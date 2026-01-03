　
留法台生遇詐騙電話增！　駐法處示警「假公安」連環騙

▲▼台灣留法學生遇詐騙增多。（AI協作圖／記者張方瑀製作，經編輯審核）

▲台灣留法學生遇詐騙電話增多。（AI協作圖／記者張方瑀製作，經編輯審核）

記者張方瑀／綜合報導

近期正值留學旺季，但人在異鄉千萬要提高警覺！駐法國台北代表處發現，近期台灣留學生反映接到詐騙電話的情況明顯增加，至少已累積20到30起案例。歹徒常冒充中國使領館或執法單位人員，利用學生初到法國不熟悉環境的弱點，透過心理戰術企圖詐財。

變造號碼假冒使館　全中文劇本鎖定華人

根據《中央社》報導，駐法代表處表示，這類詐騙手法並不新鮮，推測歹徒普遍以華人為目標，並非專門針對台灣人，但由於不少台灣民眾的個資外流，加上留學生初來乍到、戒心較低，容易陷入歹徒的陷阱。

騙徒常見的「劇本」是假冒中國駐法大使館人員，利用變造發話地點的來電顯示撥號或留言，謊稱當事人涉及盜刷信用卡、洗錢等不法行為。由於騙徒手裡握有當事人的姓名、電話與住址，往往能讓留學生瞬間陷入焦慮與恐懼。

穿公安制服視訊調查　「保密協議」切斷外界聯繫

為了取信當事人，詐騙集團的手法相當精細。他們會要求學生提供護照影本、定期回報行蹤，甚至要求下載指定的社交軟體或螢幕共享軟體，進行所謂的「視訊調查」。

視訊過程中，騙徒會將背景布置成中國某地的「公安局」，甚至穿著公安制服現身。接著，歹徒會以「案件調查須保密」為由，要求當事人簽署保密協議，藉此切斷學生與家屬、朋友的聯繫，防止周遭的人勸阻。

匯款後即失聯　代表處籲：接獲可疑電話直接掛斷

在受害者被孤立後，騙徒通常會以「取保候審」或「確保資金安全」為由，誘導當事人將大筆金錢匯入指定帳戶，一旦資金到帳，騙徒便會立即消聲匿跡。駐法代表處指出，這些騙徒擅長利用一般人對公家機關權威的敬畏心態，導致部分受害者遭騙時間長達一、兩個月。

除了冒充公家機關，法國當地常見的詐騙手段還包括租房廣告、收寄包裹信件、假罰單，或是假冒海關、慈善組織、銀行、移民機關及電信公司人員。

駐法代表處提醒，台灣民眾若接到這類可疑電話，應直接掛斷，切勿輕信。萬一已經不幸匯款，必須迅速聯絡銀行並向警方報案，以盡力挽回損失。

01/01 全台詐欺最新數據

318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

