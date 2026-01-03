　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

瑞士酒吧首位罹難者確認！義16歲高球新星殞命　檢揭起火原因

▲▼首位確認身分的罹難者是年僅16歲的義大利高爾夫球界新星加萊皮尼（Emanuele Galeppini）。（圖／翻攝自IG／@federazioneitalianagolf）

▲年僅16歲的義大利高爾夫球界新星加萊皮尼。（圖／翻攝自IG／@federazioneitalianagolf）

記者張方瑀／綜合報導

瑞士著名滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）跨年夜大火，造成至少40人死亡、119人受傷，首位確認身分的罹難者是年僅16歲的義大利高爾夫球界新星加萊皮尼（Emanuele Galeppini）。檢方初步研判，起火原因疑似是店內慶祝用的「噴泉蠟燭」引燃天花板隔熱泡棉，才導致這場瑞士史上最嚴重的悲劇之一。

高球界痛失英才　16歲義大利新星魂斷異鄉

根據義大利媒體報導，首位確認身分的罹難者為16歲的義大利青少年高球運動員加萊皮尼。加萊皮尼平時定居於杜拜，這次是趁著假期與家人前往瑞士度假。跨年夜當晚，他與兩名友人相約前往「星座酒吧」（Le Constellation）慶祝，沒想到卻踏入死亡陷阱。

加萊皮尼在世界業餘高爾夫排名（World Amateur Golf Ranking）中表現優異，去年才剛奪下「歐米茄杜拜溪業餘公開賽」（Omega Dubai Creek Amateur Open）冠軍。義大利高爾夫協會（Italian Golf Federation）發布聲明哀悼，稱他是一位「展現了熱情與真實價值觀的年輕運動員」，他的離世令球壇深感沉痛。

致命「噴泉蠟燭」引火　木製天花板瞬間崩塌

這場發生在週四凌晨的惡火，起因疑似與店內的慶祝儀式有關。有目擊者向法媒BFMTV透露，當時看到一名男調酒師將女調酒師扛在肩上，女方手中高舉著插在瓶子裡的點燃蠟燭。

▲▼瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）一間酒吧在跨年夜發生致命火災。（圖／翻攝自X）

▲初步調查顯示，火勢極有可能是由這些被高舉的「噴泉蠟燭」或香檳瓶上的煙火棒引燃。（圖／翻攝自X）

瓦萊邦（Valais）檢察總長皮盧（Beatrice Pilloud）表示，初步調查顯示，火勢極有可能是由這些被高舉的「噴泉蠟燭」（fountain candles）或香檳瓶上的煙火棒引燃。調查人員目前正深入釐清天花板使用的隔熱泡棉是否加速了火勢蔓延，並確認是否涉及刑事疏忽。

地獄逃生現場　「瞬間燃燒」導致慘重傷亡

倖存者回憶，火災發生時，天花板迅速燃燒並崩塌，現場隨即發生名為「瞬間燃燒」（embrasement）的爆炸性引燃，這種現象類似消防術語中的「閃燃」（flashover），會讓密閉空間內的所有物質在瞬間同時起火。

由於酒吧位於地下室，驚慌失措的群眾擠在狹窄的樓梯與出口瘋狂推擠，現場宛如恐怖片。目擊者描述，有人為了逃生不惜打破窗戶，現場血跡斑斑，更有焦急的父母開車趕到現場，試圖在瓦礫堆中尋找孩子的身影。

身分辨識艱難　多名傷者仍與死神搏鬥

瑞士官方統計，目前死亡人數維持在40人，119名傷者中有許多人燒灼傷極其嚴重。瓦萊邦首長芮納（Mathias Reynard）指出，約有50名重傷患已被轉送至德國、法國等歐洲各地的專業燒燙傷治療中心，許多人「仍在為生命奮戰」。

由於遺體受損程度嚴重，當局強調辨識身分是「艱鉅且心痛的任務」，可能需要數週時間才能完成所有核對。目前已確認身分的113名傷者中，除了瑞籍人士外，還包含法、義、塞爾維亞等多國遊客。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱
快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看

快訊／川普稱抓走馬杜洛！中國外交部：霸權行徑嚴重違反國際法

快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕！

快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

擠爆日本！韓觀光客嗨喊「京畿道大阪市」：不想去濟州島被當盤子

快訊／川普證實美軍俘虜委內瑞拉總統　南韓李在明準備撤僑計畫

日本知名香鬆「永谷園」宣布回收6360包！　警告：誤食恐過敏

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看

快訊／川普稱抓走馬杜洛！中國外交部：霸權行徑嚴重違反國際法

快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕！

快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

擠爆日本！韓觀光客嗨喊「京畿道大阪市」：不想去濟州島被當盤子

快訊／川普證實美軍俘虜委內瑞拉總統　南韓李在明準備撤僑計畫

日本知名香鬆「永谷園」宣布回收6360包！　警告：誤食恐過敏

福利天花板！EXO CHEN來台「1對1自拍」逾千人　衝下台合唱歌迷

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

政戰學院院慶　復興崗傳唱《九條好漢在一班》

「華航林依晨」Ivy生了！　寶寶超萌小手照曝光：母子均安

外籍單車旅客迷途求助　池上警英語說明安全路線獲好評

打造全齡運動新據點！　斗南小東休閒運動中心ROT案招商啟動

台東市跨年發生疑似不當碰觸事件　警方第一時間介入

水舞、光雕、音樂齊發　斗六圓環化身2026年第一座城市舞台

張麗善會勘西螺大橋公園　盼串起老街到西螺大橋觀光軸線

川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看

【捨不得啦】秋田犬坐在校車上不想回家：偶還想跟朋友們玩...

國際熱門新聞

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

即／川普出手！　委內瑞拉宣布緊急狀態

快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕

瑞士酒吧天花板起火沒人跑！還在熱舞狂歡

擠爆日本！韓觀光客嗨喊「京畿道大阪市」

計程車活春宮！泰司機怒曝「肉體交疊」照

美航空總署：商業航班禁飛委內瑞拉空域

快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

美襲委　半夜「披薩飆單」竟是軍事信號

酷航爆內賊！31歲空少「偷機上現金97萬」

瑞士酒吧首位罹難者確認　16歲高球新星殞命

即／委內瑞拉首都深夜「連傳爆炸巨響」

更多熱門

相關新聞

阿妹「後台補飲料」　台下整齊回1字

阿妹「後台補飲料」　台下整齊回1字

今年台東跨年晚會被譽為全台最強，至今熱度依舊不減。由「天后級歌手」張惠妹（阿妹）和黃麗玲（A-Lin）領銜演出，現場氣氛嗨到爆表，尤其兩人在台上展現的原住民幽默默契，讓網友紛紛討論：「台東人真的太會了！」

密謀跨年恐攻　美18歲男「疑效忠ISIS」遭逮

密謀跨年恐攻　美18歲男「疑效忠ISIS」遭逮

放生7hrs女嬰猝死　解剖複驗結果曝

放生7hrs女嬰猝死　解剖複驗結果曝

A-Lin初戀地爆紅　車程5分鐘到「台東最貴建物」

A-Lin初戀地爆紅　車程5分鐘到「台東最貴建物」

長輩火場逃生難？5招降低風險

長輩火場逃生難？5招降低風險

關鍵字：

瑞士酒吧跨年爆炸火災

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面