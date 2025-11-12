　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「全紅嬋」賽後默默幫撤場工人簽名　 他開心喊：更有工作動力了

記者廖翊慈／綜合報導

中國全國運動會女子跳水賽事進入尾聲，賽後現場撤場工人近日也分享了工作趣事。一名工人表示，開始撤場的時候，大家遇到「全紅嬋」，想跟她要簽名，沒想到對方獨自一人在人群中，不厭其煩幫工作人員、記者簽名，確保簽到每個人才離開，讓大夥兒格外開心。

據《荔枝新聞》報導，賽事結束後，全紅嬋被撤場工人圍住請求簽名。她立即蹲下身，將簽名板墊在膝蓋上書寫，避免工人彎腰遞物。面對工人遞來的工作證、紀念冊甚至普通紙片，她耐心為每人簽名，全程微笑毫無架子。

▲▼在人群中簽名的全紅嬋。（圖／翻攝自微博）

▲▼在人群中簽名的全紅嬋。（圖／翻攝自微博）

▲▼全紅嬋賽後幫撤場工人一一簽名。（圖／翻攝自微博）

還有工人忘帶筆，她還主動幫忙找工具，並輕聲提醒保全，「別拍了，先讓我把簽名寫完」。一旁的記者也要到簽名並不斷向全紅嬋道謝，「我也是成功追到星了！」

影片畫面顯示，空蕩蕩的場館，僅剩撤場工人、零星幾名記者，以及主辦方的工作人員，全紅嬋身邊未見同隊隊友及教練，獨自穿梭在人群中，一一幫大家簽名，來者不拒，大家舉著手機近距離拍下這個畫面，她也沒拒絕。

撤場工人事後表示，全紅嬋的簽名對他們來說，是這次工作的「大彩蛋」，還笑稱，「獲得全紅嬋簽名，感覺工作更有動力了！」

▲全紅嬋來者不拒，耐心幫大家簽名。（圖／翻攝自微博）

▲全紅嬋來者不拒，耐心幫大家簽名。（圖／翻攝自微博）

先前報導指出，全運會是全紅嬋睽違183天後，帶傷回歸的首場賽事。全紅嬋賽前已確診脛骨應力性損傷、踝關節韌帶撕裂及腰椎間盤突出，每跳前需全身貼肌貼固定，訓練後立即冰敷。她坦言，「跳多了走樓梯都痛」，動作發力時疼痛明顯，但仍完成五輪比賽。

報導還指出，為保護身體，全紅嬋在本次全運會放棄單人項目，只出戰團體和雙人賽。醫療報告顯示，其腰椎傷病存在「癱瘓風險」，但為團隊榮譽仍堅持完賽。

11/10 全台詐欺最新數據

全紅嬋跳水全運會

