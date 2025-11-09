預計320萬人受惠！　成人免費健檢從40歲下降至30歲

▲30歲以上，民進黨政府提供免費健康檢查。（圖／翻攝自Facebook／民主進步黨）

記者詹詠淇／台北報導

「DPP好政策再+1」，民進黨今（9日）表示，30歲以上，民進黨政府提供免費健康檢查。為了幫助國人盡早發現三高風險（高血壓、高血糖、高血脂），民進黨政府將成人免費健檢年齡從40歲下降到30歲，讓更多年輕朋友可以及早掌握健康狀況，未來預計共320萬人可受惠。

「你今年健檢了嗎？」民進黨今（9日）透過社群平台表示，為了幫助國人盡早發現三高風險（高血壓、高血糖、高血脂），民進黨政府將成人免費健檢年齡從40歲下降到30歲，讓更多年輕朋友可以及早掌握健康狀況。這項福利政策推出以來，截至今年7月，已有21萬人使用，未來預計共320萬人可受惠。

民進黨也列出免費健檢資格，30至39歲，每5年1次；40至64歲，每3年1次，55歲以上原住民、35歲以上罹患小兒麻痺者、65歲以上，每年1次。檢查項目包括身體檢查、血液生化檢查、腎功能檢查、健康諮詢，並新增尿酸檢測。

民進黨指出，這項政策，是總統賴清德透過「健康台灣論壇」與「健康台灣推動委員會」蒐集各界意見後所提出，因為醫學研究已經證明：固定健康檢查，能夠有效預防慢性病。民進黨政府重視每位國民的健康，「歡迎符合資格的你，盡速預約免費健檢，照顧自己的身體！」