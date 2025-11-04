全紅嬋「關節帶傷復出」奪冠　 教練嘆：都是肌貼每天痛到不行

記者廖翊慈／綜合報導

中國跳水名將全紅嬋2日搭檔王偉瑩，代表廣東隊，出戰15屆全運會女子雙人10公尺跳台，同時這也是她時隔183天，回歸賽場的首場大型賽事，並奪下冠軍。廣東隊的教練何威儀坦言，全紅嬋其實是帶傷上陣，多處關節的傷並沒有痊癒，令粉絲心疼不已。

▲全紅嬋腳踝貼肌貼。（圖／翻攝自微博，上同）

據《九派新聞》報導，何威儀表示，「全紅嬋現在的那個脛骨、踝關節啊，都是受傷的，但她仍舊堅持比賽，大家可能看不出來吧，其實她身上大包小包的，都是那個肌貼。」

何教練感慨，「全紅嬋的訓練真的很艱難、很艱難，這些傷每天真的痛到不行，她貼肌貼冰敷完才跳水，每天都這樣做，一定要冰敷。」他不斷強調，全紅嬋為這場復出賽準備得多辛苦，忍痛贏下這場比賽有多不容易。

▲全紅嬋奪冠。（圖／翻攝自微博）

13次滿分中，涵蓋5個不同高難度動作，包括207C（向後翻騰三週半抱膝）、407C（向內翻騰三週半抱膝）、107B（向前翻騰三週半屈體）等，其中207C被公認為她的「殺手鐧」同時也是「教科書等級」，多次獲準完成。

該場雙人賽事中，首跳便定了勝負，全紅嬋組合第一跳（107B動作）得76.50分，領先陳芋汐組合的75.60分（差距0.9分）；後續持平，第二跳（78.72分）、第三跳（80.64分）兩隊得分完全相同；最終分差即首跳差距，凸顯首跳穩定性對勝負的關鍵影響。

▲全紅嬋接觀眾送的娃娃。（圖／翻攝自微博）

本次全運會回歸，全紅嬋狀態極佳，首跳便獲得全場最高分。業界認為，即使經歷發育期體重增加，她的「水花消失術」仍保持頂尖水平，復出後的全運會雙人跳中動作精準度未受影響。

有消息透露，全紅嬋回歸後，成功掌握109C（向前翻騰四周半抱膝，難度係數4.1），隊內測試再獲7個10分，為2028洛杉磯奧運蓄力。