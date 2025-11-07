全紅嬋雙人決賽「失誤僅獲第5名」　 她賽後自責：我不夠努力

記者廖翊慈／綜合報導

中國跳水名將全紅嬋6日搭檔王偉瑩，代表廣東隊，出戰15屆全運會女子雙人10公尺跳台決賽，與首場表現不同，全紅嬋出現失誤，與隊友僅獲得第5名，冠軍由上海隊的陳芋汐及掌敏潔獲得。

據《中國青年報》報導，全紅嬋在女子雙人10公尺跳台決賽後，接受採訪時多次表示，「沒能幫助搭檔王偉瑩登上領獎台是我的問題，辜負了隊友，我還是不夠努力吧」。儘管以總分311.76分位居第5（落後冠軍38.46分），她將責任完全歸咎於自身。

▲全紅嬋自責。（圖／翻攝自微博）

王偉瑩賽後緊抱全紅嬋，並不斷拍拍她的背直呼「沒關係」，還開玩笑試圖緩解全紅嬋的自責。

全紅嬋無奈表示，「我覺得團體賽跳得比這次好，今天這場比賽確實沒跳好，但也算正常，在訓練時跳得也差沒多少，我倆配合也沒多久，但我們都很努力想跳好，是我的問題。」

▲▼全紅嬋與搭檔王偉瑩。（圖／翻攝自微博）

教練指出，帶傷上陣的全紅嬋與王偉瑩僅配合三週，雖每日加練4小時，並透過VR技術優化動作，同步性仍受影響。

相關影片令網友們感到不捨，「兩人磨合時間不長，還能頂住壓力比完全程，已經挺不容易了，這種堅持的勁兒挺讓人佩服的」、「努力的女孩會被看見」、「兩隻很棒了，

全紅嬋還有傷呢，好好休整下，身體健康最重要」、「第5名藏著滾燙的堅持」、「健康完賽已是勝利」。