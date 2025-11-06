　
大陸 大陸焦點 特派現場

全紅嬋帶傷復出奪冠全網心疼！　媽坦言： 仍堅持每月寄生活費回家

▲全紅嬋回歸首場全運會雙人10公尺跳台奪冠。（圖／翻攝自微博）

▲全紅嬋回歸首場全運會雙人10公尺跳台奪冠。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國跳水名將全紅嬋2日搭檔王偉瑩，代表廣東隊，出戰15屆全運會女子雙人10公尺跳台，同時這也是她時隔183天，回歸賽場的首場大型賽事，並奪下冠軍。教練坦言，全紅嬋其實是帶傷上陣，多處關節的傷並沒有痊癒，令全陸網粉絲心疼不已。

據《紅星新聞》報導，在第十五屆全運會跳水女子團體10公尺跳台雙人比賽，離開賽場五個多月的全紅嬋，搭檔王偉營發揮穩定，助力廣威東隊衛冕。同時，全紅嬋體型的變化肉眼可見，先前曾因對抗傷病和身體發育關備受關注。

▲全紅嬋媽媽表示，只要女兒健康就好。（圖／翻攝自微博，上同）

▲▼18歲全紅嬋仍堅持「每月寄生活費回家」。（圖／翻攝自微博）

▲▼18歲全紅嬋仍堅持「每月寄生活費回家」。（圖／翻攝自微博）

▲全紅嬋媽媽表示，只要女兒健康就好。（圖／翻攝自微博，上同）

全紅嬋的媽媽表示，女兒進入國家隊後一向報喜不報憂，還是會堅持給家裡寄生活費，只要她健康，其他都順其自然，「我女兒有時候怕我擔心，她也不會跟我說什麼的，只說叫我在家裡身體健康，她就不擔心我了，她堅持每個月都給生活費給我。」

全紅嬋的教練何威儀表示，「全紅嬋現在的那個脛骨、踝關節啊，都是受傷的，但她仍舊堅持比賽，大家可能看不出來吧，其實她身上大包小包的，都是那個肌貼，全紅嬋的訓練真的很艱難、很艱難，這些傷每天真的痛到不行，她貼肌貼冰敷完才跳水，每天都這樣做。」

▲▼全紅嬋身上貼了不少肌貼。（圖／翻攝自微博）

▲▼全紅嬋身上貼了不少肌貼。（圖／翻攝自微博）

▲▼全紅嬋回歸首場全運會雙人10公尺跳台奪冠。（圖／翻攝自微博）

不少網友直呼，「聽起來只是給生活費，她的榮耀帶給全家的東西是無法計算的，小小的她大大的能量」、「現在能理解全紅嬋為什麼不報全運會單人項目了，沒想到他傷病這麼嚴重，腳上要纏一圈一圈的紗布，真不容易啊」、「給生活費整件事不算什麼，她真正改變了她全家的命運…很厲害的小姑娘」。

該場雙人賽事中，首跳便定了勝負，全紅嬋組合第一跳（107B動作）得76.50分，領先陳芋汐組合的75.60分（差距0.9分）；後續持平，第二跳（78.72分）、第三跳（80.64分）兩隊得分完全相同；最終分差即首跳差距，凸顯首跳穩定性對勝負的關鍵影響。

本次全運會回歸，全紅嬋狀態極佳，首跳便獲得全場最高分。業界認為，即使經歷發育期體重增加，她的「水花消失術」仍保持頂尖水平，復出後的全運會雙人跳中動作精準度未受影響。

崑山科技大學餐飲管理及廚藝系再傳捷報！該系新生羅郁媄在11月2日舉行的「2025 KINGSHIP城市沖煮賽」決賽中，以穩健流暢的手沖技術與精準風味掌握，從全國六大賽區、260位菁英選手中脫穎而出，勇奪全國冠軍，抱回價值逾30萬元的STRONGHOLD烘豆機一台，為校爭光。

