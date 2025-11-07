走樓梯都痛！「全紅嬋」渾身是傷出賽　醫嘆：她有癱瘓風險

記者廖翊慈／綜合報導

中國跳水名將全紅嬋6日搭檔王偉瑩，代表廣東隊，出戰15屆全運會女子雙人10公尺跳台決賽，與首場表現不同，全紅嬋出現失誤，與隊友僅獲得第5名，冠軍由上海隊的陳芋汐及掌敏潔獲得。全紅嬋在賽後坦言，認為是自己的傷拖累了隊友，辜負了大家的期待。

▲▼全紅嬋搭檔王偉瑩。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，全紅嬋與王偉瑩在女子雙人10公尺跳台決賽中，以總分311.76分位居第5（落後冠軍38.46分）。全紅嬋接受採訪時多次表示，「沒能幫助搭檔王偉瑩登上領獎台是我的問題，辜負了隊友，我還是不夠努力吧」。

全紅嬋無奈表示，「我覺得團體賽跳得比這次好，今天這場比賽確實沒跳好，但也算正常，在訓練時跳得也差沒多少，我倆配合也沒多久，但我們都很努力想跳好，是我的問題。」

▲全紅嬋賽後受訪。（圖／翻攝自微博）

被記者問到帶傷上陣的心情如何，全紅嬋坦言，「受傷之後確實練得很辛苦，因為每天都帶著舊傷、腳痛去跳動作，而且跳水本來就是靠腳跳的，每天跳的話，腳也承受不住，很痛。」

最終對於自己的未來期待，全紅嬋回應，希望自己加油，盡全力就好，不要讓自己受傷。對於復出的第二場比賽她沒有表現出氣餒，也向自己喊話「我真棒！」並感謝大眾關注跳水賽事。

▲全紅嬋忍痛抱傷出賽，身上的肌貼被多家陸媒讚是冠軍勳章。（圖／翻攝自微博，上同）

報導指出，全紅嬋賽前已確診脛骨應力性損傷、踝關節韌帶撕裂及腰椎間盤突出，每跳前需全身貼肌貼固定，訓練後立即冰敷。她坦言，「跳多了走樓梯都痛」，動作發力時疼痛明顯，但仍完成五輪比賽。

▲全紅嬋包上依舊掛滿觀眾送的娃娃。（圖／翻攝自微博）

報導還指出，為保護身體，全紅嬋在本次全運會放棄單人項目，只出戰團體和雙人賽。醫療報告顯示，其腰椎傷病存在「癱瘓風險」，但為團隊榮譽堅持完賽。

全紅嬋近日接受央視專訪時袒露心聲，她說自己比不過之前了，自己現在跳得很差，但是很快樂，也能接受未來如果不練了，沒有那麼多人喜歡自己。