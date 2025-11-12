陳以信推「學生免費搭公車」政見　讓孩子安心上學、家長輕鬆出門

▲陳以信宣布第13項政見，主張學生上下學免費搭乘市區公車，推動教育平權與綠色交通。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

爭取國民黨提名參選台南市長的前立法委員陳以信，12日宣布第十三項政見，主張台南所有高中職及中小學生於上下學特定時段可免費搭乘市區公車，藉此減輕家長負擔、紓解交通壅塞、並推動綠色交通，讓教育平權與永續城市並行。



陳以信指出，自己近年在台南市區開車，親身體會早晚尖峰時段車流壅塞的情況，「每天清晨與傍晚，各級學校門口車潮壅擠、家長接送忙碌，不僅增加交通壓力，也提高學生通勤風險。」他表示，若當選市長，將推動「學生上下學免費搭公車」制度，針對持台南市民卡的青少年卡與兒童卡學生，於平日上學（06:00–08:00）與放學（15:30–18:00）時段免費搭乘市區公車；其餘平日時段搭乘幹支線公車則享半價優惠，寒暑假期間不適用。



陳以信表示，目前台南學生雖享有「平日半價、假日免費」的搭車優惠，但仍不足以解決通學交通問題。他主張更進一步擴大政策，讓通學時段全面免費，不僅可讓學生每天節省20至40元交通費，一學期可省下數千元，對多子家庭及弱勢學生幫助更為顯著；同時能減少家長接送車潮、緩解交通壅塞，也能培養年輕世代使用公共運輸習慣，推動台南朝低碳綠色城市邁進。



在財政面可行性上，陳以信引用2025年度台南市交通局預算指出，市府每年補助客運業者辦理市區營運虧損約兩億元，但該經費幾乎全由交通部公路局移撥，市府自籌比例有限。他強調，此政見兼顧「教育平權、綠色交通與城市永續」，目標是打造「孩子能安心上學、家長能輕鬆出門、城市能更安全順暢」的宜居台南。