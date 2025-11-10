央視專訪／全紅嬋樂觀擁抱傷痛　 她初次親吐心聲：知道回不去了

記者廖翊慈／綜合報導

中國跳水名將全紅嬋近日搭檔王偉瑩，代表廣東隊，出戰15屆全運會女子雙人10公尺跳台決賽，與首場表現不同，全紅嬋出現失誤，與隊友僅獲得第5名。全紅嬋在賽後坦言，認為是自己的傷拖累了隊友。她近日接受《央視新聞》專訪也初次吐露受傷後的心聲。

▲▼全紅嬋在全運會首場賽事奪冠。（圖／翻攝自微博）

據《央視新聞》報導，全運會是全紅嬋睽違183天後，帶傷回歸的首場賽事。全紅嬋在專訪中坦言，「我覺得自己反正是比不過之前了，我現在就是跳得很差，但是我自己很快樂。」

全紅嬋坦言，「從我休息沒比賽開始，反正我過得每一天都很快樂，剛開始休息的時候，在家裡跟小朋友玩，跟家人待在一起，每天都很快樂，吃得也好。」

▲▼全紅嬋忍痛抱傷出賽，在雙人決賽失誤獲得第五名。（圖／翻攝自微博）

記者問她，「妳有沒有想過，假如妳不練跳水的話，能就沒有那麼多人喜歡妳了。」全紅嬋對此回應，「我當然知道啊，但我一直很快樂啊，可以接受這個代價。」

被問到對未來有沒有計畫，全紅嬋回應，「目前還沒有計畫，總之我開心就好。」記者表示，「但這個開心總得有代價。」她馬上笑著回應，「我知道呀。」

▲全紅嬋親吐心聲。（圖／翻攝自央視新聞，上同）

對於全運會的比賽狀態，全紅嬋表示，「我還是覺得自己真棒，能完完整整地去堅持完比賽，我覺得還是很厲害了，我覺得不容易，雖然跳不好，但我還是挺享受整個比賽的，也挺快樂的。」

她還坦言，現在的自己對比賽沒有那麼大的得失心，「我現在已經沒有那種，沒上台領獎、沒達到理想成績，就對自己很失望、不開心的心情了，現在我就算沒有站上頒獎台，我還是很開心能來比賽。」

不過對於未來，是否能持續出現在跳水賽事上，全紅嬋僅是淡淡笑著表示，「再說吧！」

被記者問到帶傷上陣的心情如何，全紅嬋坦言，「受傷之後確實練得很辛苦，因為每天都帶著舊傷、腳痛去跳動作，而且跳水本來就是靠腳跳的，每天跳的話，腳也承受不住，很痛。」

▲全紅嬋坦言，抱傷出賽很辛苦。（圖／翻攝自微博）

報導指出，全紅嬋賽前已確診脛骨應力性損傷、踝關節韌帶撕裂及腰椎間盤突出，每跳前需全身貼肌貼固定，訓練後立即冰敷。她坦言，「跳多了走樓梯都痛」，動作發力時疼痛明顯，但仍完成五輪比賽。

報導還指出，為保護身體，全紅嬋在本次全運會放棄單人項目，只出戰團體和雙人賽。醫療報告顯示，其腰椎傷病存在「癱瘓風險」，但為團隊榮譽堅持完賽。