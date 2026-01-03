遭親人性侵「家醜不可外揚」　她被逼隱忍20年才討回正義

記者黃翊婷／綜合報導

北部一名女子小芸（化名）20年前遭親人A男性侵，但母親、阿姨等親屬以「家醜不可外揚」為由要求隱忍，她一直等到成年之後，才向相關單位求助並申請法律專業協助，將A男一狀告上法院。法官日前審理之後，依成年人故意對少年犯乘機性交罪，共2罪，判處A男有期徒刑2年。

▲小芸隱忍20年，才鼓起勇氣說出小時候遭親人性侵的事情。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，20年前A男明知小芸是未成年人，竟趁小芸熟睡時，兩度性侵得逞；然而，小芸的母親、阿姨等其他親屬得知此事後，卻以「家醜不可外揚」為由，要求她隱忍下來，她一直隱忍到成年之後，才向家庭暴力暨性侵害防治中心求助。

對於小芸的控訴，A男在偵查及法院審理期間，均坦承不諱。法官表示，A男的自白經核實與客觀事實相符，應可採信，加上小芸提出的其他證據佐證，本案事證明確。

法官認為，A男違反小芸性自主意願的行為，應當受到譴責與制裁，但他在偵查期間已與小芸成立調解，犯後也誠實面對犯行，足認具有悔悟之心，只是小芸長期受到家族壓力影響，至今仍不願意原諒，為了讓A男確實記取教訓，最終依成年人故意對少年犯乘機性交罪，共2罪，判處他有期徒刑2年，不予宣告緩刑，全案仍可上訴。

