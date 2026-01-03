A-Lin繼「那魯one」後又有新哏！　小編：不是喝兩三杯就能做到

記者葉國吏／綜合報導

台東跨年晚會A-Lin在台上開口唱一句「那魯one、那魯two、那魯three，那魯seven eleven」立刻成為網路熱哏，A-Lin更因此圈粉無數。A-Lin在臉書粉專分享過去節目片段，原來這系列的哏還有其他版本。

▲A-Lin那魯one成為2026最新網路哏。（圖／翻攝YouTube／ETtoday新聞雲）

網路上瘋傳的影片可以看見，A-Lin在舞台上突然開唱「那魯one」，張惠妹在旁邊聽了本來拿起麥克風也想跟著一起唱，沒想到A-Lin的下一句卻是「那魯two、那魯three，那魯seven eleven」，讓張惠妹瞬間轉頭看著A-Lin露出傻眼的神情，全場觀眾聽了也大笑不已。

▲ A-Lin台東跨年即興表演圈粉無數。（圖／台東縣政府提供）

「那魯one」成為2026最新網路哏，A-Lin在臉書粉專也分享過去的節目片段，節目中A-Lin在清醒的情況下表示「希望可以在舞台上呈現不同樣的A-Lin給大家看到。」主持人何炅就回問「所以不只是A-Lin對不對」，這時A-Lin又發功了。

A-Lin馬上回答「對！B-Lin啊、C-Lin啊，最後可能有Jolin了」現場馬上哄堂大笑。粉專小編也寫道「這急材，不是喝兩三杯能量飲料就能做到。2026敲碗與Jolin合作吧。」