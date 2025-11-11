LINE「14款免費貼圖」限時下載！麵包熊、小廢圖超實用

▲示意圖，與本文無關。（圖／網友茉莉提供）

記者周亭瑋／綜合報導

貼圖小舖今（11）日上架1組免費貼圖「桔醬＆貝果」，只要達成指定條件，即可擁有貼圖；另外，還有一共13組免費、隱藏版貼圖，快把握時間下載吧！

LINE購物護照★桔醬＆貝果｜下載請點

下載期限：2025年12月10日

下載條件：達成指定條件，即可免費下載

使用效期：90天

LINE購物直播×只會說OOO的鵝｜下載請點

下載期限：2025年12月5日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：90天

LINE禮物 × 到處都是貓貓｜下載請點

下載期限：2025年12月5日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：90天

LINE購物夯話題 x 麵包熊日常實用篇｜下載請點

下載期限：2025年12月10日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：90天

LINE購物品牌名店 × 勒狗｜下載請點

下載期限：2025年12月10日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：90天

魔法壞女巫：第二部｜下載請點

下載期限：2025年12月11日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：180天

安安寶寶愛運動貼圖篇｜下載請點

下載期限：2025年11月28日

下載條件：無條件下載

使用效期：180天

LINE購物 × 買我的動態小廢圖｜下載請點

下載期限：2025年12月3日

下載條件：達成指定條件，即可免費下載

使用效期：90天

未來親子「來寶」限定貼圖！｜下載請點

下載期限：2025年11月30日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：180天

LINE GO × 鼻妹｜下載請點

下載期限：2025年11月26日

下載條件：達成指定條件，即可免費下載

使用效期：90天

LINE VOOM × 情緒化的兔子｜下載請點

下載期限：2025年11月20日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：90天

LINE購物品牌名店 × 可愛爛番茄｜下載請點

下載期限：2025年11月13日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：90天

易遊網×醜白兔-挺你一直玩｜下載請點

下載期限：2025年11月27日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：180天

波鴿家族×啾波麻糬｜下載請點

下載期限：2025年11月20日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：180天