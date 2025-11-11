學生上廁所說「拉粑粑」！補教師嘆：選擇當跟不上潮流的老人

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名補習班老師感慨，這幾年學生之間的對話，經常出現他不常用的新語詞，像是「冰激淋」、「充電寶」、「拉基桶」，到上廁所要去「拉粑粑」，甚至吵架說要「往死裡打」。為了拉近距離，原PO安裝了抖音，但最後仍選擇卸載，「在抖音與老人之間，我選擇當個跟不上潮流的老人」，話題引發討論。

原PO在Dcard發文「當台灣小孩開始『我要去拉粑粑』」，這幾年越來越常聽到學生間的對話出現他不常用的新語詞，本來以為只是自己年紀大了，跟不上小朋友用語很正常。可是到後來，學生會糾正他哪吒的「吒」不唸「炸」、要唸「渣」，還有吵架會說「要往死裡打」，上廁所說成「拉粑粑」等等。

原PO開始思考，作為老師到底是該守著傳統，堅持不讓我們習慣的用語被抖音格式化？還是試著走進孩子們的世界，理解他們的語言，再想辦法慢慢引導？擔心自己如果用「我以前都怎樣」的語氣教，那跟學生之間的距離只會越拉越遠。

後來他下載了抖音，可是第一天就看到各種「十八歲太奶駕到」、「跑腿小哥意外繼承到百億家產」等影片，令他搖頭，「看完了這些，一時之間難以吸收，所以我又把抖音刪了。在抖音與老人之間，我選擇當個跟不上潮流的老人。」

貼文引發議論，不少人也感慨，「誰說中國要武統台灣？完全不需要武力，文化統治穩贏」、「文化本來就是流動的，沒什麼好訝異的。有時候我不太懂身邊的朋友，明明反中，但是陸劇抖音看得比誰都熱衷。」

也有網友表示，「但你自己也講視頻了，感覺也在不知不覺中適應了嗎」、「跳舞或搞笑哏我是覺得ok啦，因為還是有創意的地方，而且有些是真的蠻好笑」、「我是覺得不用特別做什麼，家長本來就不期待補習班老師去管這些，你去管他們還覺得你多管閒事。」