瑞士酒吧首位罹難者確認！義16歲高球新星殞命　檢揭起火原因

▲年僅16歲的義大利高爾夫球界新星加萊皮尼。（圖／翻攝自IG／@federazioneitalianagolf）



記者張方瑀／綜合報導

瑞士著名滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）跨年夜大火，造成至少40人死亡、119人受傷，首位確認身分的罹難者是年僅16歲的義大利高爾夫球界新星加萊皮尼（Emanuele Galeppini）。檢方初步研判，起火原因疑似是店內慶祝用的「噴泉蠟燭」引燃天花板隔熱泡棉，才導致這場瑞士史上最嚴重的悲劇之一。

高球界痛失英才 16歲義大利新星魂斷異鄉

根據義大利媒體報導，首位確認身分的罹難者為16歲的義大利青少年高球運動員加萊皮尼。加萊皮尼平時定居於杜拜，這次是趁著假期與家人前往瑞士度假。跨年夜當晚，他與兩名友人相約前往「星座酒吧」（Le Constellation）慶祝，沒想到卻踏入死亡陷阱。

加萊皮尼在世界業餘高爾夫排名（World Amateur Golf Ranking）中表現優異，去年才剛奪下「歐米茄杜拜溪業餘公開賽」（Omega Dubai Creek Amateur Open）冠軍。義大利高爾夫協會（Italian Golf Federation）發布聲明哀悼，稱他是一位「展現了熱情與真實價值觀的年輕運動員」，他的離世令球壇深感沉痛。

致命「噴泉蠟燭」引火 木製天花板瞬間崩塌

這場發生在週四凌晨的惡火，起因疑似與店內的慶祝儀式有關。有目擊者向法媒BFMTV透露，當時看到一名男調酒師將女調酒師扛在肩上，女方手中高舉著插在瓶子裡的點燃蠟燭。

▲初步調查顯示，火勢極有可能是由這些被高舉的「噴泉蠟燭」或香檳瓶上的煙火棒引燃。（圖／翻攝自X）



瓦萊邦（Valais）檢察總長皮盧（Beatrice Pilloud）表示，初步調查顯示，火勢極有可能是由這些被高舉的「噴泉蠟燭」（fountain candles）或香檳瓶上的煙火棒引燃。調查人員目前正深入釐清天花板使用的隔熱泡棉是否加速了火勢蔓延，並確認是否涉及刑事疏忽。

地獄逃生現場 「瞬間燃燒」導致慘重傷亡

倖存者回憶，火災發生時，天花板迅速燃燒並崩塌，現場隨即發生名為「瞬間燃燒」（embrasement）的爆炸性引燃，這種現象類似消防術語中的「閃燃」（flashover），會讓密閉空間內的所有物質在瞬間同時起火。

由於酒吧位於地下室，驚慌失措的群眾擠在狹窄的樓梯與出口瘋狂推擠，現場宛如恐怖片。目擊者描述，有人為了逃生不惜打破窗戶，現場血跡斑斑，更有焦急的父母開車趕到現場，試圖在瓦礫堆中尋找孩子的身影。

身分辨識艱難 多名傷者仍與死神搏鬥

瑞士官方統計，目前死亡人數維持在40人，119名傷者中有許多人燒灼傷極其嚴重。瓦萊邦首長芮納（Mathias Reynard）指出，約有50名重傷患已被轉送至德國、法國等歐洲各地的專業燒燙傷治療中心，許多人「仍在為生命奮戰」。

由於遺體受損程度嚴重，當局強調辨識身分是「艱鉅且心痛的任務」，可能需要數週時間才能完成所有核對。目前已確認身分的113名傷者中，除了瑞籍人士外，還包含法、義、塞爾維亞等多國遊客。