陸人大常委會決定「何衛東下、張升民上」　宣布再砍8官員職務

▲ 人大會議今天經表決，免去何衛東的中華人民共和國中央軍事委員會副主席職務。（圖／記者任以芳攝）



記者任以芳／北京報導

十四屆全國人大常委會第十八次會議今（28日）在京閉幕，表決通過新修訂的海商法等，任命張升民為中華人民共和國中央軍事委員會副主席，並且免去何衛東的中央軍事委員會副主席職務。該會議由全國人大委員長趙樂際主持閉幕會。

大陸官媒《新華社》今天28日發出最新報導，十四屆全國人大常委會第十八次會議28日下午在北京人民大會堂閉幕。會議經表決，通過了新修訂的海商法、關於修改村民委員會組織法的決定、新修訂的城市居民委員會組織法、關於修改網絡安全法的決定、關於修改環境保護稅法的決定，國家主席習近平分別簽署第58、59、60、61、62號主席令予以公佈。

會議經表決，決定任命張升民為中華人民共和國中央軍事委員會副主席，免去何衛東的中華人民共和國中央軍事委員會副主席職務。趙樂際委員長主持閉幕會。常委會組成人員159人出席會議，出席人數符合法定人數。

會議表決通過了全國人大常委會關於批准《〈聯合國海洋法公約〉下國家管轄範圍以外區域海洋生物多樣性的養護和可持續利用協定》的決定，關於批准《〈關於汞的水俁公約〉締約方大會第五次會議第5/4號決定對〈關於汞的水俁公約〉附件A和附件B的修正》的決定，關於批准《中華人民共和國和津巴布韋共和國關於刑事司法協助的條約》的決定，關於批准《中華人民共和國和埃塞俄比亞聯邦民主共和國關於刑事司法協助的條約》的決定。

會議表決通過了全國人大監察和司法委員會、財政經濟委員會、華僑委員會、環境與資源保護委員會、社會建設委員會分別提出的關於十四屆全國人大三次會議主席團交付審議的代表提出的議案審議結果的報告。

會議表決通過了全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告。會議經表決，任命郝鵬為全國人大財政經濟委員會副主任委員，孫紹騁為全國人大社會建設委員會副主任委員；免去徐輝的全國人大憲法和法律委員會副主任委員職務，免去張軒的全國人大監察和司法委員會副主任委員職務，免去李靜海的全國人大教育科學文化衛生委員會副主任委員職務，免去郝平的全國人大外事委員會副主任委員職務，免去景漢朝的全國人大社會建設委員會副主任委員職務；免去夏光的全國人大常委會預算工作委員會副主任職務，任命翟煒為全國人大常委會預算工作委員會副主任。

會議經表決，任命王中明為最高人民法院副院長、審判委員會委員、審判員，免去賀小榮的最高人民法院副院長、審判委員會委員、第四巡回法庭庭長職務；免去張進的中國人民解放軍軍事檢察院檢察長職務，任命孫秀君為中國人民解放軍軍事檢察院檢察長。

會議還表決通過了其他任免案。全國人大常委會副委員長李鴻忠、王東明、肖捷、鄭建邦、丁仲禮、蔡達峰、何維、武維華、鐵凝、彭清華、張慶偉、洛桑江村、雪克來提·扎克爾，秘書長劉奇出席會議。國務院副總理何立峰，最高人民法院院長張軍等人出席。

回顧中共四中全會上周23日閉幕，全會全體會議通過通過「十五五」規劃建議藍圖，本次也公布最新人事調整，根據官方發布會議公報內容指出（非全文），全會決定，增補張升民為中共中央軍事委員會副主席。

全會並根據《黨章》規定，遞補11名中央委員會候補委員為正式中央委員，名單包括：於會文、馬漢成、王健、王曦、王永紅、王庭凱、王新偉、韋韜、鄧亦武、鄧修明、盧紅。

全會審議並通過了中共中央紀律檢查委員會關於唐仁健、金湘軍、李石松、楊發森、朱芝松嚴重違紀違法問題的審查報告，審議並通過了中共中央軍事委員會關於何衛東、苗華、何宏軍、王秀斌、林向陽、秦樹桐、袁華智、王春寧、張鳳中嚴重違紀違法問題的審查報告，確認中央政治局之前作出的給予何衛東、苗華、唐仁健、金湘軍、何宏軍、王秀斌、林向陽、秦樹桐、袁華智、王春寧、李石松、楊發森、朱芝松、張鳳中開除黨籍的處分。