迷

0分！陸全運會跳水選手大失誤「垂直落水」 尷尬鞠躬致歉

白貓被燉成「龍虎鳳」　餐廳：只是加工

全紅嬋奪冠燦笑衝向觀眾…接「娃娃雨」

她手鐲戴10年沒摘過　「長進肉裡」手爛掉

貨車撞破2樓牆面！車頭卡半空畫面曝

中國核能研究突破　首實現燃料從鈾改釷

吸引台灣人赴陸？　台胞證落地簽口岸增至100個

林信義、高市早苗會面　中方強烈抗議

隔183天！全紅嬋回歸首場「奪冠」打臉酸民

陸女護理師遭割喉！男友載屍閒晃1小時

陸高官沉迷網路遊戲　遭開除黨籍、公職

陸官方明年「隆重」紀念孫中山誕辰160周年　

破跳水史紀錄！全紅嬋3年拿下13個滿分

更多熱門

相關新聞

川習會明登場　北京5大目標曝光

川習會明登場　北京5大目標曝光

「川習會」30日將在亞太經濟合作會議（APEC）場邊舉行，美媒CNBC整理出北京想要透過這場會談達成的5大目標，卻指出「川普的樂觀態度反映出一種熟悉的模式，那就是美國誤解了中國的能力與利益」。

習近平打破黨政運作慣例　蔡明彥：不信任年輕將領也未做接班布局

習近平打破黨政運作慣例　蔡明彥：不信任年輕將領也未做接班布局

陸人大常委會決定「何衛東下、張升民上」

陸人大常委會決定「何衛東下、張升民上」

影／館長北京行體驗「不到長城非好漢」

影／館長北京行體驗「不到長城非好漢」

影／館長再罵「民進黨是歷史罪人」

影／館長再罵「民進黨是歷史罪人」

關鍵字：

北京張又俠張升民全軍宣講黨的四中全會

讀者迴響

熱門新聞

即／黃明志被捕照曝光！身上搜出9顆藍藥丸

MV製片開嗆黃明志「我忍了5年」黑幕全爆

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

龍山寺外攤位「買賣個資」排爆　全場看傻

護理女神全身赤裸陳屍浴缸！黃明志見救護抵達「慌張走人」

快訊／王子不倫人妻粿粿慘了！ 　公司宣布：停止所有演藝工作

22歲YTR遭小黃司機「爬後座性侵」

粿粿為何很受男生歡迎？　網吐實話

即／9億CEO大量購毒　清秀女藥頭落網

「范姜彥豐、粿粿、王子」結局　律師預言：三輸

黃明志驗出4毒　警搜出藍藥丸疑「愛他死」

台大女學霸「早餐少1樣」 結果狂甩7kg

即／冷氣工18樓墜落卡天井亡　2樓露臺戶才剛交屋

台灣1景點「外國遊客必去」！一票愣：吹太大

更多

最夯影音

更多
山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練
蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面