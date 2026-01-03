房客入住快1年都沒繳租金　女房東怒撕租約反被判有罪

記者黃翊婷／綜合報導

女房東小美（化名）2023年間將一間房屋出租給房客，雙方約定每個月租金為1.5萬元，然而房客A並未支付租金，協商又沒有結果，她一氣之下撕毀房客那份房屋租賃契約書，結果因此挨告。桃園地院法官日前審理之後，依犯毀損文書罪判處小美拘役15日，得易科罰金1.5萬元。

▲女房東小美不滿房客未依約繳納租金，雙方發生爭執，她一氣之下撕毀房屋租賃契約書，卻害自己吃上官司。（示意圖／VCG，非本案事發地點。）

判決書中記載，小美2023年間將一間位於桃園市的房屋出租給房客，雙方簽立1年的房屋租賃契約書，約定每個月的租金為1.5萬元；然而，在租約到期前2個月，雙方就因為糾紛鬧得不愉快，相約協商期間又發生爭執，她一氣之下徒手撕毀房客那份房屋租賃契約書，並放入自己的包包內帶走。

房客隨後向警方報案。小美到案之後坦承有做出撕毀房屋租賃契約書的行為，但她辯稱，交給房客保管的那份房屋租賃契約書是她購買的，房客從頭到尾都沒有付租金，她一氣之下才會將契約書撕毀，並希望房客搬離租屋處。

桃園地院法官表示，雖然該份房屋租賃契約書是小美購買的，但她既然已經與房客約定雙方各留一份，並把契約書交給房客保管，可見該份契約書的所有權已由房客取得，不是屬於小美的文書，自然也不是小美可以自由處分的物品。

此外，法官指出，房屋租賃契約書是為了證明雙方契約權利義務關係的重要憑據，小美將契約書撕毀並帶走，不僅導致房客無法閱覽本案租約的具體內容，也讓文書物質及效用性喪失，如果日後雙方發生糾紛，房客恐怕難以順利拿出契約書進行內容核對，確實有礙於雙方之間的爭執解決，足以對房客造成損害。

法官表示，小美僅因租約糾紛，就擅自撕毀房客保管的房屋租賃契約書，行為確實不妥，考量到她始終否認犯行，至今也未與房客達成調解，但她這麼做的動機是因為房客未按時繳納租金，最終依犯毀損文書罪，判處她拘役15日，得易科罰金1.5萬元，全案仍可上訴。