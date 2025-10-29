習近平打破黨政運作慣例　蔡明彥：不信任年輕將領也未做接班布局

▲國安局長蔡明彥29日到立法院外委會備詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

中共二十屆四中全會上周落幕，中央軍委會副主席何衛東等解放軍9名上將遭「雙開」，昨全國人大常委會通過由火箭軍上將張升民晉任。對此，國安局長蔡明彥今（29日）表示，張升民已經67歲，國安局判斷是比較過渡性人物，這也代表中國國家主席習近平對年輕將領還沒有那麼信任。蔡明彥也表示，四中全會缺席比例達18％，打破我方長期對中共黨政運作觀察的慣例，且公報中並沒有特別針對習近平接班問題有任何隱含式討論，代表習在大權在握下，還沒對接班布局做更進一步安排。

民進黨立委陳俊宇今天質詢蔡明彥時，關切中共二十屆四中全會及中共軍方高層人事變動對台灣影響。蔡明彥表示，中共9名上將遭「雙開」（開除黨籍及軍籍），顯示共軍內部貪腐、忠誠問題非常嚴重，且中共媒體評論這些案子的用字遣詞非常強烈，以前沒看過這情況，且事實上不只9名，國安局掌握16名上將大概去年12月至今都沒有公開露面過，當時就預測可能有大規模整肅跟調查。

蔡明彥指出，這次四中全會中值得注意的是，原本應出席205位中央委員，出席168位，37人沒出席，包含被查辦跟長期沒出現的，比例是18％，代表調查規模非常大。中央軍委部分，目前維持4人，沒增補，候補獲遞補11人跳過軍方代表，所以看起來顯示習近平對軍方將領還是不太信任，所以由張升民直接接任軍委副主席，但張已經67歲，國安局判斷是比較過渡性人物，但反映出來的是，中共領導人對於軍方年輕一代將領不信任，而中央軍委組成結構縮小化，會不會造成領導人軍事決策偏聽、軍事決策風險，國安局會再注意。

陳俊宇追問，四中全會缺席的人這麼多，情況是怎樣？蔡明彥表示，缺席名單都有掌握，有的是軍方，有些是政府、黨務的人，範圍蠻廣，以前沒看過缺席狀況有這麼高，連遞補委員都跳過軍方代表，「老實講打破我們長期對中共黨政運作觀察的慣例」，所以幾乎反映意涵在於，習近平獨攬軍政權下，已經出現新的運作模式或人事任命方式，是比較全新的做法。

對於四中全會公報隱藏什麼政治意涵？蔡明彥指出，中共地方黨部在四中全會前密集開會，國安局的方法論是從這些地方性黨務會議會去蒐集、研析正式四中全會可能會呈現哪些議題。國安局發現，這次公報中並沒有特別去針對習近平接班問題有任何隱含式討論，代表習在大權在握下，還沒對接班布局做更進一步安排；另也預測到，軍方將領大規模清洗下，可能習近平在軍方人事任命上會非常謹慎，而從實際四中全會發展，大概印證這樣觀察，不管是中央委員遞補或中央軍委會遞補，看起來非常保守。

在中央軍委方面，陳俊宇說，張升民接任副主席，國安局判斷是出於什麼考量？代表後續會有大規模內部整肅？而中國國防部長董軍，可能出自什麼原因導致無法接任中央軍委？蔡明彥說，張升民接任副主席，年紀比較長，已67歲，而中央軍委會副主席張又俠則75歲，代表習近平對年輕將領還沒有那麼信任，國安局判斷是應該都還有做相關考核、調查，在大規模考核、調查完成前，中共可能在任命軍方人士非常謹慎。



至於董軍，蔡明彥表示，中國國防部長傳統上負責對外國防交流，從董軍沒有進到中央軍委會，國安局解讀，可能在於習近平軍權在握，也沒有特別在意負責國際交流的國防部長進到軍委會這個作戰指揮或軍中管理體系裡，所以他評估看起來跟過去比較不一樣，但還要持續觀察。蔡也說，以前真的沒發生過中央軍委7名，目前只有4名的狀況還運作這麼久，以前沒有，所以說這是新的運作方式。