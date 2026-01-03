6.5強震突襲！墨西哥總統記者會中斷　60歲男避難摔死

記者張方瑀／綜合報導

墨西哥2日發生規模6.5強震，墨西哥中南部及首都墨西哥市（Mexico City）都有強烈震感。地震發生時，警報聲大作，墨西哥總統薛恩鮑姆正舉行新年首場記者會，被迫中斷行程，現場所有人倉皇避難，場面一度緊張。目前已知這場地震造成至少2人死亡，多處傳出建築毀損與土石流災情。

總統中斷記者會 下台安撫記者避難

根據墨西哥國家地震局（National Seismological Agency）觀測，這起地震發生在當地時間2日上午將近8時，初步測定規模為6.5。震央位於南部格雷羅州（Guerrero）的聖馬科斯鎮（San Marcos）附近，震源深度僅35公里。

A 6.5 magnitude earthquake hit Mexico on Friday, prompting Mexican President Claudia Sheinbaum to stop her first press briefing of the year. https://t.co/ANvBKw3iwO pic.twitter.com/BSDkrrQaWA — ABC News (@ABC) January 2, 2026

地震發生當下，總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）正在進行新年第一場例行記者會，由於地震警報突然響起，她被迫中斷演說。從現場畫面可以看到，薛恩鮑姆保持冷靜，走下講台親自安撫在場記者與工作人員，並引導大家撤離避難。

巨石滾落、醫院受損 撤離時男子不幸摔死

震央所在的格雷羅州災情嚴重，除了度假勝地阿卡普科（Acapulco）周邊的高速公路傳出多起土石流、巨石滾落路中央阻斷交通外，首府奇潘辛戈（Chilpancingo）的一家醫院也傳出建築結構嚴重受損，醫護人員緊急疏散所有病患。

▲墨西哥發生規模6.5強震後醫院緊急疏散。（圖／路透）



在人員傷亡方面，墨西哥城市長布魯加達（Clara Brugada）證實，一名60歲男子在建築物內撤離時，疑似突發醫療緊急狀況後不慎摔倒身亡。

此外，震央附近的社區也傳出一名50歲婦女因房屋倒塌，不幸被壓死在瓦礫堆中。根據社群平台X流傳出的畫面，聖馬科斯等地的超市架上酒瓶摔落碎裂一地，大樓樓梯間的磁磚也因劇烈搖晃而大面積剝落。

隆隆巨響後「地動山搖」 通訊中斷親友失聯

住在阿卡普科山頂的居民塔博阿達（José Raymundo Díaz Taboada）回憶，地震發生前先是聽到一陣低沉的隆隆巨響，接著附近所有的狗都瘋狂吠叫，「手機報警後，強烈搖晃立刻襲來，聲音非常可怕。」

儘管薛恩鮑姆隨後恢復了記者會，但災區的混亂尚未平息。由於地震造成電力與通訊中斷，目前阿卡普科東南方的奇卡海岸（Costa Chica）仍有許多民眾無法與外界取得聯繫，家屬焦急萬分。

目前當局已記錄到超過500次餘震，正持續統計詳細受損數字並投入災後救援。