　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

學生上廁所說「拉粑粑」！補教師嘆：選擇當跟不上潮流的老人

▲▼110學年度大學指考受疫情影響延期舉辦，在經過三天測驗後於今天畫下句點。成淵高中考場的考生，在考完步出考場時開心的跟同學擁抱在一起。（圖／記者湯興漢攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名補習班老師感慨，這幾年學生之間的對話，經常出現他不常用的新語詞，像是「冰激淋」、「充電寶」、「拉基桶」，到上廁所要去「拉粑粑」，甚至吵架說要「往死裡打」。為了拉近距離，原PO安裝了抖音，但最後仍選擇卸載，「在抖音與老人之間，我選擇當個跟不上潮流的老人」，話題引發討論。

原PO在Dcard發文「當台灣小孩開始『我要去拉粑粑』」，這幾年越來越常聽到學生間的對話出現他不常用的新語詞，本來以為只是自己年紀大了，跟不上小朋友用語很正常。可是到後來，學生會糾正他哪吒的「吒」不唸「炸」、要唸「渣」，還有吵架會說「要往死裡打」，上廁所說成「拉粑粑」等等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO開始思考，作為老師到底是該守著傳統，堅持不讓我們習慣的用語被抖音格式化？還是試著走進孩子們的世界，理解他們的語言，再想辦法慢慢引導？擔心自己如果用「我以前都怎樣」的語氣教，那跟學生之間的距離只會越拉越遠。

後來他下載了抖音，可是第一天就看到各種「十八歲太奶駕到」、「跑腿小哥意外繼承到百億家產」等影片，令他搖頭，「看完了這些，一時之間難以吸收，所以我又把抖音刪了。在抖音與老人之間，我選擇當個跟不上潮流的老人。」

貼文引發議論，不少人也感慨，「誰說中國要武統台灣？完全不需要武力，文化統治穩贏」、「文化本來就是流動的，沒什麼好訝異的。有時候我不太懂身邊的朋友，明明反中，但是陸劇抖音看得比誰都熱衷。」

也有網友表示，「但你自己也講視頻了，感覺也在不知不覺中適應了嗎」、「跳舞或搞笑哏我是覺得ok啦，因為還是有創意的地方，而且有些是真的蠻好笑」、「我是覺得不用特別做什麼，家長本來就不期待補習班老師去管這些，你去管他們還覺得你多管閒事。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 7676 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「桃園2百貨」颱風天確實停業！　7年櫃姐感動：有心了
快訊／明晨增至9縣市停班課達標　鳳凰最新風力預測上修
桃園強風「垃圾桶路上跑」！　他急煞車：像飛彈亂竄
李四川或黃國昌都贏蘇巧慧！　趙少康曝白黨內民調
辛龍新歌痛訴喪妻5年心聲！　「瞬間的失去，彷彿是誰突然鬆手」
點名9縣市「周三放颱風假」　沒放請100隻烤雞！店家一早傻住

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

氣象署啟動飛機追風觀測　提升「鳳凰」預報準確度

村上隆大弟子Mr.來台開展！高雄限定元素「香蕉眼睛少女」萌翻

快訊／明晨增至9縣市停班課達標　鳳凰最新風力預測上修

颱風天確實停業！全讚爆「桃園2百貨」　7年櫃姐感動：有心了

桃園颳強風「垃圾桶被吹走」　他急煞車：像飛彈亂竄！畫面曝

uTagGo推「觀光100亮點」專區找車位　加碼抽3萬旅遊金

新北市7區40校今停課　教育局：採遠距教學或順延補課

8AM搭北捷　他驚板南線「人少非常多」！一票有感：一班就上去

鳳凰颱風路徑南修　明天延後至傍晚登陸高屏地區

點名9縣市「周三會放颱風假」　沒放請100隻烤雞！店家一早傻住了

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

柯基幼犬練習聽指令　哥在一旁偷打Pass幫忙

氣象署啟動飛機追風觀測　提升「鳳凰」預報準確度

村上隆大弟子Mr.來台開展！高雄限定元素「香蕉眼睛少女」萌翻

快訊／明晨增至9縣市停班課達標　鳳凰最新風力預測上修

颱風天確實停業！全讚爆「桃園2百貨」　7年櫃姐感動：有心了

桃園颳強風「垃圾桶被吹走」　他急煞車：像飛彈亂竄！畫面曝

uTagGo推「觀光100亮點」專區找車位　加碼抽3萬旅遊金

新北市7區40校今停課　教育局：採遠距教學或順延補課

8AM搭北捷　他驚板南線「人少非常多」！一票有感：一班就上去

鳳凰颱風路徑南修　明天延後至傍晚登陸高屏地區

點名9縣市「周三會放颱風假」　沒放請100隻烤雞！店家一早傻住了

《暗黑破壞神IV》11賽季解鎖傳送　跑圖地獄結束階級系統加入

不讓糖尿病找上門！控制血糖日常飲食攻略一次學會

天心50歲了！慶生「合身背心包出細腰」絕美狀態全被拍 私下影片曝

奈及利亞「極端組織」內戰！為爭地盤互殺　至少200人死亡

氣象署啟動飛機追風觀測　提升「鳳凰」預報準確度

近50年首次！　日本擬2026年調漲簽證費

村上隆大弟子Mr.來台開展！高雄限定元素「香蕉眼睛少女」萌翻

快訊／明晨增至9縣市停班課達標　鳳凰最新風力預測上修

颱風天確實停業！全讚爆「桃園2百貨」　7年櫃姐感動：有心了

日本動畫約70%作品「虧損製作」...協會籲改善動畫師工作室待遇

【歸剛欸】被唸「別人做得到妳做不到」　女兒用爸薪水打臉XD

生活熱門新聞

快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準

更／鳳凰今晨登陸！全台停班課一覽

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

快訊／8地區明晨達停班課標準　最新風雨預測出爐

快訊／鳳凰05：30發陸警　今將減弱變輕颱

鳳凰路徑南修穿尾　暴風圈將罩南台

鳳凰加速「登陸點南修」　影響程度變了

快訊／鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

鳳凰颱風路徑南修　明天延後至傍晚登陸高屏地區

「穿心颱」鳳凰轉彎逼台　美日最新預測曝

LIVE／鳳凰穿台路徑曝　最快明發陸警

鳳凰暴風圈侵襲率3縣市達99%　最快明天下午登陸南部地區

快訊／12縣市明達停班課標準！雙北山區入列　雨量飆400毫米

賭上大氣系招牌「台北至少放2天颱風假」

更多熱門

相關新聞

家有三姊妹「排行第幾」最漂亮？一票有共識

家有三姊妹「排行第幾」最漂亮？一票有共識

二女兒通常會特別漂亮嗎？近日有一名女網友表示，她發現家中若有三姊妹，第二個女兒的外型往往最亮眼，讓她忍不住好奇，這是不是某種「魔咒」？貼文曝光後，引起討論，有些人表達認同，但也有不少人覺得只是巧合。

遭賓賓哥提告「聯合7直播主惡意攻擊」

遭賓賓哥提告「聯合7直播主惡意攻擊」

上班族月薪5萬「卻最先被動到」　他吐心聲

上班族月薪5萬「卻最先被動到」　他吐心聲

她不解領1萬「到底能幹嘛？」

她不解領1萬「到底能幹嘛？」

賓賓哥提告圤智雨

賓賓哥提告圤智雨

關鍵字：

補教補習班學生用語抖音Dcard

讀者迴響

熱門新聞

簡廷芮、王品澔爆私情！粿粿「不當行為」外洩全因人妻大嘴巴

快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準

更／鳳凰今晨登陸！全台停班課一覽

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

快訊／8地區明晨達停班課標準　最新風雨預測出爐

簡廷芮「曖昧王品澔對話證據」被發現

快訊／鳳凰05：30發陸警　今將減弱變輕颱

鳳凰路徑南修穿尾　暴風圈將罩南台

專訪／炎亞綸首揭交往阿本細節　講到內心傷痛眼眶紅了

鳳凰加速「登陸點南修」　影響程度變了

即／鳳凰穿台是否停班課　台南8縣市宣布

台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！

快訊／國泰世越銀行總經理劉俊豪59歲逝世　震驚金融圈

快訊／鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

辛龍復出發誓「不再談戀愛不結婚」

更多

最夯影音

更多
宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊
2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面