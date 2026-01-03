　
台東跨年輾壓全國　他列5大成功原因：教科書等級案例

記者葉國吏／綜合報導　

台東的「東！帶我走」跨年晚會一舉成為全台最受矚目的活動，不少網友大呼沒去台東真是可惜，甚至連民進黨支持者都力讚台東縣長饒慶鈴是政壇少見的清流。這場晚會為什麼能一枝獨秀？國民黨前發言人鄧凱勛點出關鍵，直言台東縣這次跨年晚會根本就是教科書級別模式。

▲A-Lin搞笑提醒縣長「妳只有幾秒喔」，笑翻全場。（圖／台東縣政府提供）

台東模式大受好評　現場氛圍獨一無二
鄧凱勛在社群Threads發文分享現場感受。他說自己親身參與，感受到台東獨有的氛圍——那種自在、自然又溫暖的感覺，沒有浮誇、只有真誠。許多在地民眾和外地來賓都被這種氛圍感染，不少人直呼早知道就該衝一趟台東。鄧凱勛強調，這次跨年晚會之所以讓大家回味無窮，是因為「台東模式」讓每個參與者都真正融入其中。

他進一步分析台東能夠成為全台最受歡迎跨年活動的原因。首先，活動沒有傳統的主持人，把串場環節變成全場一起唱歌的大KTV；再來融入在地溫度，讓所有人都能感受到台東的熱情，現場情緒越堆越高。第三點是音樂回歸本質，不玩花樣，純粹用歌手的實力來吸引大家。第四，現場互動像同樂會，歌手和觀眾幾乎零距離，氣氛溫馨又自在。第五，縣府選擇退居幕後，把舞台完全讓給音樂和觀眾，展現高度政治智慧。

▲▼鄧凱勛分析饒慶鈴的「台東模式」大獲好評的5大原因。（圖／翻攝Threads）

▲鄧凱勛分析饒慶鈴的「台東模式」大獲好評的5大原因。（圖／翻攝Threads）

城市行銷有溫度　不只表面功夫
鄧凱勛表示，真正讓城市被記住的行銷，絕不是靠炫目的燈光或市長、民意代表染奇怪髮色這種表面操作。他認為有溫度的活動，來自縣府對土地、文化的認識，還有對參與者的貼心安排。這才是台東跨年成功的核心，讓大家都能感受到家鄉的溫度。

在 Threads 查看

實力派卡司　中央補助不是唯一關鍵
至於有些人把台東跨年的成功歸功於中央補助，鄧凱勛則直言這種說法不公平。他反問，既然綠營縣市也有補助，為什麼找不來阿妹和A-Lin這種頂級卡司？他認為，能吸引到這些大咖歌手，是縣府努力、用心邀請的成果，不能只用錢來衡量。

鄧凱勛最後指出，台東縣府把跨年場地變成歌手放心出演、民眾開心參與的音樂空間，這才是活動能成功的原因。他認為台東示範了怎麼展現地方文化、藝術和人情味的結合，「台東模式」真的無法被複製，是今年全台跨年最大亮點。

在 Threads 查看
01/01 全台詐欺最新數據

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

