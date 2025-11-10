陳以信拋青年重磅政見　設台南青年留學獎學金每年百名學子獲百萬補助

▲陳以信公佈第十一項政見，主張設置「台南青年留學獎學金」，協助青年追夢。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

爭取國民黨提名台南市長的前立法委員陳以信，10日端出第十一項政見，宣佈將推動「台南青年留學獎學金」，每年提供100位設籍台南的青年、每人100萬元補助，讓有志留學的青年不再因經濟壓力而放棄夢想。他強調，若未來當選市長，將以此為青年打造真正能展翅的起跑線。

陳以信指出，他曾留學英國、並在美國工作多年，深刻理解出國深造對人生方向與視野格局的巨大影響，然而動輒上百萬元的費用往往是青年跨不過的門檻。他認為，台南不缺人才，只欠一個讓青年敢追夢的機會。

陳以信表示，若接任市長將成立「青年局」，並在業務中推動「台南青年留學獎學金」。制度內容包括：每年補助100位台南出生設籍的青年、每人100萬元，並限定「大學畢業後首次出國攻讀研究所」者申請；受補助的學子返台後須回到台南服務一定年限。他規劃前期以年度預算編列1億元支應，後期則推動成立20億元的「台南青年留學基金」，由市府與企業共同募集。

陳以信強調，這不只是獎學金，更是翻轉人生的起點。他說：「如果我有機會擔任台南市長，我要全力栽培台南青年，讓他們飛向世界、厚植實力，再帶著國際經驗回到家鄉，和我們一起改變台南的未來。」